Чем могут быть опасны боли в шее

Например, головные боли, которые и провоцируют боли в шее, могут стать хроническими. Это значительно снижает качество жизни, уменьшает работоспособность. Человек, который не обращается к неврологу, пытается решить проблему самостоятельно: чаще всего он постоянно глотает обезболивающие таблетки. Но это может только усугубить ситуацию.

Дело в том, что постоянный бесконтрольный прием лекарств может привести к формированию лекарственно-индуцированных головных болей и нежелательным побочным эффектам, например, язве желудка, говорит невролог.

Когда болит с одной стороны или отдает в плечи

Некоторые жалуются на постоянную боль в шее только слева или справа. Еще одна распространенная проблема — это боль в плечах, которая может быть следствием боли в шее.

«Важно понимать, что боли в шее могут „захватывать“ не только голову. Чаще они направляются в плечи, лопатки, руки. Это связано с особенностями иннервации (обеспечением органов и тканей организма нервами и, следовательно, связью с ЦНС — Прим. ред.). Например, классический признак грыжи межпозвонкового диска С5-С6 (между 5 и 6-м шейными позвонками) — это боль в шее с иррадиацией в руку до большого и указательного пальцев», — рассказывает Павел Смирнов.

Профилактика боли в шее

Если вы страдаете от боли в шее из-за того, что постоянно сидите за столом, то здесь все просто: необходима оптимизацию рабочего места. Сейчас, когда популярнее становится удаленная работа, важно организовать себе комфортное рабочее место. Это удобные стул, стол и монитор на уровне глаз, а не диван и ноутбук на коленях. Важно также правильно ставить ноги (они должны стоять ровно под столом, а не быть скрещены). Также важно не забывать следить за осанкой.