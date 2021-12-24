Кардиолог Халтурина назвала аномалии сердца, которые есть у каждого пятого человека

ПМК, болезнь Барлоу или пролапс митрального клапана — это одно и то же заболевание, связанное с проблемами сердечного клапана, который разделяет левый желудочек и предсердие. Заболевание относят к группе пороков развития. Но это не повод сразу переживать, если такой диагноз появиться в карте — степень тяжести состояния очень различается, и у большинства людей с таким диагнозом проблем со здоровьем нет.
Кто-то большую часть жизни даже не подозревает о проблеме, ее выявляют случайно, во время обследования по совсем другим поводам. Нужно ли ложиться в больницу, делать операцию и лечить проблему клапана — эти вопросы мы задали врачу-кардиологу высшей категории, кандидату медицинских наук, заместителю главного врача по поликлинической части в «СМ-Клиника» на Волгоградском проспекте Ирине Халтуриной.
Ирина Халтурина
Кардиология
Врач-кардиолог высшей категории, к.м.н. Заместитель главного врача по по поликлинической части в «СМ-Клиника» на Волгоградском проспектеwww.instagram.com/smclinic/
Порок или аномалия?
В кардиологии проблемы с сердцем делят на две большие категории:
Это пороки сердца, серьезные дефекты, наличие которых сильно отражается на организме детей или взрослых и без лечения человек может погибнуть или остается инвалидом, его жизнь сильно ограничена.
Так называемый МАРС-синдром, расшифровывающийся как малые аномалии в развитии сердца. Это некоторые дефекты, которые хотя и могут вызывать определенные отклонения, например, сердечный шум, но не влияют на общую жизнедеятельность. К этому синдрому относят ложные хорды в сердце и пролапс митрального клапана (ПМК) (не все, но большую часть).
Другими словами — это отклонение от нормы, порок развития с точки зрения анатомии. Но у большинства людей с ПМК угрожающего жизни порока сердца нет, это скорее особенность развития. У небольшого процента детей или взрослых с ПМК, он может переходить в серьезную форму, именно порок сердца в его классическом понимании.
Как меняется работа сердца
Как понятно из названия, пролапс возникает в области митрального клапана. Если перевести на русский язык — это провисание одной створки клапана или сразу обеих. Когда сердце сокращается, створки клапана смыкаются, но выпячиваются, провисают в область предсердия.
Чем сильнее провисают — тем тяжелее порок. В особо серьезных случаях из-за сильного провисания края плотно не смыкаются, и часть крови возвращается обратно, в предсердие — это плохо для обладателя такого порока, могут возникать проблемы со здоровьем.
- Может ли ПМК никак себя не проявлять?
- Чаще всего так и бывает: многие спортсмены, ученые, политики имеют подобный диагноз и живут без каких-либо проблем. В литературе описывают, что МАРС-синдром, к которому относят ПМК, встречается у 10-28% людей, то есть, у каждого пятого может быть либо ложная хорда либо ПМК. Они очень редко дают о себе знать и тем более — формируют осложнения, поэтому можно дожить до 100 лет и не знать о таком «пороке».
- И все-таки, откуда это берется?
- Пролапс по происхождению можно разделить на первичный либо вторичный. Это зависит от тех факторов, что повлияли на его возникновение. Первичный ПМК типичен для детей и подростков, потому что возникает еще в утробе матери, когда сердечко малыша развивается, но клапан получается слишком слабым, мягким, из-за чего сильно тянется. Обычно это происходит под воздействием неблагоприятных факторов — перенесенных вирусных инфекций, курения мамы, алкоголя.
Есть вариант получить пролапс в течение жизни. Это возможно из-за травм грудной клетки, развития ревматизма, воспаления.
Провокаторами пролапса могут стать разные сердечные болезни:
ИБС, когда страдает питание сердечной мышцы;
нарушение вегетативной иннервации, из-за чего страдает сердечно-сосудистая система;
утолщение (гипертрофия) стенок желудочков;
недостаточность кровоснабжения в области папиллярных (сосочковых) мышц, поддерживающих стенки клапана.
- Когда ПМК нужно лечить?
- По данным ЭХО-КГ выделяют три степени пролапса, которые зависят от уровня провисания стенки.
При первой степени он выступает в предсердие не более, чем на 5 мм.
На фоне второй степени провисание достигает 10 мм.
Провисание более 10 мм — это третья степень, самая опасная.
Большинству пациентов при таком диагнозе не нужно ничего, кроме периодического наблюдения. Они живут с подобным диагнозам вполне нормальной жизнью, никаких жалоб и проблем с сердцем нет даже при высоких нагрузках. Но редко, в отдельных случаях ПМК может вести к серьезным осложнениям, вплоть до внезапной гибели от проблем с сердцем.
- Если нужна операция, как ее делают — платно или бесплатно, по полису?
- В случае, если изменения в клапане нарастают, отмечается сильное прогибание створок клапана (при регургитации III–IV степени) может потребоваться хирургическая операция, до проведения которой будут противопоказаны любые физические нагрузки. Ее выполняют в специализированной клинике — платно или по квотам, это зависит от региона.
Чек-лист обследований
Прежде всего нужно посетить врача-кардиолога, который побеседует с человеком, зафиксирует все его жалобы (если они есть) и проведет осмотр. Нужно прослушать сердце, определить — есть ли там шум, и сделать общие анализы — крови и мочи, исключить инфекции, воспаление, провести биохимическое исследование — оценить состояние обменных процессов.
Дополняют стандартные анализы следующие инструментальные обследования:
ЭХО-КГ (или более понятное — УЗИ сердца или эхокардиография).
ЭКГ.
Рентген грудной клетки (если необходимо).
Именно УЗИ сегодня наиболее доступный, дешевый и простой метод определения пролапса клапана. При ЭХО-КГ подтверждается диагноз. Врач может определить не только проблемы с клапаном, его провисание, но и проблемы с хордами (нитки, которые держат клапан), утолщение и расширение митрального кольца (основание клапанов).
Также врач видит утолщение (гипертрофию) определенных отделов сердца — это сигнал, что часть сердца работает с повышенной нагрузкой.
Какие осложнения могут быть при ПМК
У большинства людей врачи не ожидают осложнений, но все равно наблюдают пациентов — иногда бывают проблемы, особенно, если это приобретенный ПМК. Среди самых распространенных, которыми грозит пролапс, если он тяжелый и осложняется, это:
Нарушения сердечного ритма с периодическими замираниями, ощущением, что сердце выпрыгивает из груди, неритмичными сокращениями.
Боль в области сердца, которая возникает на фоне нагрузок, переживаний. Эта боль не устраняется приемом нитроглицерина, длится от 10-20 секунд до нескольких часов.
Трудности с дыханием, невозможность глубоко вдохнуть, дышать полной грудью, ощущение удушья.
Повышение утомляемости, проблемы с переносимостью нагрузок.
Головная боль, обмороки или приступы головокружения.
Развитие панических атак.
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