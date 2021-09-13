Продукты при обработке должны накрываться, либо большими мусорными пакетами, либо пленкой. Дезинфектор должен работать в специальном костюме, по типу тех, в которых сейчас трудятся врачи в «красной зоне». Изоляция продуктов при обработке — ответственность магазина. Однако дезинфектор не должен был начинать работу, не убедившись, что условие выполнено. К сожалению, добиться этого условия от магазина крупной сети всегда сложно.

Но хотелось бы отметить, что я не вижу причинно-следственной связи между обработкой и отравлением. Арбуз защищен коркой, попадание отравляющих веществ в организм человека при такой кратковременной обработке просто невозможно. Максимум, они могут оказывать действие на дыхательную систему, если не проветрить помещение. Симптомы: чихание, затруднение дыхания, чтобы действительно отравиться, надо прямо ложкой есть эти препараты. Они относятся к группе перетроидов — одной из самых распространенных. Они используются на поверхности и практически не впитываются.