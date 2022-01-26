Фото №1 - Диагност Малиновская объяснила, как дефицит магния меняет психику
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Магний — это один из важнейших микроэлементов, необходимых нашему организму. Подсчитано, что он участвует как минимум в 600 биохимических реакциях, а это значит, что он должен обязательно присутствовать в нашем организме в нужных количествах.

Ольга Малиновская

Ольга Малиновская

Диагностика

Врач клинической лабораторной диагностики

Для чего он нужен

«Больше половины магния, который присутствует в нашем организме, находится в костях. Кроме того, он есть в мышцах, мягких тканях и жидкостях организма, включая кровь», — рассказывает Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

Магний важен для многих процессов в нашем организме:

Чтобы избежать дефицита, необходимо включить в свой рацион продукты, богатые магнием. Например, он содержится в горьком шоколаде, шпинате, тыквенных семечках, орехах — лесных, кешью, миндале, в авокадо, а также в морской рыбе — макрели и лососе.

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Чем грозит дефицит

Симптомы недостатка этого микроэлемента могут проявляться по-разному. Среди самых распространенных признаков:

  • раздражительность,

  • тревожность,

  • сильная усталость,

  • быстрая утомляемость.

Действительно, нехватка магния может вызывать сильную раздражительность и повышенную восприимчивость к стрессу, а сам магний — как в виде компонента продуктов, так и в виде добавок — считается натуральным средством, который способен бороться с тревожностью.

Эффективность магния в борьбе с тревожностью доказана множеством исследований. Так, в 2017 году ученые из Университета Лидса в Великобритании выпустили статью, в котором проанализировали данные 18 разных исследований, где магний использовался для борьбы с тревожностью. Оказалось, что этот микроэлемент действительно помогал стать менее раздражительным и более спокойным. Он действует на работу нейромедиаторов, молекул, которые занимаются передачей сигналов между мозгом и телом. В том случае, если магния не хватает, этот процесс будет нарушен, появятся те самые неприятные симптомы — чрезмерная реакция на стресс и раздражительность.

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«Люди, которые сталкиваются с тревожностью, не всегда связывают свое состояние с недостатком магния. Однако такое состояние возникает чаще, чем можно представить. По статистике, от дефицита этого микроэлемента страдает каждый второй взрослый житель планеты», — говорит Ольга Малиновская.

Выявить, достаточно ли в вашем организме магния, поможет анализ крови. Специальной подготовки не требуется — кровь нужно сдавать натощак или после трехчасового перерыва с момента последнего приема пищи. Если вы принимаете какие-то витаминные препараты, то лучше отказаться от них за несколько дней до сдачи анализа, чтобы результат не был искажен.

Софья Хромова