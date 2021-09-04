Когда обед превращается в стресс

- По каким признакам можно определить, что у ребенка серьезные проблемы с едой?

- Ребенок слишком много или слишком мало ест, и это продолжается довольно длительное время, не меньше месяца. Различают даже грудничковую анорексию, когда ребенок отказывается от соски или груди, но это отдельная тема.

- Как понять, что ребенок действительно ест мало? Многим родителям даже вполне упитанных детей кажется, что они все равно едят недостаточно.

- Если мы видим у ребенка потерю веса, он какой-то вялый, анализ крови показывает недостаток витаминов и микроэлементов, и это совпадает с нашими подозрениями о том, что ребенок ест недостаточно хорошо или довольно однообразно, это уже серьезный признак того, что есть проблемы. Еще один критерий — поведение ребенка во время еды. Он не просто съел какое-то количество пищи, и сказал, что больше не будет. Он либо избирателен в еде — ест что-то определенное, остальное отвергает, либо очень много балуется с едой, либо убегает, разбрасывает продукты, какая-то еда вовсе вызывает отвращение, вплоть до рвоты. Важный показатель, когда родитель понимает, что покормить ребенка — это каждый раз стресс.

- Кажется, что сейчас каждый второй ребенок «избирателен в еде». Я раньше думала, что дети, которые едят одни макароны, это миф, пока не столкнулась с ним на собственном опыте. Основной рацион моей 6-летней дочки — это макароны. Как изменить ее пищевые привычки, стоит ли вообще это делать или подождать, когда она сама дозреет?

- Дети должны понимать, что с едой нельзя играть, веселые битвы с фрикадельками здесь не нужны. Также надо исключить все гаджеты, телевизоры и просмотры мультиков во время еды. Еда в этом случае перестает быть едой как таковой. Она становится не средством насыщения и удовольствия, а элементом шантажа, или частью какого-то другого ритуала, чем-то вроде веселого сопровождения.