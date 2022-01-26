«Люди, которые сталкиваются с тревожностью, не всегда связывают свое состояние с недостатком магния. Однако такое состояние возникает чаще, чем можно представить. По статистике, от дефицита этого микроэлемента страдает каждый второй взрослый житель планеты », — говорит Ольга Малиновская.

Выявить, достаточно ли в вашем организме магния, поможет анализ крови. Специальной подготовки не требуется — кровь нужно сдавать натощак или после трехчасового перерыва с момента последнего приема пищи. Если вы принимаете какие-то витаминные препараты, то лучше отказаться от них за несколько дней до сдачи анализа, чтобы результат не был искажен.