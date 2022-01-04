Остеохондроз — очень распространенное в наши дни заболевание. Если раньше на боль в спине жаловались в основном пожилые люди, то сейчас спина побаливает и у молодых.
Однако порой бывает так, что под болью в спине маскируются совсем другие болезни — куда более грозные.
Елена Пастернак
Медицина
Семейный ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА
Почему с возрастом начинает болеть спина
Как отмечает ортопед Елена Пастернак, чем старше человек, тем больше страдает его спина.
- Позвоночник состоит из позвонков. Это губчатые кости, соединенные между собой с помощью межпозвонковых дисков, суставов и связок в вертикальном положении. Отверстия позвонков образуют позвоночный канал — полость, в которой расположен спинной мозг.
Через межпозвонковые (фораминарные) отверстия от него к разным частям тела отходят спинномозговые корешки — пучки нервных волокон.
Функцию амортизации всей этой конструкции выполняют межпозвонковые диски — хрящевые образования. Они работают подобно рессорам автомобиля, смягчая нагрузку на позвоночник во время ходьбы, бега и в состоянии покоя, когда человек стоит или сидит.
С возрастом межпозвонковые диски постепенно изнашиваются. Их дегенеративные изменения и являются проявлением остеохондроза. Неправильный образ жизни может ускорить этот процесс, поэтому диагноз с каждым годом «молодеет».
Сегодня врачи для обозначения болей в спине и шее чаще используют более широкий термин «дорсопатия».
Другие причины боли в спине
Как отмечает врач, далеко не всегда боль в спине является признаком именно остеохондроза:
- Боль в спине, грудном отделе или шее возникают по многим причинам. Самая распространенная из них — перенапряжение мышц. С этим часто сталкиваются офисные сотрудники, которые ведут малоподвижный образ жизни. Слабые мышцы перенапрягаются и устают, например, по причине неправильной осанки во время работы за компьютером.
Регулярные тяжелые физические нагрузки, слишком интенсивные спортивные тренировки — все это также способствует перенапряжению мышц, которое вызывает боли в спине или шее. Кроме того, такие проблемы часто возникают из-за неправильно оборудованного спального места.
С какими болезнями можно спутать остеохондроз
Межреберная невралгия;
травмы спины;
метастазы в позвоночнике при онкологии;
болезни почек;
боль при инфаркте миокарда.
Важно
Врачи призывают внимательно относится к своему здоровью. Если вас беспокоит боль в области спины, шеи, суставов, за грудиной обязательно обратитесь к врачу. Необходимо срочно выяснить причину болевого синдрома и вовремя назначить лечение.
Остеохондроз традиционно входит в список болезней, которые люди диагностируют себе сами. Поступать так не следует: только врач может провести обследование и понять, чем вызван болевой синдром.
Что делать, если спина уже болит
- Чаще всего проблемы со спиной или шеей вызваны именно неправильным образом жизни. Нивелировать его негативные последствия помогут простые меры предосторожности.
Следите за осанкой в положении сидя и при ходьбе, больше гуляйте неспешным шагом.
Занимайтесь спортом, укрепляйте мышцы спины, но помните, что тренировки всегда должны быть умеренными.
Контролируйте питание, из-за избыточного веса создается дополнительная нагрузка на позвоночник.
Откажитесь от вредных привычек.
Правильно организуйте спальное место. Для этого стоит приобрести ортопедические подушки и матрас.
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