упражнение сжигать эффективное
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В соцсетях набирает популярность хештег #jumprope. В Instagram таких публикаций уже почти миллион, а в TikTok они набирают сотни миллионов просмотров. На видео молодые люди увлеченно прыгают через скакалку — причем, некоторые выполняют такие сложные трюки, от которых захватывает дух.

Скакалка стала модной из-за пандемии коронавируса. Когда были закрыты тренажерные залы, люди стали искать нетехнологичные способы оставаться в физической форме и сохранять фигуру. Сейчас вдохновляют и мотивируют легионы энтузиастов «скакалочные» гуру, которые дают видео-уроки и рассказывают о пользе таких упражнений.

В чем же польза занятий со скакалкой

- Если вы не знаете, какая кардиотренировка — самая эффективная, вот ответ — это прыжки со скакалкой, — цитирует CNN тренера по фитнесу Дану Сантас. — Это энергичное упражнение для сжигания калорий, которое прорабатывает все мышцы вашего тела. Оно незаменимо для высокоинтенсивных интервальных тренировок или разминки.

Согласно исследованию, всего 10 минут прыжков на скакалке сравнимы с 30 минутами бега — сжигается такое же количество калорий. Также ученые выяснили, что упражнения со скакалкой могут увеличить плотность костной ткани — и вы никогда не будете страдать от остеопороза.

У скакалки есть и еще один неожиданный эффект. Прыгая, вы отключаетесь от проблем, и расслабляетесь больше, чем когда крутите педали велосипеда, плаваете или бегаете.

- Во время пробежки вы можете тревожиться, накручивать себя, вести с собой и с «оппонентами» мысленные диалоги. Но когда вы прыгаете на скакалке, это сродни медитации — ваши мысли полностью поглощены этим процессом, вы сосредотачиваетесь на нем и не можете думать ни о чем другом — особенно, если пробуете выполнять различные трюки, — говорит тренер.

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Прежде, чем прыгать — разогрейте мышцы

Начать прыгать на скакалке без предварительной подготовки не стоит, предупреждают фитнес-тренеры. Дело в том, что прыгать медленно — невозможно, крутить скакалку вполсилы, не энергично, — нельзя, так что это упражнение сразу «включает» многие мышцы. Перед тем, как взять в руки скакалку, — сделайте растяжку, приседания, разогрейте мышцы.

«Эксперты по скакалке» рекомендуют новичкам начинать с короткой тренировки, и прыгать подряд не больше 5-10 минут.

- Люди думают, что эти упражнения легкие, но это не совсем так, — отмечают спортсмены.

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Как правильно прыгать:

  • руки должны быть согнуты в локтях, двигаться должны только кисти,

  • осанка — прямая, взгляд — вперед,

  • опускаться при прыжке надо на переднюю часть стопы, а не на пятки,

  • нельзя подпрыгивать слишком высоко, чтобы не травмировать суставы.

Фото №1 - Назван лучший способ сжечь калории: он эффективнее, чем бег
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@ayenaierry

Как правильно выбрать скакалку по росту:

  • рост 151-167 см — длина скакалки 2.5 м,

  • рост 168-175 см — длина скакалки 2.8 м,

  • рост 176-183 см — длина скакалки 3 м,

  • рост от 183 см — длина скакалки 3.5-3.8 м.

Слишком короткая скакалка усложнит выполнение упражнений и потребует больше усилий, чтобы не зацепиться за нее. Слишком длинная — будет путаться.

Убедиться, что скакалка — идеальная, можно, устроив ей тестирование: встаньте на середину скакалки двумя ногами, натяните вдоль туловища — концы скакалки без ручек должны доходить до пояса, ручки — до подмышек.

  • Для новичков подойдут резиновая скакалка, а также из нейлона, хлопка.

  • Скакалка из поливинила — более жесткая и толстая, быстро вращается, подходит для интенсивной тренировки.

  • Скакалка из кожи и металлическая скакалка-трос используются профессионалами, любителям такие лучше не покупать.

Анна Майская