Август — самое время побаловать себя долькой спелого арбуза и сочной дыни. Правда, как выясняется, садиться на арбузную диету и даже наедаться от пуза не стоит.

Врач-диетолог Альбина Ермоленкова предупреждает: ягоды, которые выращиваются в промышленных масштабах на продажу, могу нанести серьезный удар по здоровью. Об этом она рассказала в интервью телеканалу 360 .

Все дело в нитратных удобрениях. Накапливаясь в организме, они способны даже привести к развитию онкологических заболеваний.

А еще такие арбузы и дыни вполне могут повлиять на уровень гемоглобина.

- Нитраты нарушают транспортную функцию крови, влияют на уровень гемоглобина. Это может привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно плохо для детей и людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, — пояснила Альбина Ермоленкова.