Все проблемы родом из детства. Эту истину мы слышим в последние годы постоянно — в соцсетях пишут об этом всевозможные коучи, в телевизоре эксперты дают советы, а режиссеры снимают авторское кино.
Но почему-то многие считают, что «травма детства» — это про жестокий мир, про насилие, или крайнее равнодушие и агрессивную нелюбовь. На самом деле, сделать из детей неудачников могут и заботливые родители, но запрещающие им иметь свое мнение, проявлять эмоции и произносящие вроде бы безобидные фразы.
- Самая частая и жесткая психотравма — когда ребенку «ломают» самооценку и уверенность в себе, — говорит доктор психологических наук, профессор Александр Клочков. — Когда мы ругаем детей, когда мы обесцениваем их поступки и действия. Когда говорим вот такие фразы: «Веди себя прилично, ты меня позоришь!», «Вот Дима — хороший мальчик, а тебе — только в дворники! , «Твоя — только грязь под ногтями, а вот вырастешь — тогда и будешь иметь свое мнение».
Психолог отмечает, что еще одна родительская фраза в «копилку» будущего неудачника — «Много хочешь, мало получишь!».
- Мама и папа навязывают ребенку свои установки, придуманные правила, не слушают и не слышат, чего хотят сами дети. В итоге вырастает человек, который не понимает, чего он хочет на самом деле. Он скупает книги «Как выйти замуж». Почему-то их написано миллион, а вот «Зачем выходить замуж?» — ни одной, — говорит психолог.
К сожалению, как раньше, так и сейчас — воспитание детей зачастую сводится к набору категоричных односложных правил в духе «можно и нельзя», отмечает эксперт.
- Правильное воспитание — это объяснять ребенку, «можно — потому что…», «нельзя — потому что…». Ведь ребенок — это тот же человек, но с маленьким жизненным опытом. А этот опыт — не свод правил, а понимание причинно-следственных связей действий, событий, явлений. Дело в том, что мозг не может выполнять правило, если «не понимает», откуда оно появилось. Поэтому зачастую ребенок сам себе придумывает объяснения, или ему помогают нынешние советчики-«блогеры». Правда, выводы эти могут оказаться очень далекими от реальности.
Любой характер взрослого человека — набор психотравм и их компенсаций, говорит психолог. Проще говоря, травмирующие ситуации ребенок переживает по-своему и эти «выходы"-компенсации — у каждого разные.
- Ребенок находит эти выходы сам, и нередко деструктивные — например, уходит в себя и не показывает свои чувства — это один из примеров компенсаций после «слома» самооценки. В итоге формируется навык неумения отстаивать свои границы. Другой ребенок, наоборот, компенсирует переживание установкой — я всем докажу, что вы неправы и буду воевать против всего мира, показывает кулаки, и становится агрессивным.
Кроме того, еще одна ошибка «правильных» родителей, когда они запрещают детям проживать свои чувства, учат их прятать внутрь себя.
- Слышали фразу, которую «брутальный» папа говорит маленькому сыну: «Ты что ноешь — я что, бабу вырастил что-ли? Держи свои эмоции при себе! Вытри слезы!». Но ведь слезы — это природный регулятор душевной боли, негативных чувств. А когда ребенок слушается папу, он не проживает эмоцию, — и не сумеет сделать этого и в будущем. Отсюда и появляются мужчины, кидающиеся с кулаками из-за безобидного замечания или проявляющие излишнюю агрессию. Это неконтролируемый сброс негатива — количество переходит в качество. И выброс этот происходит непредсказуемо, в самый неподходящий момент. А еще из-за непрожитых негативных эмоций человек начинает пить — «топить» их в алкоголе.
Психолог отмечает, что не все взрослые, которым в детстве запрещали чувствовать — пьяницы и драчуны.
- На самом деле, у всех сосуд души разного размера. У кого-то он размером с ночной горшок, у кого-то с огромную вазу, но так или иначе, раньше или позже, начнется неконтролируемый сброс негатива, если его все время заталкивать внутрь, — говорит Александр Клочков.
По словам эксперта, родом из детства может быть и фатальное невезение с деньгами, и неспособность накапливать капитал.
- Взрослые говорят ребенку: «Богатство — это плохо, все бизнесмены — жадные и без принципов, а заработаешь много, придут — и все заберут, и вообще, деньги — это грязь». С такими установками сложно будет выстроить собственное здоровое отношение к деньгам, — отмечает эксперт. — Тоже самое касается и «специальных» фраз для девочек: «В подоле принесешь! Секс — это плохо», «Мужикам только одного и надо!». О какой демографии мы после этого говорим?
К сожалению, поправить ситуацию, начав «наглаживать» по голове мужчину, который не может «выплыть» из негатива, или без конца повторять женщине, что счастливой можно быть, не выходя замуж, невозможно, считает психолог.
- Человек находится в точке «сейчас», а те эмоции и процессы были запущены в детстве, когда ему говорили, что богатым и счастливым быть плохо, иначе осудят, отнимут, лучше не светиться и так далее, — отмечает Александр Клочков. — Но проблемы решать надо. Ведь с ними — это как жить в замке из песка — вроде снаружи все нормально, но захлестнет волна — и все рухнет, начнутся недомогания, появятся болезни или, не дай бог, — мысли о том, что жизнь — бессмысленна.
Психолог говорит, что насильно привести «страдальца» к психологу, чтобы «причинить» ему добро — плохая идея.
- В моей практике, если человека приводит к психологу кто-то другой, это никогда не работает. И главное — если вы заставляете человека меняться — вы покушаетесь на свободу воли. Человек должен сам понять, что у него проблемы — и что их нужно решать, — резюмирует психолог.
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