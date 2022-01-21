Анорексия и булимия

Если говорить о специфике нервной анорексии, при ней человека охватывает постоянный страх того, что он наберет лишний вес. Он маниакально стремится быть худым, даже если вес не превышает нормы. Человек с анорексией воспринимает свою фигуру в искаженном виде, он сильно беспокоится об увеличении веса буквально от каждой ложки, от каждого кусочка пищи. Ему кажется, что вес прибывает после каждого завтрака, обеда или ужина, хотя на самом деле этого нет.

Люди с анорексией постоянно взвешиваются, едят крайне мало либо выбирают только определенные типы продуктов.

Некоторые из тех, кто страдает от анорексии, могут чрезмерно, буквально до изнеможения тренироваться в спортзале, либо вызывают у себя рвоту, применяют слабительные препараты, чтобы снизить вес или поддерживать его в определенной границе. Последние проявления тесно связаны с другим психическим явлением — нервной булимией.

Анорексия опасна, при ней люди резко теряют вес, порой до экстремально низких значений, когда возникают необратимые изменения в структуре и работе внутренних органов.

Что такое булимия