По словам кардиолога Виктории Старосветской, сердечный приступ после занятий на беговой дорожке или велотренажере — довольно частая ситуация.

- Безусловно, любая физическая нагрузка с ускорением пульса, в том числе, тренировка на велотренажере или беговой дорожке может спровоцировать сердечный приступ.

Тест на ишемическую болезнь сердца проводится как раз на велотренажере (велоэргометрия) или на беговой дорожке (тредмил-тест).

Все дело в том, что при физической нагрузке сердцу требуется больше кислорода, чем в покое. При атеросклеротическом поражении коронарных артерий сердцу не хватает кислорода и развивается ишемия, которая регистрируется определенным образом на электрокардиограмме.

Перед началом такого теста любой пациент в обязательном порядке подписывает информированное согласие, где подробно разъясняется, что риск нагрузочной пробы минимален, однако в ходе исследования могут появиться одышка, усталость, нарушения ритма сердца и как раз-таки развитие болевого приступа.

В крайне редких случаях (менее чем в одном случае на 10 000 исследований) могут развиться тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода, — поясняет медик.