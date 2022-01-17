Детский вопрос

Влияет новая коронавирусная инфекция и на нарушение репродуктивной функции. Во время и после болезни резко снижаются качественные и количественные показатели спермограммы.

- И опять виной всему эндотелия сосудов, нарушается кровоснабжение яичек, придаточных половых желез, предстательной железы, даже если до этого человек был абсолютно здоров, что говорить про тех, у кого уже были какие-то нарушения, — обращает внимание Владимир Фесенко.

Уролог рекомендует идти к врачу, если вы планируете рождение ребенка. В обязательно порядке после перенесенного COVID-19 надо сделать спермограмму и смотреть по результатам, что делать дальше.

- Я бы порекомендовал пройти эту процедуру и после вакцинации от ковида, — советует Фесенко.

В случае, если детей вы не планируете, стоит идти к врачу только если нарушения в половой сфере не проходят спустя 2 месяца после болезни. Самый оптимальный срок — между 2 и 6 месяцев после перенесенного коронавируса.