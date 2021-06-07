В соцсетях набирает популярность хештег #jumprope. В Instagram таких публикаций уже почти миллион, а в TikTok они набирают сотни миллионов просмотров. На видео молодые люди увлеченно прыгают через скакалку — причем, некоторые выполняют такие сложные трюки, от которых захватывает дух.
Скакалка стала модной из-за пандемии коронавируса. Когда были закрыты тренажерные залы, люди стали искать нетехнологичные способы оставаться в физической форме и сохранять фигуру. Сейчас вдохновляют и мотивируют легионы энтузиастов «скакалочные» гуру, которые дают видео-уроки и рассказывают о пользе таких упражнений.
В чем же польза занятий со скакалкой
- Если вы не знаете, какая кардиотренировка — самая эффективная, вот ответ — это прыжки со скакалкой, —
Согласно исследованию, всего 10 минут прыжков на скакалке сравнимы с 30 минутами бега — сжигается такое же количество калорий. Также ученые выяснили, что упражнения со скакалкой могут увеличить плотность костной ткани — и вы никогда не будете страдать от остеопороза.
У скакалки есть и еще один неожиданный эффект. Прыгая, вы отключаетесь от проблем, и расслабляетесь больше, чем когда крутите педали велосипеда, плаваете или бегаете.
- Во время пробежки вы можете тревожиться, накручивать себя, вести с собой и с «оппонентами» мысленные диалоги. Но когда вы прыгаете на скакалке, это сродни медитации — ваши мысли полностью поглощены этим процессом, вы сосредотачиваетесь на нем и не можете думать ни о чем другом — особенно, если пробуете выполнять различные трюки, — говорит тренер.
Прежде, чем прыгать — разогрейте мышцы
Начать прыгать на скакалке без предварительной подготовки не стоит, предупреждают фитнес-тренеры. Дело в том, что прыгать медленно — невозможно, крутить скакалку вполсилы, не энергично, — нельзя, так что это упражнение сразу «включает» многие мышцы. Перед тем, как взять в руки скакалку, — сделайте растяжку, приседания, разогрейте мышцы.
«Эксперты по скакалке» рекомендуют новичкам начинать с короткой тренировки, и прыгать подряд не больше 5-10 минут.
- Люди думают, что эти упражнения легкие, но это не совсем так, — отмечают спортсмены.
Как правильно прыгать:
руки должны быть согнуты в локтях, двигаться должны только кисти,
осанка — прямая, взгляд — вперед,
опускаться при прыжке надо на переднюю часть стопы, а не на пятки,
нельзя подпрыгивать слишком высоко, чтобы не травмировать суставы.
Как правильно выбрать скакалку по росту:
рост 151-167 см — длина скакалки 2.5 м,
рост 168-175 см — длина скакалки 2.8 м,
рост 176-183 см — длина скакалки 3 м,
рост от 183 см — длина скакалки 3.5-3.8 м.
Слишком короткая скакалка усложнит выполнение упражнений и потребует больше усилий, чтобы не зацепиться за нее. Слишком длинная — будет путаться.
Убедиться, что скакалка — идеальная, можно, устроив ей тестирование: встаньте на середину скакалки двумя ногами, натяните вдоль туловища — концы скакалки без ручек должны доходить до пояса, ручки — до подмышек.
Для новичков подойдут резиновая скакалка, а также из нейлона, хлопка.
Скакалка из поливинила — более жесткая и толстая, быстро вращается, подходит для интенсивной тренировки.
Скакалка из кожи и металлическая скакалка-трос используются профессионалами, любителям такие лучше не покупать.
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