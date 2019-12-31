Невролог Жуков объяснил, как бессонные ночи в праздники вредят мозгу и фигуре

— Исследования показали, что всего одна бессонная ночь нарушает на 15–20 дней нормальный ритм реоэнцефалограммы (РЭГ — один из методов исследования сосудов головного мозга, который показывает их тонус, скорость кровотока), — сказал Андрей Жуков.

Чтобы после новогодней ночи не было «мучительно тяжело и больно», доктор посоветовал чуть подольше поспать утром 31-го и обязательно немного отдохнуть вечером, пока не пришли гости. Конечно, гулянья всю ночь никому пользы не принесут, но для маленьких детей и пожилых точно станут серьезным испытанием.