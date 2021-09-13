Ранее санитарный врач Николай Дубинин опроверг еще одну версию отравления семьи после съеденного арбуза. Накануне появились сообщения, что якобы в доме травили тараканов и это могло стать причиной трагедии в доме на Совхозной улице в Москве.

По его словам, отравление не может быть связано с применением инсектицидов, родентицидов или дезинфицирующих средств. Дело в том, что они имеют очень резкий запах и отравление ими незаметным быть никак не может.