Чаще всего боли в шее появляются у офисных работников из-за долгого сидения за компьютером в одном и том же положении. Еще одна причина — это неудобная поза во сне, когда на утро просыпаешься, а шея затекла и болит. Иногда неприятные ощущения в шее и плечах бывают после интенсивных тренировок, особенно, если вы только начали заниматься спортом.
Но не всегда боли в шее безобидны. Иногда они могут привести к весьма неожиданный последствиям, говорит петербургский невролог Павел Смирнов.
Павел Смирнов
Неврология
Врач невролог-вертебролог. Специалист Клиники Пирогова на Васильевском острове. Член Национального общества нейромодуляции в России. Член Российского межрегионального общества по изучению боли.
Почему чаще всего появляются боли в шее
«Боли в шее — частая проблема современных людей. Прежде всего она связана с длительной статической нагрузкой при работе в офисе и постоянным наклоном головы вперед, ведь мы так много времени проводим за телефоном или компьютером», — говорит врач.
Постоянная сидячая работа и образ жизни с гаджетом в руках могут привести к:
деформации шейного отдела позвоночника — кифозу или сколиозу;
перенапряжению мышц шеи;
повышенной нагрузке на межпозвонковые диски и суставы, что, в свою очередь, способствует образованию грыж и прогрессированию артроза.
Связаны ли боли в шее с головными болями
«Действительно, голова может болеть от проблем с шеей. Такую боль называют цервикогенной. Как правило, она распространяется от шейно-затылочной области к лобно-височной, сопровождается ограничением объема движений в шейном отделе. Источниками такой боли могут быть патологические изменения верхнешейного отдела позвоночника, например, в результате травмы», — поясняет Павел Смирнов.
Чем могут быть опасны боли в шее
Например, головные боли, которые и провоцируют боли в шее, могут стать хроническими. Это значительно снижает качество жизни, уменьшает работоспособность. Человек, который не обращается к неврологу, пытается решить проблему самостоятельно: чаще всего он постоянно глотает обезболивающие таблетки. Но это может только усугубить ситуацию.
Дело в том, что постоянный бесконтрольный прием лекарств может привести к формированию лекарственно-индуцированных головных болей и нежелательным побочным эффектам, например, язве желудка, говорит невролог.
Когда болит с одной стороны или отдает в плечи
Некоторые жалуются на постоянную боль в шее только слева или справа. Еще одна распространенная проблема — это боль в плечах, которая может быть следствием боли в шее.
«Важно понимать, что боли в шее могут „захватывать“ не только голову. Чаще они направляются в плечи, лопатки, руки. Это связано с особенностями иннервации (обеспечением органов и тканей организма нервами и, следовательно, связью с ЦНС — Прим. ред.). Например, классический признак грыжи межпозвонкового диска С5-С6 (между 5 и 6-м шейными позвонками) — это боль в шее с иррадиацией в руку до большого и указательного пальцев», — рассказывает Павел Смирнов.
Профилактика боли в шее
Если вы страдаете от боли в шее из-за того, что постоянно сидите за столом, то здесь все просто: необходима оптимизацию рабочего места. Сейчас, когда популярнее становится удаленная работа, важно организовать себе комфортное рабочее место. Это удобные стул, стол и монитор на уровне глаз, а не диван и ноутбук на коленях. Важно также правильно ставить ноги (они должны стоять ровно под столом, а не быть скрещены). Также важно не забывать следить за осанкой.
Очень полезно делать периодические паузы во время работы — это простые упражнения для шеи и поясницы каждые 2 часа. Повороты, наклоны — стандартную зарядку со времен СССР помнят все. И, конечно же, не стоит забывать про спорт. Фитнес, бассейн, йога — это стандартный набор, который отлично помогает укрепить и размять мышцы.
В некоторых случаях причиной боли в шее является гипертония. Кардиолог Анна Кореневич объяснила, какую роль в повышении давления играют анатомические дефекты сосудов шеи.
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