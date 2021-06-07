В соцсетях набирает популярность хештег #jumprope. В Instagram таких публикаций уже почти миллион, а в TikTok они набирают сотни миллионов просмотров. На видео молодые люди увлеченно прыгают через скакалку — причем, некоторые выполняют такие сложные трюки, от которых захватывает дух.

Скакалка стала модной из-за пандемии коронавируса. Когда были закрыты тренажерные залы, люди стали искать нетехнологичные способы оставаться в физической форме и сохранять фигуру. Сейчас вдохновляют и мотивируют легионы энтузиастов «скакалочные» гуру, которые дают видео-уроки и рассказывают о пользе таких упражнений.

В чем же польза занятий со скакалкой

- Если вы не знаете, какая кардиотренировка — самая эффективная, вот ответ — это прыжки со скакалкой, — цитирует CNN тренера по фитнесу Дану Сантас. — Это энергичное упражнение для сжигания калорий, которое прорабатывает все мышцы вашего тела. Оно незаменимо для высокоинтенсивных интервальных тренировок или разминки.

Согласно исследованию, всего 10 минут прыжков на скакалке сравнимы с 30 минутами бега — сжигается такое же количество калорий. Также ученые выяснили, что упражнения со скакалкой могут увеличить плотность костной ткани — и вы никогда не будете страдать от остеопороза.

У скакалки есть и еще один неожиданный эффект. Прыгая, вы отключаетесь от проблем, и расслабляетесь больше, чем когда крутите педали велосипеда, плаваете или бегаете.

- Во время пробежки вы можете тревожиться, накручивать себя, вести с собой и с «оппонентами» мысленные диалоги. Но когда вы прыгаете на скакалке, это сродни медитации — ваши мысли полностью поглощены этим процессом, вы сосредотачиваетесь на нем и не можете думать ни о чем другом — особенно, если пробуете выполнять различные трюки, — говорит тренер.