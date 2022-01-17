Минус 4 сантиметра, именно столько недосчитался в длине своего полового члена житель США. Он переболел COVID-19 в июле 2021 года. После выписки американец заметил, что с его мужским достоинством произошло что-то неладное — оно уменьшилось. Насколько значительно — неизвестно, так как неизвестны первоначальные размеры, но фигурирует размер потери — 4 сантиметра. Звучит печально, но урологи признают, такие последствия действительно имеют место быть.
Владимир Фесенко
Медицина
Врач-уролог клиники «Мать и Дитя», кандидат медицинских наук, стаж 41 год.
Размер имеет значение
- Сложно сказать, насколько изменился размер, я допускаю, что мужчина мог преувеличить потери из-за страха, — объяснил «Доктору Питеру» врач-уролог клиники «Мать и Дитя» в Петербурге, кандидат медицинских наук Владимир Фесенко. — Существует синдром Ботеро, по имени колумбийского скульптора, который изображает людей в преувеличенном объеме. Провели эксперимент, когда мужчин просили показать 10 сантиметров, кто-то показал 6 сантиметров, кто-то — 12.
Врач объяснил, как именно перенесенный ковид влияет на половую систему мужчин. Вирус поражает эндотелиальную выстилку сосудов. Из-за этого уменьшается кровоснабжение артерий, наступает гипоксия пещеристой ткани полового члена. Она замещается соединительной тканью и, соответственно, орган уменьшается в размерах.
Ухудшается функция, а ведь это уникальный орган, он нужен не только для обеспечения человеческой радости, но и для мочеиспускания, и для деторождения.
Замещение пещеристой ткани соединительной — процесс обратимый. Но только в случае своевременного обращения к врачу. Если образовалась грубая фиброзная ткань с участками коллагеновых волокон — уже невозможно повернуть все вспять. Другое дело начальная стадия болезни, когда имеет место незначительное повреждение эластичной ткани — при таких условиях есть достаточно высокая вероятность вернуть ей нормальную функцию.
- Все зависит от самого человека и от того, когда начато лечение, скажем так, если через 2 месяца после перенесенного ковида сохраняются какие-либо симптомы, снижение половой функции, надо идти к врачу, — рекомендует врач-уролог. — Большое влияние на способность к восстановлению играет еще и образ жизни. Сложнее будет тем, у кого есть ожирение, при талии у мужчины на выдохе на уровне пупка больше 94 сантиметров мы можем говорить об абдоминальном ожирении.
Также затрудняет процесс восстановления курение, метаболические нарушения — нехватка железа, витаминов D, В12, злоупотребление алкоголем.
- Особенно негативно влияет на организм большое количество пива, на самом деле — это напиток, который содержит фитоэстрогены, отказ от этой привычки будет способствовать более быстрому выздоровлению, — говорит Владимир Фесенко.
Твердость и влечение
Надо учитывать, что новая коронавирусная инфекция влияет не только на геометрию — размер полового члена. Страдает еще и функция достигать и удерживать эрекцию.
- Уменьшается утренняя эрекция, твердость полового органа, снижается половое влечение, на это надо обращать внимание, — настоятельно рекомендует Фесенко. — При этом, изменение размера в этой ситуации также может повлиять на эрекцию — в психологическом плане. Мужчина испугался, переживает… Вообще, мужчины в 95 процентах случаев считают важным для успешного полового контакта твердость и размер. А 85 процентов женщин — длительность. Мы находимся в разных измерениях. Размер может развить комплекс неполноценности, а женщинам, на самом деле важно не это, а чтобы акт продолжался не 15-30 секунд, а 10-15-20 минут.
Детский вопрос
Влияет новая коронавирусная инфекция и на нарушение репродуктивной функции. Во время и после болезни резко снижаются качественные и количественные показатели спермограммы.
- И опять виной всему эндотелия сосудов, нарушается кровоснабжение яичек, придаточных половых желез, предстательной железы, даже если до этого человек был абсолютно здоров, что говорить про тех, у кого уже были какие-то нарушения, — обращает внимание Владимир Фесенко.
Уролог рекомендует идти к врачу, если вы планируете рождение ребенка. В обязательно порядке после перенесенного COVID-19 надо сделать спермограмму и смотреть по результатам, что делать дальше.
- Я бы порекомендовал пройти эту процедуру и после вакцинации от ковида, — советует Фесенко.
В случае, если детей вы не планируете, стоит идти к врачу только если нарушения в половой сфере не проходят спустя 2 месяца после болезни. Самый оптимальный срок — между 2 и 6 месяцев после перенесенного коронавируса.
Какие витамины и микроэлементы необходимы мужчинам
Витамина А;
Витамин В12;
Витамин D — он выступает катализатором синтеза тестостерона. Снижение в организме витамина D может привести к снижению полового влечения;
Витамин Е;
Витамин С;
Железо.
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