В крови погибших москвичек, якобы отравившихся арбузом на прошлой неделе, нашли следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием, сообщает
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Этиленгликоль — это «тормозуха», так ее обычно называют в народе, тормозная жидкость, которую еще добавляют в стеклоочистители. В моей практике случалось, что ее некоторые люди употребляли и попадали в токсикологическое отделение, особенно, когда шла борьба с пьянством, и люди пили все подряд — от дихлофоса и карбофоса до фоксима, — пояснил «Доктору Питеру» врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Но в целом, этиленгликоль относится к веществам невысокой токсичности, он не такой уж опасный в невысокой дозировке, но вызывает дыхательную недостаточность, повреждения почечных тканей. Отравиться насмерть мелкими дозами этиленгликоля невозможно – это вещество с низкой токсичностью. Оно метаболизируется до уксусной кислоты и выходит с мочой, поэтому часто повреждаются почки. Попасть в организм этиленгликоль может только, если кто-то подливал его людям — регулярно, постоянно — и тогда можно говорить о накопленном эффекте, или же люди сами принимали это вещество, чтобы опьянеть.
Сегодня в «Магните» на Совхозной улице и подъезде дома, где от отравления скончались 15-летняя девочка и её 61-летняя бабушка, идут следственные действия. Сообщается, что специалисты ищут все, что может содержать этиленгликоль.
Ранее санитарный врач Николай Дубинин опроверг еще одну версию отравления семьи после съеденного арбуза. Накануне появились сообщения, что якобы в доме травили тараканов и это могло стать причиной трагедии в доме на Совхозной улице в Москве.
По его словам, отравление не может быть связано с применением инсектицидов, родентицидов или дезинфицирующих средств. Дело в том, что они имеют очень резкий запах и отравление ими незаметным быть никак не может.
Также известно, что ранее жильцам запретили пить воду из-под крана, биохимики подозревают, что в отравлении может быть виновата бактерия легионелла.
Поставщик арбузов в магазин также опровергает, что он мог стать причиной смертельного отравления. Фермер заявляет, что к летальному исходу может привести только намеренное отравление ягоды, а иначе умереть от арбуза нельзя. К делу подключились следователи ГСУ СК по Москве и прокуратура.
9 сентября 2021 года три члена одной семьи — мать, бабушка и 15-летняя девочка были госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать. По сообщениям СМИ, накануне после ужина они всей семьей ели арбуз, купленный в магазине.
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