Для того, чтобы сохранить молодость и здоровье как можно дольше, нужно следить за своим питанием. Как пишет издание
Среди прочих специалисты выделают бузину. Все дело в ее составе: в бузине очень много антоцианов — веществ, которые борются с долговременным повреждением систем организма и продлевают тем самым жизнь.
Кроме того, эта ягода может защитить от опасных болезней, которые тоже могут привести к ранней смерти.
Так, в бузине также много антиоксидантов — флавонидов. Эти соединения снижают риск развития диабета, болезней сердца и рака.
Кроме того, в бузине много клетчатки, которая выступает залогом здорового пищеварения. Кстати, а вот углеводов в этом продукте немного — так что худеющим нечего бояться.
В этой ягоде немало витаминов — особенно витамина С. По этим причинам бузина еще и помогает укрепить иммунитет.
Кроме того, в ягодах бузины есть эллаговая кислота, которая стимулирует заживление кожи, обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами, защищает сердце и печень.
А еще ученые выяснили, что бузина помогает при респираторных заболеваниях — от простуды до коронавируса. Специалисты провели ряд исследований с участие 180 человек и установили, что экстракт ягоды избавляет от кашля, заложенности носа, боли в горле и других неприятных симптомов в верхних дыхательных путях.
Кому бузину есть нельзя
Важно отметить, что съедобной является только черная бузина — красная же очень опасна для здоровья и ядовита.
Кроме того, даже черную бузину нельзя есть беременным и кормящим женщинам, детям до 12 лет, при болезни крона, хронических болезнях желудка и язвенном колите.
Кстати
Есть ряд продуктов, которые приближают старость. Это, например:
Газированные напитки
Фаст-фуд
Картофельные чипсы
Бекон
Кофе
О других подобных продуктах и о том, как именно вредная еда сокращает молодость, можно прочитать ЗДЕСЬ.
А о других способах добиться долголетия и сохранить здоровье можно прочитать ЗДЕСЬ.
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