Почему с возрастом начинает болеть спина

Как отмечает ортопед Елена Пастернак, чем старше человек, тем больше страдает его спина.

- Позвоночник состоит из позвонков. Это губчатые кости, соединенные между собой с помощью межпозвонковых дисков, суставов и связок в вертикальном положении. Отверстия позвонков образуют позвоночный канал — полость, в которой расположен спинной мозг.

Через межпозвонковые (фораминарные) отверстия от него к разным частям тела отходят спинномозговые корешки — пучки нервных волокон.

Функцию амортизации всей этой конструкции выполняют межпозвонковые диски — хрящевые образования. Они работают подобно рессорам автомобиля, смягчая нагрузку на позвоночник во время ходьбы, бега и в состоянии покоя, когда человек стоит или сидит.

С возрастом межпозвонковые диски постепенно изнашиваются. Их дегенеративные изменения и являются проявлением остеохондроза. Неправильный образ жизни может ускорить этот процесс, поэтому диагноз с каждым годом «молодеет».

Сегодня врачи для обозначения болей в спине и шее чаще используют более широкий термин «дорсопатия».