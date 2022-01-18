Эксперты зашли в тупик в деле о смерти бабушки и внучки, которые насмерть отравились арбузом из магазина торговой сети «Магнит». Специалисты после долгих исследований так и не смогли выявить вещество, которое привело к фатальному исходу. Об этом сообщил адвокат Андрей Сергеев, который представляет интересы сотрудника частной компании Антона Котова — он накануне отравления проводил дезинфекцию в магазине.

«Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от отравления деструктивным ядом с преимущественным поражением печени и почек, точное вещество установить не представилось возможным. Несмотря на то, что вещество установить не удалось, есть еще одна экспертиза и один вывод: в результате проведенных исследований органических соединений токсического действия, в том числе нитритов, нитратов и ФОС, не обнаружено», — сказал защитник. Его цитирует ТАСС.

Таким образом, причастность Антона Котова к смерти бабушки и внучки ничем не подкрепляется, «а эксперты в своих заключениях подтверждают, что вины Котова здесь нет».