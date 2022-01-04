Фото №1 - Рак, инфаркт миокарда и еще 3 болезни, с которыми путают остеохондроз
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Остеохондроз — очень распространенное в наши дни заболевание. Если раньше на боль в спине жаловались в основном пожилые люди, то сейчас спина побаливает и у молодых.

Однако порой бывает так, что под болью в спине маскируются совсем другие болезни — куда более грозные.

Елена Пастернак

Елена Пастернак

Медицина

Семейный ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА

Почему с возрастом начинает болеть спина

Как отмечает ортопед Елена Пастернак, чем старше человек, тем больше страдает его спина.

- Позвоночник состоит из позвонков. Это губчатые кости, соединенные между собой с помощью межпозвонковых дисков, суставов и связок в вертикальном положении. Отверстия позвонков образуют позвоночный канал — полость, в которой расположен спинной мозг.

Через межпозвонковые (фораминарные) отверстия от него к разным частям тела отходят спинномозговые корешки — пучки нервных волокон.

Функцию амортизации всей этой конструкции выполняют межпозвонковые диски — хрящевые образования. Они работают подобно рессорам автомобиля, смягчая нагрузку на позвоночник во время ходьбы, бега и в состоянии покоя, когда человек стоит или сидит.

С возрастом межпозвонковые диски постепенно изнашиваются. Их дегенеративные изменения и являются проявлением остеохондроза. Неправильный образ жизни может ускорить этот процесс, поэтому диагноз с каждым годом «молодеет».

Сегодня врачи для обозначения болей в спине и шее чаще используют более широкий термин «дорсопатия».

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Другие причины боли в спине

Как отмечает врач, далеко не всегда боль в спине является признаком именно остеохондроза:

- Боль в спине, грудном отделе или шее возникают по многим причинам. Самая распространенная из них — перенапряжение мышц. С этим часто сталкиваются офисные сотрудники, которые ведут малоподвижный образ жизни. Слабые мышцы перенапрягаются и устают, например, по причине неправильной осанки во время работы за компьютером.

Регулярные тяжелые физические нагрузки, слишком интенсивные спортивные тренировки — все это также способствует перенапряжению мышц, которое вызывает боли в спине или шее. Кроме того, такие проблемы часто возникают из-за неправильно оборудованного спального места.

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С какими болезнями можно спутать остеохондроз

Важно

Врачи призывают внимательно относится к своему здоровью. Если вас беспокоит боль в области спины, шеи, суставов, за грудиной обязательно обратитесь к врачу. Необходимо срочно выяснить причину болевого синдрома и вовремя назначить лечение.

Остеохондроз традиционно входит в список болезней, которые люди диагностируют себе сами. Поступать так не следует: только врач может провести обследование и понять, чем вызван болевой синдром.

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Что делать, если спина уже болит

- Чаще всего проблемы со спиной или шеей вызваны именно неправильным образом жизни. Нивелировать его негативные последствия помогут простые меры предосторожности.

  1. Следите за осанкой в положении сидя и при ходьбе, больше гуляйте неспешным шагом.

  2. Занимайтесь спортом, укрепляйте мышцы спины, но помните, что тренировки всегда должны быть умеренными.

  3. Контролируйте питание, из-за избыточного веса создается дополнительная нагрузка на позвоночник.

  4. Откажитесь от вредных привычек.

  5. Правильно организуйте спальное место. Для этого стоит приобрести ортопедические подушки и матрас.

Дарья Балясникова