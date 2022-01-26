Вставать по будильнику, в полусонном состоянии готовить завтрак и собираться на работу и думать: «Вот бы еще пару часиков поспать, а потом никуда не идти…» Большинству ранние подъемы даются тяжело. Как правило, так происходит из-за того, что вы слишком поздно легли спать (досуг после работы никто не отменял), переволновать днем и ночью вас мучили тревожные сны, или же в комнате было слишком жарко или холодно.
Но иногда бывает так, что вы засыпаете по часам, крепко спите всю ночь, а утром чувствуете себя разбитым и уставшим. «Наше физическое и психическое состояние могут сильно влиять на сон. Даже если вам кажется, что вы долго и крепко спали, то на следующий день будете ощущать себя плохо», — говорят британские медики. Их цитирует издание
Эксперты назвали 5 самых распространенных причин, почему вы можете постоянно не высыпаться.
Железодефицитная анемия
Железодефицитная анемия развивается при дефицита одного из важнейших элементов — железа. Страдающий ею человек становится вялым, быстро устает, при этом его сердце бьется чаще обычного, его часто беспокоят головные боли, а кожа и слизистые приобретают бледный оттенок.
Чаще всего от железодефицитной анемии страдают женщины, особенно — будущие мамы. Основной симптом, который появляется раньше всех — постоянная сонливость. Вы не успели встать с кровати, а уже устали и снова хотите спать.
Лечится железодефицитная анемия таблетками или уколами, которые прописывает врач, а также добавлением в рацион специальных продуктов (сыра тофу, яичных желтков, тыквенных семечек, шиповника, миндаля, темного шоколада).
Проблемы с щитовидной железой
Гипотиреоз — это эндокринное заболевание, которое связано с недостатком гормона щитовидной железы. Он может развиться в любом возрасте, но чаще всего он встречается в 45 — 50 лет. Этому заболеванию больше подвержены женщины — соотношение мужчин и женщин, страдающих гипотиреозом, примерно 1:4. Начало его развития нередко совпадает с началом климакса. Гипотиреоз может первичным и вторичным.
Усталость и апатия принято считать первыми тревожными звоночками. К ним часто добавляются проблемы с весом и резкие скачки настроения. Вы также можете страдать от ночной потливости: при снижении уровня гормонов щитовидной железы все процессы в организме замедляются, а при гипертиреозе организм работает с повышенной интенсивностью.
Апноэ
Во время апноэ у человека во сне происходит остановка дыхания, которая длится несколько секунд. Человек, который страдает от апноэ, часто громко храпит по ночам.
Наряду с чувством усталости в течение дня людям с этим заболеванием также может быть трудно сосредоточиться, у них могут быть перепады настроения, а по утрам они просыпаются с головной болью.
Еще одна опасность апноэ — это увеличение риска сердечного приступа. Дело в том, что если вы часто храпите, то со временем тоже можете начать страдать от кратковременной остановки дыхания во сне. Именно храп во сне провоцирует появление сердечного приступа. И эксперты полагают, что храпящие в большей зоне риска, нежели курильщики. Почему в сердечном приступе может быть виноват храп, можно прочитать здесь.
Депрессия
Это серьезное заболевание часто путают с обычной грустью, когда что-то не заладилось на работе или на личном фронте. На самом деле депрессию нужно лечить.
Самое сложное время для человека в депрессии — это раннее утро, а не вечер и ночь, как ошибочно считают многие. В то время, когда мы просыпаемся, наш организм находится в уязвимом состоянии. Поэтому люди в депрессии в прямом смысле могут не видеть причин, из-за которых им надо было бы вставать с кровати и начинать жить новый день.
Эмоциональный шок
Эмоциональный шок — это состояние, в котором человек испытывает сильные эмоции, обычно не свойственные для его психики. Такой шок может спровоцировать разрыв отношений, внезапное увольнение, смерть близкого человека.
Еще одна причина, которая может спровоцировать такое состояние — пандемия коронавируса.
«Последние два года пандемии сопровождались страхом, болезнями, бесконечным потоком информации, напрягающими наши эмоциональные и физические ресурсы до предела. Людям приходилось привыкать к новым реалиям: работе полный рабочий день из дома, потере близких из-за вируса, локдауну, одиночеству. У многих эмоциональный шок превратился в депрессию», — говорит терапевт Жасмин Ли.
Если вы замечаете, что у вас растет тревожность, вам сложно засыпать и вставать по утрам, появилась апатия, нет сил работать и даже заниматься любимым делом — запишитесь на прием к психотерапевту. Эксперт объяснила, почему важно не пропускать начала этого заболевания.
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