Тромб — это сгусток крови, который чаще всего образуется в сосудах ног или легких. Он может оторваться в любой момент — это смертельно-опасное состояние, необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.
Какие могут быть симптомы
По словам заслуженного врача-кардиолога Юрия Серебрянского, о том, что у вас оторвался тромб, могут сигнализировать необычные симптомы, на которые люди обычно не обращают внимания. Среди них — посинение или побеление конечностей.
Тромбозы бывают венозные и артериальные, говорит врач. Когда рука или нога меняют свой цвет, то человек ощущает сильную боль. От нее не помогают ни таблетки, ни уколы.
«Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, она становится холодной, как будто чужой. Может быть, тромб из сердца оторвался и улетел в верхнюю конечность, она побелела и стала холодной», — пояснил кардиолог изданию
Кто в группе риска
В группе риска люди с:
Если говорить об аритмии, то в этом случае оторвавшийся тромб может «улететь» в сердце или легкие. У человека развивается тромбоэмболия легочной артерии, мозговой инсульт или инфаркт миокарда, пояснил кардиолог. Также в зоне риска те, у кого были травмы рук и ног — могут образоваться вторичные тромбозы из-за повреждений или травм сосудов.
И еще один «стимулятор» тромбоза — это ковид. Болезнь может спровоцировать образование тромба в в сосудах малого круга кровообращения. Если оторвавшийся тромб попадет в легкие, то они «выключатся», перестанут выполнят дыхательную функцию.
Врачи предупреждают еще об одном опасном состоянии — так называемом «инфаркте на ногах» или «тихом инфаркте». Его нужно обязательно лечить, чем быстрее, тем больше шансов спасти человека от летального исхода, виной которому будет тромб. Какие еще симптомы могут сигнализировать о том, что у вас оторвался тромб, рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.
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