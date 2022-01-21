Любовь к определенным типам продуктов, пристрастие к экзотическим блюдам или отказ от мяса, рыбы — это не патология. Даже если наша любовь к пище негативно отражается на фигуре, мы набираем лишние килограммы — это повод для того, чтобы пересмотреть питание, его состав и калорийность. Совсем другое дело — если процесс приема пищи вызывает проблемы психики.
Могут возникать постоянный стыд за то, как выглядит тело (даже если это стройная девушка) или постоянное чувство вины, потому что съел лишнего и из-за этого человек не идет к специалисту. Это грозит расстройствами пищевого поведения — а это уже опасные и достаточно распространенные психические заболевания. «Доктор Питер» попросил рассказать о них подробнее практикующего врача-психиатра, психотерапевта Александру Соколову.
Александра Соколова
психиатрия
практикующий врач-психиатр, психотерапевт высшей квалификационной категории.www.instagram.com/sokolova_doctor/
Еда как патология
Любовь к вкусной еде — это не психическое расстройство, хотя возможны проблемы с весом, обменом веществ и уровнем холестерина. Именно расстройства пищевого поведения — это изменения психики, которые диктуют человеку изменения режима приема пищи, формируют нездоровое отношение ко всей еде в целом или отдельным видам продуктов, а также провоцирует чрезмерную озабоченность собственной внешностью или своим весом (который зачастую не выходит за границы нормы). Среди всех этих патологий можно выделить наиболее распространенные:
анорексия,
булимия,
психогенное переедание.
Другие виды нарушений: орторексия, ночная еда.
Анорексия и булимия
Если говорить о специфике нервной анорексии, при ней человека охватывает постоянный страх того, что он наберет лишний вес. Он маниакально стремится быть худым, даже если вес не превышает нормы. Человек с анорексией воспринимает свою фигуру в искаженном виде, он сильно беспокоится об увеличении веса буквально от каждой ложки, от каждого кусочка пищи. Ему кажется, что вес прибывает после каждого завтрака, обеда или ужина, хотя на самом деле этого нет.
Люди с анорексией постоянно взвешиваются, едят крайне мало либо выбирают только определенные типы продуктов.
Некоторые из тех, кто страдает от анорексии, могут чрезмерно, буквально до изнеможения тренироваться в спортзале, либо вызывают у себя рвоту, применяют слабительные препараты, чтобы снизить вес или поддерживать его в определенной границе. Последние проявления тесно связаны с другим психическим явлением — нервной булимией.
Анорексия опасна, при ней люди резко теряют вес, порой до экстремально низких значений, когда возникают необратимые изменения в структуре и работе внутренних органов.
Что такое булимия
Для этого пищевого расстройства типичны повторные приступы переедания, буквально обжорства, которые человек, который боится набрать избыточный вес, начинает компенсировать провокацией рвоты либо приемом сильных слабительных средств. Фигура и вес тела сильно влияют на самооценку человека, страдающего булимией. Причем, зачастую нет отклонений от нормы по весу и серьезных дефектов в фигуре.
Кто чаще страдает?
От анорексии и булимии чаще страдают люди, склонные к перфекционизму, они хотят постоянно контролировать свою собственную жизнь. В дополнение к этому, развитие булимии рассматривают также как склонность к нанесению самоповреждений.
Психогенное переедание: заедание чувств
Такое нарушение пищевого поведения является одной из форм реакции на стрессы. Люди, пережившие смерть близкого человека, несчастный случай, сильное эмоциональное потрясение или другие серьезные потрясения, начинают «заедать» свои чувства.
Признаки психогенного переедания:
быстрое поглощение большого количества пищи в малый промежуток времени, часто при отсутствии чувства голода;
потеря контроля над количеством съеденного;
чувство вины и подавленное настроение после приема пищи.
Люди с таким расстройством часто набирают избыточный вес.
Орторексия: болезнь ЗОЖников
Данным термином называют одну из особенностей пищевого поведения — у человека возникает навязчивое стремление употреблять правильное, здоровое питание. Люди, страдающие орторексией, подбирают пищу, не ориентируясь на свои предпочтения по вкусу, а только исходя из представлений о ценности того или иного продукта. Все продукты делятся на полезные или вредные.
Категория полезных продуктов поглощается в больших объемах, категория вредных — категорически не употребляется, даже если есть больше нечего.
Если нарушаются эти условия, человек накладывает на себя санкции — диета ужесточается или увеличивается объем физических упражнений.
6 опасностей расстройств пищевого поведения
Главная опасность заболевания — в скрытом течении. Девушки долго могут скрывать проблему и не обращаются за помощью, а это черновато последствиями:
депрессия;
кариес, пародонтоз, разрушение эмали;
заболевания ЖКТ;
поражения почек;
эндокринные расстройства;
аменорея и бесплодие.
С булимией можно как минимум остаться без зубов (желудочный сок разрушает эмаль), а также без нормального стула (кишечник быстро привыкает к слабительным и вскоре отказывается работать самостоятельно).
Когда нужно тянуть человека к врачу?
Как раз «тянуть к врачу» бесполезно, человек даст протестную реакцию и никуда не пойдет. Можно лишь разговаривать, показывать различные примеры — какой может быть результат. Нужно предоставить исчерпывающую фактическую информацию о расстройстве пищевого поведения (нервной анорексии и нервной булимии), включая его риски, но при этом не стоит запугивать человека.
А это лечится?
Возможность излечения зависит от вида и тяжести расстройства, от жизненных обстоятельств — насколько окружающая больного среда поддерживающая, много ли внешнего и внутреннего стресса и так далее. Есть ситуации, когда расстройство пищевого поведения проходит само собой. Бывает, что человек восстанавливается самостоятельно при помощи групп поддержки, семьи или пособий по самопомощи. Однако чаще всего нужна психотерапия, поскольку расстройство — это сложная система циклов, постоянно воспроизводящихся в психике человека, которые заметить и прекратить очень непросто.
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