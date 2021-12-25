Кариес, нижнее белье и еще 3 причины почему возникает воспаление молочной железы

Увеличение груди — одна из распространенных пластических операций. Каждая женщина мечтает об идеальной форме и размере бюста, но не всегда задумывается о том, чем может обернуться вмешательство, если что-то пойдет не так. Молочная железа — очень нежная, чувствительная и ранимая область, железистая ткань — хрупкая, легко травмируется и может воспаляться. И тогда возникает мастит — воспалительный процесс с нагноением и образованием абсцессов, которые придется вскрывать, удалять гной. Останутся рубцы, всегда есть риск рецидива.
Во время лактации маститы бывают гораздо чаще — это особенности физиологии. Но почему воспаление возникает у женщин, которые не то, что не кормили грудью, а даже не рожали? Обсудили это с врачом-хирургом СМ-Клиника Москвы Аленой Макаровой.
- Начнем с того, что такое мастит?
- Таким термином врачи называют воспаление ткани в области молочной железы. Причем, при воспалении не обязательно будет образование гноя. Протекать данное заболевание может:
в острой форме — с ярко выраженными симптомами, бурно, но быстро проходит при лечении;
в хронической форме — симптомы могут быть едва заметными или сильными, периодически обостряются.
Чаще всего мастит возникает у кормящих женщин. Это понятно — молоко застаивается в протоках, создает питательную среду для бактерий, которые могут проникнуть внутрь груди из соска (особенно, когда малыш его натер, образовались трещины).
Но бывают случаи, когда воспаляется молочная железа у тех женщин, которые не кормят грудью (и даже не рожали). Такой мастит называется нелактационным.
- Почему воспаляется молочная железа, если женщина не кормит?
Самое ключевое — травма кожи сосков и образование трещин. Кожа на сосках — защитный барьер, если она повреждена, это приводит к тому, что инфекционный возбудитель, а это чаще всего золотистый стафилококк, проникает в ткань молочной железы, из-за того происходит ее воспаление. Причины травмирования сосков разнообразны — пирсинг, укусы, несчастные случаи.
Еще одна причина повреждения кожи груди — оперативные вмешательства, в частности пластические операции по увеличению бюста, постановка имплантов. В случаях нарушения правил асептики во время операции может возникать воспаление молочной железы. Подобные ситуации возможны и при использовании некачественных имплантов.
Ношение неправильно подобранных бюстгальтеров тоже может нанести вред. Слишком плотный, некорректно подобранный по форме и размеру лифчик провоцирует застойные явления в молочных железах, сильно сдавливает ее, что может привести к воспалению.
Гормональные нарушения — редкий, но возможный провокатор мастита. Женский организм за свою жизнь переживает три основных стрессовых периода: подростковый, репродуктивный и период пременопаузы. В эти отрезки времени меняются уровни половых гормонов, что влияет на строение железистой ткани молочной железы, иммунитет и восприимчивость к патогенным микробам.
Наличие очагов хронической инфекции в организме — кариеса, гайморита, пиелонефрита или цистита. Из очага инфекции с током крови и через сеть лимфатической системы микроорганизмы попадают в молочную железу и вызывают ее воспаление.
- Всегда ли мастит — это операция? Как его лечат?
- Воспаление в молочной железе — это далеко не всегда операция. Основные задачи при лечении — это:
подавление роста и размножения микробов в молочной железе, чтобы они не разрушали ткани и не распространялись;
снятие симптомов интоксикации — головной боли, температуры, тошноты, недомогания;
восстановление иммунитета;
в случае развития гнойного мастита — санация очага инфекции.
Под санацией понимают удаление гноя, пораженных тканей из области воспаления. При серозном и инфильтративном мастите, когда еще нет нагноения, воспаление только начинается, показано консервативное лечение — антибактериальная терапия.
Но если хирург определяет гнойный мастит, это прямое показание для хирургического лечения. Потребуется вскрытие гнойника, ревизия и дренирование очага — врач удалит гной и все пораженные ткани, максимально сохраняя грудь, одновременно предотвращая распространение инфекции.
Также в лечении применяются нестероидные противовоспалительные препараты, обладающие обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим эффектом, средства, укрепляющие иммунитет, обильное питье. Для местного лечения используют полуспиртовые компрессы на область воспаления.
Стоит отметить, что лечение мастита необходимо осуществлять обязательно под контролем врача, чтобы не возникло осложнений.
Как заботиться о груди, чтобы не было мастита
Избегать травм в области кожи сосков и всей груди;
Поддерживать иммунитет, избегать стрессов;
Следить за уровнем гормонов;
Вовремя производить санацию очагов хронических инфекций в организме (лечить зубы, ангины, простуды);
Выбирать проверенные клиники и убеждаться в качестве протезов при пластических операциях по увеличению груди;
Правильно подбирать бюстгальтер;
Ежемесячно проводить самообследование груди;
Проходить диспансеризацию и профилактические осмотры у специалистов.
- Чем опасен мастит, можно ли потерять грудь?
- Под маской нелактационного мастита может протекать рак молочной железы, так как по клинической картине данные заболевания очень схожи между собой. И в этом случае, если пропустить злокачественное новообразование, то можно лишиться груди, а в некоторых ситуациях рак способен привести к смерти.
Именно поэтому при появлении первых симптомов патологии необходимо сразу же обратиться к специалисту. После исключения хирургом признаков мастита на следующем этапе пациентку направят на консультацию к маммологу-онкологу.
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