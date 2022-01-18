Эксперты зашли в тупик в деле о смерти бабушки и внучки, которые насмерть отравились арбузом из магазина торговой сети «Магнит». Специалисты после долгих исследований так и не смогли выявить вещество, которое привело к фатальному исходу. Об этом сообщил адвокат Андрей Сергеев, который представляет интересы сотрудника частной компании Антона Котова — он накануне отравления проводил дезинфекцию в магазине.
«Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от отравления деструктивным ядом с преимущественным поражением печени и почек, точное вещество установить не представилось возможным. Несмотря на то, что вещество установить не удалось, есть еще одна экспертиза и один вывод: в результате проведенных исследований органических соединений токсического действия, в том числе нитритов, нитратов и ФОС, не обнаружено», — сказал защитник. Его цитирует
Таким образом, причастность Антона Котова к смерти бабушки и внучки ничем не подкрепляется, «а эксперты в своих заключениях подтверждают, что вины Котова здесь нет».
Справка
Сотрудник ООО «Областной центр дезинфекции» Антон Котов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека»). Ранее Пресненский суд отправил его в СИЗО, но Мосгорсуд отпустил под домашний арест. Вину он не признает.
Жуткий инцидент произошел в первой половине сентября 2021 года. Семья купила арбуз в магазине «Магнит» и съела его на ужин. На следующий день бабушка и внучка скончались в реанимации, мать удалось спасти. Следователи возбудили уголовное дело. По одной из версий, трагедия произошла из-за того, что в доме, где живут все пострадавшие и находится магазин «Магнит» устроили дезинфекцию от насекомых. Санитарный врач Николай Дубинин уверен — отрава ни при чем.
Через несколько дней после трагедии дезинфектор из Екатеринбурга провел опасный эксперимент. Он полил ядом от тараканов арбуз, а затем съел часть ягоды. В итоге пришел к выводу: вещество вызывает «рвотный рефлекс», его точно не могли съесть и не почувствовать.
Комментарии8