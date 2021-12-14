Фото №1 - Кардиолог Старосветская объяснила, мог ли мистер Биг умереть из-за тренировки на велотренажере
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кадр из сериала «Секс в большом городе»

Поклонники легендарного сериала «Секс в большом городе» уже несколько дней обсуждают внезапную смерть мистера Бига, мужчины мечты главной героини саги Керри Брэдшоу.

Персонаж, роль которого исполнил американский актер Крис Нот, по сюжету умер в первой же серии нового сезона. После тренировки на велотренажере у него случился сердечный приступ.

«Доктор Питер» решил поговорить с врачами и выяснить, насколько такой сценарий возможен в реальной жизни.

Виктория Старосветская

медицина

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики

www.instagram.com/doctor.starosvetskaya/

По словам кардиолога Виктории Старосветской, сердечный приступ после занятий на беговой дорожке или велотренажере — довольно частая ситуация.

- Безусловно, любая физическая нагрузка с ускорением пульса, в том числе, тренировка на велотренажере или беговой дорожке может спровоцировать сердечный приступ.

Тест на ишемическую болезнь сердца проводится как раз на велотренажере (велоэргометрия) или на беговой дорожке (тредмил-тест).

Все дело в том, что при физической нагрузке сердцу требуется больше кислорода, чем в покое. При атеросклеротическом поражении коронарных артерий сердцу не хватает кислорода и развивается ишемия, которая регистрируется определенным образом на электрокардиограмме.

Перед началом такого теста любой пациент в обязательном порядке подписывает информированное согласие, где подробно разъясняется, что риск нагрузочной пробы минимален, однако в ходе исследования могут появиться одышка, усталость, нарушения ритма сердца и как раз-таки развитие болевого приступа.

В крайне редких случаях (менее чем в одном случае на 10 000 исследований) могут развиться тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода, — поясняет медик.

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Однако, отмечает кардиолог, все-таки такой трагический финал тренировки возможен в случае, если у человека изначально были проблемы с сердцем.

- Самая часто встречающаяся причина возникновения боли в области сердца во время нагрузки — это значимые стенозы (сужения) в коронарных артериях, вследствие атеросклеротического поражения сосудов.

Факторы риска развития атеросклеротического поражения коронарных артерий, а следовательно, сердечного приступа в последующем, давно известны.

Факторы риска

  • курение (воздействие табака в любой форме!)

  • злоупотребление алкоголем (всем известно, что безопасных доз алкоголя не существует)

  • неправильное питание (избыточное потребление насыщенных жиров (сливочное масло, сало, маргарин, жирные молочные продукты, жирное мясо, субпродукты, колбасы, копчености) транс-жиров, легкоусвояемых углеводов, соли (в том числе соления, маринады, полуфабрикаты) и недостаточное потребление цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и рыбы)

  • избыточный вес (ИМТ 20-25 кг/м2,окружность талии более 94 см у мужчин, более 80 см у женщин)

  • избыточное потребление соли (более 5 г в сутки)

  • низкая физическая активность (гиподинамия) (менее 3,5-7 ч умеренной или интенсивной физической нагрузки в неделю или менее 30-60 мин в течение большинства дней)

  • нарушение липидного обмена в т.ч. семейная гиперхолестеринемия (название само говорит за себя: у людей с таким заболеванием наблюдается чрезвычайно высокий уровень холестерина в крови. При этом данный уровень обусловлен генетическими факторами)

  • повышение уровня глюкозы крови натощак и сахарный диабет (доказано, что люди с сахарным диабетом страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями в 10 раз чаще).

  • артериальная гипертензия (стойкое повышение артериального давления более 140/90 мм.рт.ст.)

  • стресс и хронический недосып

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Фото №2 - Кардиолог Старосветская объяснила, мог ли мистер Биг умереть из-за тренировки на велотренажере
Мистер Биг никогда не был сторонником ЗОЖ
Фото
кадр из сериала «Секс в большом городе!

Проанализировав сериал, можно понять, что мистер Биг был в группе риска по целому перечню параметров: он пил, курил, да и в целом не очень-то походил на ярого сторонника здорового образа жизни. Чего только стоят его отношения с Керри, да и с женским полом в принципе — это один сплошной стресс.

Кстати

Компании Peloton, на тренажере производства которых занимался мистер Биг, пришлось в спешке выпускать рекламный ролик для спасения репутации. В нем мистер Биг не умер от сердечного приступа, а попросту сбежал со своим испанским тренером Аллегрой. В этом же ролике производители напоминают о пользе кардиотренировок для сердца.

Дарья Балясникова