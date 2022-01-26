Магний — это один из важнейших микроэлементов, необходимых нашему организму. Подсчитано, что он участвует как минимум в 600 биохимических реакциях, а это значит, что он должен обязательно присутствовать в нашем организме в нужных количествах.
Ольга Малиновская
Диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
Для чего он нужен
«Больше половины магния, который присутствует в нашем организме, находится в костях. Кроме того, он есть в мышцах, мягких тканях и жидкостях организма, включая кровь», — рассказывает Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
Магний важен для многих процессов в нашем организме:
участвует в энергетическом обмене;
нужен для синтеза белков;
необходим при починке и синтезе ДНК;
важен для сокращения мышц и нормальной работы головного мозга.
Чтобы избежать дефицита, необходимо включить в свой рацион продукты, богатые магнием. Например, он содержится в горьком шоколаде, шпинате, тыквенных семечках, орехах — лесных, кешью, миндале, в авокадо, а также в морской рыбе — макрели и лососе.
Чем грозит дефицит
Симптомы недостатка этого микроэлемента могут проявляться по-разному. Среди самых распространенных признаков:
раздражительность,
тревожность,
сильная усталость,
быстрая утомляемость.
Действительно, нехватка магния может вызывать сильную раздражительность и повышенную восприимчивость к стрессу, а сам магний — как в виде компонента продуктов, так и в виде добавок — считается натуральным средством, который способен бороться с тревожностью.
Эффективность магния в борьбе с тревожностью доказана множеством исследований. Так, в 2017 году ученые из Университета Лидса в Великобритании выпустили статью, в котором проанализировали данные 18 разных исследований, где магний использовался для борьбы с тревожностью. Оказалось, что этот микроэлемент действительно помогал стать менее раздражительным и более спокойным. Он действует на работу нейромедиаторов, молекул, которые занимаются передачей сигналов между мозгом и телом. В том случае, если магния не хватает, этот процесс будет нарушен, появятся те самые неприятные симптомы — чрезмерная реакция на стресс и раздражительность.
«Люди, которые сталкиваются с тревожностью, не всегда связывают свое состояние с недостатком магния. Однако такое состояние возникает чаще, чем можно представить. По статистике, от дефицита этого микроэлемента страдает каждый второй взрослый житель планеты», — говорит Ольга Малиновская.
Выявить, достаточно ли в вашем организме магния, поможет анализ крови. Специальной подготовки не требуется — кровь нужно сдавать натощак или после трехчасового перерыва с момента последнего приема пищи. Если вы принимаете какие-то витаминные препараты, то лучше отказаться от них за несколько дней до сдачи анализа, чтобы результат не был искажен.
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