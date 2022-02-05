Чешутся руки или ноги, или все вместе, но дерматолог нарушений в своей области не видит. Вообще, зуд — не всегда появляется из-за заболеваний кожи, зачастую, так внутренние органы сигнализируют о неполадках в работе. Такой неприятный симптом может появиться из-за патологии щитовидной железы, печени, а, вероятно, так проявляется аллергия.
Анжелика Блинкова
Медицина
Врач-дерматовенеролог поликлиники «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России
- Зуд при различных заболеваниях кожи и аллергии диагностируется по характерным изменениям и специфическим высыпаниям, — объяснила «Доктору Питеру» врач-дерматовенеролог Поликлиники «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России Анжелика Блинкова. — Тогда как при заболеваниях внутренних органов зуд не сопровождается какими-либо проявлениями на коже, за исключением возможной сухости, наличием расчесов или изменения оттенка цвета кожных покровов.
То есть, если у вас нет узелков, прыщиков, белесых полос, отеков, скорее всего, с вашими симптомами вы окажетесь после дерматолога у другого специалиста. Но самостоятельно ставить себе диагноз, без осмотра квалифицированного врача не стоит. Он не только оценит наличие или отсутствие проявлений, но и проведет опрос, а это тоже не маловажно.
- Довольно часто пациент сам, или при наводящих вопросах врача, может рассказать о возможной связи зуда с определенными факторами: температурой окружающей среды, укусами насекомых, моющими средствами, определенными материалами одежды, продуктами питания, лекарственными препаратами и так далее, — обращает внимание на важность опроса Анжелика Блинкова. — Однако редко люди обращают внимание на связь зуда и обострение заболеваний внутренних органов, например сахарного диабета, подагры, желчнокаменной болезни.
Также есть вероятность перепутать изменения кожи, приобретенные при расчесывании, и проявлениями заболевания.
- Расчесы и трещины могут появляться уже вторично, при механической травме кожи, — предупреждает дерматовенеролог. — Больные редко обращают внимание на такой симптом, как сухость кожи, так называемый ксероз, который сам по себе может вызывать или усиливать зуд. Ксероз может быть признаком обезвоживания кожи, особенно зимой, но и симптомом патологии внутренних органов.
Еще одна причина непреодолимого желания почесаться — стресс.
- Зуд может быть и симптомом психоневроза, но стоит учитывать, что у больных с тяжелым зудом патологические эмоциональные реакции могут быть следствием, а не причиной заболевания, — говорит Блинкова.
Какие анализы назначают, чтобы уточнить причину зуда
Если после опроса и осмотра диагноз остается неясным назначают:
общий анализ крови;
общий анализ мочи;
уровень глюкозы;
основные биохимические показатели функции печени;
гормоны щитовидной железы;
исследования на гельминты.
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