Расстройство пищевого поведения в эпоху продуктового изобилия стало настоящей эпидемией. Дети едят либо слишком мало, либо чересчур много, едят не то и не так. Как помочь ребенку и его родителям, для которых каждый прием пищи превращается в настоящую битву «за фрикадельку», «Доктору Питеру» рассказала семейный психотерапевт и клинический психолог Елена Фисун.
Елена Фисун
Психотерапия
системный семейный психотерапевт, клинический психолог, преподаватель Института практической психологии НИУ ВШЭ, медицинский психолог Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева
Когда обед превращается в стресс
- По каким признакам можно определить, что у ребенка серьезные проблемы с едой?
- Ребенок слишком много или слишком мало ест, и это продолжается довольно длительное время, не меньше месяца. Различают даже грудничковую анорексию, когда ребенок отказывается от соски или груди, но это отдельная тема.
- Как понять, что ребенок действительно ест мало? Многим родителям даже вполне упитанных детей кажется, что они все равно едят недостаточно.
- Если мы видим у ребенка потерю веса, он какой-то вялый, анализ крови показывает недостаток витаминов и микроэлементов, и это совпадает с нашими подозрениями о том, что ребенок ест недостаточно хорошо или довольно однообразно, это уже серьезный признак того, что есть проблемы. Еще один критерий — поведение ребенка во время еды. Он не просто съел какое-то количество пищи, и сказал, что больше не будет. Он либо избирателен в еде — ест что-то определенное, остальное отвергает, либо очень много балуется с едой, либо убегает, разбрасывает продукты, какая-то еда вовсе вызывает отвращение, вплоть до рвоты. Важный показатель, когда родитель понимает, что покормить ребенка — это каждый раз стресс.
- Кажется, что сейчас каждый второй ребенок «избирателен в еде». Я раньше думала, что дети, которые едят одни макароны, это миф, пока не столкнулась с ним на собственном опыте. Основной рацион моей 6-летней дочки — это макароны. Как изменить ее пищевые привычки, стоит ли вообще это делать или подождать, когда она сама дозреет?
- Дети должны понимать, что с едой нельзя играть, веселые битвы с фрикадельками здесь не нужны. Также надо исключить все гаджеты, телевизоры и просмотры мультиков во время еды. Еда в этом случае перестает быть едой как таковой. Она становится не средством насыщения и удовольствия, а элементом шантажа, или частью какого-то другого ритуала, чем-то вроде веселого сопровождения.
Не жертва каши, а ее судья
Очень многие дети начинают есть то, что приготовили сами. Некоторые блюда могут пугать ребенка — запахом, консистенцией. А когда он готовит сам, у него появляется доверие к конкретным продуктам.
- Часто я предлагаю ребенку поиграть в ресторанного критика, — рассказывает Елена Фисун. — Каждому блюду, которое ему дают, он выставляет оценку. Ребенок чувствует себя уже не жертвой каши, а судьей, оценщиком.
Детям, которые пугаются нового вкуса, психолог советует игру «Угадай вкус». С завязанными глазами ребенок пытается отгадать на вкус, какой это овощ или фрукт. Постепенно, в процессе игры, можно добавлять другие, незнакомые ребенку, продукты. Важно — эту игру полезно проводить не в основные приемы пищи, а отдельно. А во время основного приема пищи напоминать ребёнку, как он ловко угадывал вкусы.
- Дети в принципе ретрограды, а благодаря такой игре они перестают бояться новых ощущений, — поясняет эксперт. — Когда им говоришь «угадай, приготовь, оцени», они как будто переключают свой фокус внимания немного на другое, но при этом остаются с едой.
Война перекусам
- Пищевые расстройства — это проблема современных детей, или она была всегда, только ей не уделяли столько внимания?
- Если вспомнить рассказ Драгунского «Тайное становится явным» или сказку «Гуси-лебеди», то понятно, что проблема, когда дети плохо едят, совсем не новая. Если еды достаточно, то дети капризничают из-за нее всегда. Но в голодных странах, там, где есть дефицит продуктов, проблема пищевого поведения в принципе отсутствует.
В целом, если нет какой-то физиологической подоплеки, это психологическая проблема. Еда преподносится как нечто остро необходимое родителям, но дети не разделяют их энтузиазма на этот счет.
Какие ошибки совершают родители?
Устраивают перекусы, в доме всегда в свободном доступе есть продукты, которыми можно перекусить, — как правило, это что-то калорийное. В результате, ребенок сыт, пропадает аппетит.
Преувеличенно тревожатся о том, чтобы ребенок был накормлен. Эта тревога транслируется детям, которые начинают думать, что прием пищи -это что-то, вызывающее тревогу.
Подчиняются воле ребенка (как правило, это единственное чадо в семье), нарушена семейная иерархия, ребенок начинает командовать и навязывать свою волю — в том числе, через еду.
- Некоторые родители считают, что с возрастом ребенок проблему «перерастет» и будет есть, как «все нормальные люди». Проблема действительно может разрешиться сама собой? Или нужно что-то предпринимать?
- Если есть возможность избавиться от какой-то лишней нервотрепки, то почему бы это не сделать. Тем более, что если родители настроены решительно, то дети довольно быстро принимают новые правила игры.
- Решительно отобрать у ребенка макароны?
- Нет, постепенно сокращать порцию макарон, предлагая взамен что-то другое. Но тогда это должно быть у всех в тарелке. Можно преподнести это какой-то бонус. Детям еще хорошо объяснить, для чего нужны те или иные продукты. Они в принципе знают, что еда нужна для того, чтобы вырасти, но на деле этого эффекта не видят, поэтому относятся к этим словам как к поговорке.
- О чем говорит ситуация, когда ребенок, наоборот, ест все подряд, все время что-то жует и говорит, что голоден?
- Он, конечно, не голоден. Ребенок таким образом может заедать скуку, например. Еда для него это возможность получить быстрые и яркие впечатления. Если ребенок, который мало ест, не чувствует вкуса еды, и относится к ней скорее враждебно, то ребенок, который ест много, привык получать быстрые впечатления именно от вкусов. Ему нужно что-то жевать, чтобы успокоиться, развлечься. Если ребенок маленький, его пищевые привычки напрямую связаны с тем, есть ли традиция в семье хвалить ребенка с помощью угощения, нарушен ли режим питания, есть ли доступ к перекусам.
Прячет конфеты? Дайте ему гору конфет!
Ребенок сам покупает себе запрещенные продукты и тайно их съедает. Попытки родителей поймать и запретить, как правило, приводят к еще большей изворотливости ребенка. В таком случае, лучше всего поставить на стол вазу с конфетами (или любым другим лакомством, к которому стремится ребенок) — и сказать: все твое, ешь, сколько хочешь!
- Такое парадоксальное решение может дать результат, — считает Елена Фисун. — Ведь в таком случае ребенок лишается игры — найти, спрятать, украсть еду. Сам вкус уже теряется, его как будто заставляют это есть.
- Детское переедание корректируется режимом питания, отказом от «запрещенки» (которую, обычно, ест вся семья), у маленьких детей нет силы воли, чтобы добровольно и осознанно отказаться от вредной еды. Отдельный вопрос — как ребенок справляется с сильными чувствами, где и как он получает впечатления, настолько же сильные, как при поедании пищи. Родители должны показать ему, что еда — это не единственная радость в жизни.
- А что делать тем родителям, для которых еда это как раз та самая единственная радость? Еще в советские времена, когда дефицитом была гречка и кабачковая икра, во многих семьях был настоящий культ еды — ее доставали по блату, для гостей накрывались скатерти-самобранки, в холодильнике были заставлены все полки.
- У нас в крови, что надо создать запас. Отсюда — «не выйдешь из-за стола, пока не доешь», «нельзя оставлять кусочек хлеба на столе» и «хочешь добавки?» Поэтому прежде чем налаживать детское пищевое поведение, стоит самому себе задать вопрос — для меня есть еда, какие переживания она у меня вызывает. Как мне однажды сказала одна мама: «Наступает время обеда, и мне становится страшно. Мне крайне важно накормить дочку, но я знаю, что она есть не будет». Это реальный страх, что если она не покормит ребенка, то он может умереть от голодной смерти через 15 минут после обеда. Выясняется, что у женщины были драматические истории в семье, когда люди буквально погибали от голода. И этот страх сидит во всех поколениях этой семьи.
Рвота как самоцель
- Анорексия. Насколько сейчас эта тема актуальна?
-Это заболевание сильно помолодело. Если раньше это были девочки 13-14 лет, то сейчас полно 11-летних пациенток. Среди них немало тех, кто занимается танцами, художественной и спортивной гимнастикой. Создается впечатление, что не все тренеры осведомлены о таких рисках, и настаивают на сбросе веса, грозят исключением. Девочки пугаются и начинают худеть. А это все затягивает до такой степени, что уже потом, даже достигнув желаемой цифры на весах, остановиться невозможно.
- Считается, что один из явных, видимых, признаков того, что у ребенка анорексия — это частая рвота. Действительно, девочки часто вызывают у себя искусственную рвоту?
- Для них это эффективный способ не поправляться, при этом не ограничивая себе в еде. Можно съесть сколько угодно, не контролировать себя, насладиться вкусом еды, но это все не приведет к прибавке в весе, потому что можно искусственно избавиться от еды. Это затягивает, вызывая массу проблем со здоровьем. С другой стороны, у некоторых появляется еще одно пищевое расстройство, когда вызываемая рвота парадоксальным образом начинает приносить удовольствие. С течением времени искусственная рвота перестает быть способом избавиться от еды, а становится самоцелью. Ребенок начинает есть, чтобы испытать этот рвотный процесс.
- Это трудно лечится?
- Да, вызываемая рвота как отдельное расстройство, сложно поддается терапии. Именно потому, что ребенок не видит в этом большой проблемы. Для него это удовольствие, а кто по доброй воле захочет избавиться от удовольствия.
Чтобы справиться с такой серьезной проблемой (болезнью!) как анорексия, очень важно полноценное участие родителей. Я замечала такую вещь — девочки-подростки, у которых были нарушения в пищевом поведении, в том числе по анорексичному типу, по словам их родителей, были всегда очень самостоятельными, на них всегда можно было положиться, они были как будто немного более взрослыми, чем на самом деле, перфекционистки во всем. И в какой-то момент, принимая на себя слишком большие обязательства, особенно это касается подросткового периода, они не выдерживают этого груза и как будто «сваливаются» на более низшую ступень — начинают активно худеть, отказываться от еды. Но такие дети легко восстанавливаются, если родители начинают к ним относиться с большей опекой — следят, что они едят, как едят. Дети как будто бы добирают этой родительской опеки, которой у них было мало на более раннем этапе.
Детям нужны родители, которые защищают, которые помогают выживать. Существует мнение, что все проблемы детей от того, что родители мало уделяют им внимание. Родители винят себя. Многие мамы бросают работу, чтобы сидеть с ребенком. Но полезно знать, что детям всегда мало внимания, у дошкольника это вообще бездонная бочка, которая никогда не может быть насыщена. Поэтому родители должны думать не о том, что они в чем-то виноваты, а что сделать, чтобы исправить ситуацию. Самое простое правило — родитель должен ребенка любить и защищать. И быть всегда главным. Нельзя позволять ребенку собой руководить. Если ребенок чувствует себя главным, он не сможет получить защиту от своих родителей. Мысль проста — я хочу добра своему ребенка, поэтому я решаю как организовать режим питания, и планомерно туда двигаться, не поддаваясь на провокации.
Как помочь ребенку?
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