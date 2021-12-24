Кардиолог Халтурина назвала аномалии сердца, которые есть у каждого пятого человека

ПМК, болезнь Барлоу или пролапс митрального клапана — это одно и то же заболевание, связанное с проблемами сердечного клапана, который разделяет левый желудочек и предсердие. Заболевание относят к группе пороков развития. Но это не повод сразу переживать, если такой диагноз появиться в карте — степень тяжести состояния очень различается, и у большинства людей с таким диагнозом проблем со здоровьем нет.

Кто-то большую часть жизни даже не подозревает о проблеме, ее выявляют случайно, во время обследования по совсем другим поводам. Нужно ли ложиться в больницу, делать операцию и лечить проблему клапана — эти вопросы мы задали врачу-кардиологу высшей категории, кандидату медицинских наук, заместителю главного врача по поликлинической части в «СМ-Клиника» на Волгоградском проспекте Ирине Халтуриной.