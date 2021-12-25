Кариес, нижнее белье и еще 3 причины почему возникает воспаление молочной железы

Увеличение груди — одна из распространенных пластических операций. Каждая женщина мечтает об идеальной форме и размере бюста, но не всегда задумывается о том, чем может обернуться вмешательство, если что-то пойдет не так. Молочная железа — очень нежная, чувствительная и ранимая область, железистая ткань — хрупкая, легко травмируется и может воспаляться. И тогда возникает мастит — воспалительный процесс с нагноением и образованием абсцессов, которые придется вскрывать, удалять гной. Останутся рубцы, всегда есть риск рецидива.

Во время лактации маститы бывают гораздо чаще — это особенности физиологии. Но почему воспаление возникает у женщин, которые не то, что не кормили грудью, а даже не рожали? Обсудили это с врачом-хирургом СМ-Клиника Москвы Аленой Макаровой.