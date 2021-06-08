Все проблемы родом из детства. Эту истину мы слышим в последние годы постоянно — в соцсетях пишут об этом всевозможные коучи, в телевизоре эксперты дают советы, а режиссеры снимают авторское кино.

Но почему-то многие считают, что «травма детства» — это про жестокий мир, про насилие, или крайнее равнодушие и агрессивную нелюбовь. На самом деле, сделать из детей неудачников могут и заботливые родители, но запрещающие им иметь свое мнение, проявлять эмоции и произносящие вроде бы безобидные фразы.

- Самая частая и жесткая психотравма — когда ребенку «ломают» самооценку и уверенность в себе, — говорит доктор психологических наук, профессор Александр Клочков. — Когда мы ругаем детей, когда мы обесцениваем их поступки и действия. Когда говорим вот такие фразы: «Веди себя прилично, ты меня позоришь!», «Вот Дима — хороший мальчик, а тебе — только в дворники! , «Твоя — только грязь под ногтями, а вот вырастешь — тогда и будешь иметь свое мнение».

Психолог отмечает, что еще одна родительская фраза в «копилку» будущего неудачника — «Много хочешь, мало получишь!».

- Мама и папа навязывают ребенку свои установки, придуманные правила, не слушают и не слышат, чего хотят сами дети. В итоге вырастает человек, который не понимает, чего он хочет на самом деле. Он скупает книги «Как выйти замуж». Почему-то их написано миллион, а вот «Зачем выходить замуж?» — ни одной, — говорит психолог.