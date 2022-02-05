То есть, если у вас нет узелков, прыщиков, белесых полос, отеков, скорее всего, с вашими симптомами вы окажетесь после дерматолога у другого специалиста. Но самостоятельно ставить себе диагноз, без осмотра квалифицированного врача не стоит. Он не только оценит наличие или отсутствие проявлений, но и проведет опрос, а это тоже не маловажно.

- Довольно часто пациент сам, или при наводящих вопросах врача, может рассказать о возможной связи зуда с определенными факторами: температурой окружающей среды, укусами насекомых, моющими средствами, определенными материалами одежды, продуктами питания, лекарственными препаратами и так далее, — обращает внимание на важность опроса Анжелика Блинкова. — Однако редко люди обращают внимание на связь зуда и обострение заболеваний внутренних органов, например сахарного диабета, подагры, желчнокаменной болезни.