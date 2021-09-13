Следственный комитет вечером в понедельник сообщил о задержании сотрудника компании «Климовск-дез» (ООО «Областной центр дезинфекции»). Предполагается, что его ошибка стоила жизни 15-летней девочки и ее 61-летней бабушки. Они попали в больницу после того, как съели арбуз. Медики делали все возможное, но обе скончались из-за полиорганной недостаточности. К отказу всех систем организма, как предполагают следователи, привело острое отравление химикатами. Проведено или проводятся несколько десятком химических экспертиз. Пока приоритетная версия — нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине «Магнит», где и приобрели арбуз.
Следственный комитет распространил видео, где обработка зала проводится при открытых витринах, частицы яда от насекомых могут свободно оставаться на упаковках, фруктах и овощах. Однако компания «Климовск-дез», чей сотрудник работал в тот день в «Магните» уверяет, что все средства, которые они используют не способны привести к таким последствиям, якобы, их действие малоопасно для людей.
«Доктор Питер» уточнил порядок обработки и зоны ответственности у санитарного врача, дезинфектолога
Продукты при обработке должны накрываться, либо большими мусорными пакетами, либо пленкой. Дезинфектор должен работать в специальном костюме, по типу тех, в которых сейчас трудятся врачи в «красной зоне». Изоляция продуктов при обработке — ответственность магазина. Однако дезинфектор не должен был начинать работу, не убедившись, что условие выполнено. К сожалению, добиться этого условия от магазина крупной сети всегда сложно.
Но хотелось бы отметить, что я не вижу причинно-следственной связи между обработкой и отравлением. Арбуз защищен коркой, попадание отравляющих веществ в организм человека при такой кратковременной обработке просто невозможно. Максимум, они могут оказывать действие на дыхательную систему, если не проветрить помещение. Симптомы: чихание, затруднение дыхания, чтобы действительно отравиться, надо прямо ложкой есть эти препараты. Они относятся к группе перетроидов — одной из самых распространенных. Они используются на поверхности и практически не впитываются.
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