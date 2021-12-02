Тромб — это сгусток крови, который чаще всего образуется в сосудах ног или легких. Он может оторваться в любой момент — это смертельно-опасное состояние, необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.

Какие могут быть симптомы

По словам заслуженного врача-кардиолога Юрия Серебрянского, о том, что у вас оторвался тромб, могут сигнализировать необычные симптомы, на которые люди обычно не обращают внимания. Среди них — посинение или побеление конечностей.

Тромбозы бывают венозные и артериальные, говорит врач. Когда рука или нога меняют свой цвет, то человек ощущает сильную боль. От нее не помогают ни таблетки, ни уколы.