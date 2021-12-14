Поклонники легендарного сериала «Секс в большом городе» уже несколько дней обсуждают внезапную смерть мистера Бига, мужчины мечты главной героини саги Керри Брэдшоу.
Персонаж, роль которого исполнил американский актер Крис Нот, по сюжету умер в первой же серии нового сезона. После тренировки на велотренажере у него случился сердечный приступ.
«Доктор Питер» решил поговорить с врачами и выяснить, насколько такой сценарий возможен в реальной жизни.
Виктория Старосветская
медицина
Врач-кардиолог, врач функциональной диагностикиwww.instagram.com/doctor.starosvetskaya/
По словам кардиолога Виктории Старосветской, сердечный приступ после занятий на беговой дорожке или велотренажере — довольно частая ситуация.
- Безусловно, любая физическая нагрузка с ускорением пульса, в том числе, тренировка на велотренажере или беговой дорожке может спровоцировать сердечный приступ.
Тест на ишемическую болезнь сердца проводится как раз на велотренажере (велоэргометрия) или на беговой дорожке (тредмил-тест).
Все дело в том, что при физической нагрузке сердцу требуется больше кислорода, чем в покое. При атеросклеротическом поражении коронарных артерий сердцу не хватает кислорода и развивается ишемия, которая регистрируется определенным образом на электрокардиограмме.
Перед началом такого теста любой пациент в обязательном порядке подписывает информированное согласие, где подробно разъясняется, что риск нагрузочной пробы минимален, однако в ходе исследования могут появиться одышка, усталость, нарушения ритма сердца и как раз-таки развитие болевого приступа.
В крайне редких случаях (менее чем в одном случае на 10 000 исследований) могут развиться тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода, — поясняет медик.
Однако, отмечает кардиолог, все-таки такой трагический финал тренировки возможен в случае, если у человека изначально были проблемы с сердцем.
- Самая часто встречающаяся причина возникновения боли в области сердца во время нагрузки — это значимые стенозы (сужения) в коронарных артериях, вследствие атеросклеротического поражения сосудов.
Факторы риска развития атеросклеротического поражения коронарных артерий, а следовательно, сердечного приступа в последующем, давно известны.
Факторы риска
курение (воздействие табака в любой форме!)
злоупотребление алкоголем (всем известно, что безопасных доз алкоголя не существует)
неправильное питание (избыточное потребление насыщенных жиров (сливочное масло, сало, маргарин, жирные молочные продукты, жирное мясо, субпродукты, колбасы, копчености) транс-жиров, легкоусвояемых углеводов, соли (в том числе соления, маринады, полуфабрикаты) и недостаточное потребление цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и рыбы)
избыточный вес (ИМТ 20-25 кг/м2,окружность талии более 94 см у мужчин, более 80 см у женщин)
избыточное потребление соли (более 5 г в сутки)
низкая физическая активность (гиподинамия) (менее 3,5-7 ч умеренной или интенсивной физической нагрузки в неделю или менее 30-60 мин в течение большинства дней)
нарушение липидного обмена в т.ч. семейная гиперхолестеринемия (название само говорит за себя: у людей с таким заболеванием наблюдается чрезвычайно высокий уровень холестерина в крови. При этом данный уровень обусловлен генетическими факторами)
повышение уровня глюкозы крови натощак и сахарный диабет (доказано, что люди с сахарным диабетом страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями в 10 раз чаще).
артериальная гипертензия (стойкое повышение артериального давления более 140/90 мм.рт.ст.)
стресс и хронический недосып
Проанализировав сериал, можно понять, что мистер Биг был в группе риска по целому перечню параметров: он пил, курил, да и в целом не очень-то походил на ярого сторонника здорового образа жизни. Чего только стоят его отношения с Керри, да и с женским полом в принципе — это один сплошной стресс.
Кстати
Компании Peloton, на тренажере производства которых занимался мистер Биг, пришлось в спешке выпускать рекламный ролик для спасения репутации. В нем мистер Биг не умер от сердечного приступа, а попросту сбежал со своим испанским тренером Аллегрой. В этом же ролике производители напоминают о пользе кардиотренировок для сердца.
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