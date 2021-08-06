Август — самое время побаловать себя долькой спелого арбуза и сочной дыни. Правда, как выясняется, садиться на арбузную диету и даже наедаться от пуза не стоит.
Врач-диетолог Альбина Ермоленкова предупреждает: ягоды, которые выращиваются в промышленных масштабах на продажу, могу нанести серьезный удар по здоровью. Об этом она рассказала в интервью
Все дело в нитратных удобрениях. Накапливаясь в организме, они способны даже привести к развитию онкологических заболеваний.
А еще такие арбузы и дыни вполне могут повлиять на уровень гемоглобина.
- Нитраты нарушают транспортную функцию крови, влияют на уровень гемоглобина. Это может привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно плохо для детей и людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, — пояснила Альбина Ермоленкова.
Как вычислить «нитратный» арбуз? «ДокторПитер» об этом уже писал: у такой ягоды будут желтые прожилки и немного ватная мякоть. Должны насторожить также слишком яркая сердцевина и глянцевая поверхность среза. В идеале срез должен быть покрыт как бы крупинками. Обращайте внимание на пятно на кожуре — бок, на котором лежал арбуз на грядке: чем это пятно желтее, тем лучше.
С дынями есть и такой лайфхак: цвет мякоти у хвостика не должен быть белым или зеленым. Если так, значит, дыньку «перекормили» удобрениями. Вообще, о естественном созревании дыни говорит ее запах — в идеале ягодка будет заманчиво пахнуть еще до того, как ее разрезали.
Сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья
В деле поедания арбузов есть свои правила.
Ольга Шарапова
заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова
Арбуз очень хорошо утоляет жажду из-за большого содержания воды и также отлично утоляет голод, — рассказала «Доктору Питеру» Ольга Шарапова. — Арбуз очень благоприятно влияет на сосуды человека и снижает кровяное давление. А еще — выводит из организма все шлаки. Но нужно есть его правильно.
Лучше всего употреблять арбуз в первой половине дня, максимум по 200-300 граммов.
Есть арбуз лучше всего отдельно от другой пищи, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой
Есть арбузы раньше августа все-таки очень рано. Есть большая вероятность получить отравление или как минимум — острую кишечную инфекцию.
Кроме того, нужно помнить, что арбуз противопоказан людям, страдающим диарей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы. Не рекомендуется есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы.
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