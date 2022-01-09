Для того, чтобы сохранить молодость и здоровье как можно дольше, нужно следить за своим питанием. Как пишет издание Express , отличным помощником в борьбе со старостью могут стать ягоды.

Среди прочих специалисты выделают бузину. Все дело в ее составе: в бузине очень много антоцианов — веществ, которые борются с долговременным повреждением систем организма и продлевают тем самым жизнь.

Кроме того, эта ягода может защитить от опасных болезней, которые тоже могут привести к ранней смерти.

Так, в бузине также много антиоксидантов — флавонидов. Эти соединения снижают риск развития диабета, болезней сердца и рака.

Кроме того, в бузине много клетчатки , которая выступает залогом здорового пищеварения. Кстати, а вот углеводов в этом продукте немного — так что худеющим нечего бояться.