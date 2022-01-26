Апноэ

Во время апноэ у человека во сне происходит остановка дыхания, которая длится несколько секунд. Человек, который страдает от апноэ, часто громко храпит по ночам.

Наряду с чувством усталости в течение дня людям с этим заболеванием также может быть трудно сосредоточиться, у них могут быть перепады настроения, а по утрам они просыпаются с головной болью.

Еще одна опасность апноэ — это увеличение риска сердечного приступа. Дело в том, что если вы часто храпите, то со временем тоже можете начать страдать от кратковременной остановки дыхания во сне. Именно храп во сне провоцирует появление сердечного приступа. И эксперты полагают, что храпящие в большей зоне риска, нежели курильщики. Почему в сердечном приступе может быть виноват храп, можно прочитать здесь.

Депрессия

Это серьезное заболевание часто путают с обычной грустью, когда что-то не заладилось на работе или на личном фронте. На самом деле депрессию нужно лечить.

Самое сложное время для человека в депрессии — это раннее утро, а не вечер и ночь, как ошибочно считают многие. В то время, когда мы просыпаемся, наш организм находится в уязвимом состоянии. Поэтому люди в депрессии в прямом смысле могут не видеть причин, из-за которых им надо было бы вставать с кровати и начинать жить новый день.