«Я что-то перенервничала, разболелась голова, скакнуло давление и пошла кровь из носа. Не беспокойтесь, через пять минут все пройдет», — такую фразу можно часто услышать от людей, которые уже по привычке достают бумажную салфетку из сумки. Изначально кровь из носа пугает, а потом уже становится обыденным симптомом, как, например, головная боль напряжения. Большинство из нас и не подозревает, что носовые кровотечения могут сигналить об опасных патологиях.
Борис Никулин
Медицина
Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский советник генерального директора сети клинико-диагностических лабораторий СИТИЛАБ.
«Носовое кровотечение или эпистаксис, — это кровоизлияние из кровеносных сосудов через ноздри, реже — через горло. Такое патологическое состояние встречается довольно часто. Носовое кровотечение не представляет опасности для здоровья, чаще всего объем потерянной крови не превышает 100 мл. Но иногда объем кровопотери может достигать достигать и 1 литра, такое кровотечение несет угрозу жизни. Если носовое кровотечение случается часто или имеет обильный характер, то необходимо обратиться к врачу», — говорит эксперт.
Почему может идти кровь из носа
Самые частые причины:
Травматические воздействия, удары, падения — здесь все понятно, в этом случае кровотечение будет обычным следствием травмы;
Сильное сморкание или ковыряние в носу — это тоже довольно распространенная проблема, особенно, если человек долго и сильно болеет. Насморк, как известно, проходит дольше всего. Дышать тяжело, и заболевший пытается «отсморкать» как можно больше слизи из носа;
Инородное тело в полости носа. Чаще всего это случается с детьми — малыш заигрался и случайно «вдохнул» мелкую деталь, например, от конструктора. Симптомами могут быть частые кровотечения и выделения с неприятным запахом;
Пересохшая слизистая оболочка носа. Чаще всего случается в период отопительного сезона и в холода. При повышенной сухости, вызываемой перепадами температур или при слишком «пересохшем» воздухе слизистая оболочка, выстилающая нос, может растрескаться, следствием чего и будут кровотечения;
Стресс и переутомление. При недосыпе, сильной загруженности на работе и учебе, дефиците прогулок на свежем воздухе, стенки сосудов истончаются и становятся ломкими. Поэтому необходимо следить за питанием и режимом дня, особенно в период нервного напряжения.
Нетипичные причины носовых кровотечений
Заболевания сосудистой системы (гипертоническая болезнь, пороки сердца, эмфизема легких,) К симптомам этих диагнозов относится и повышение артериального давления, что вызывает кровотечение из носа;
Нарушения системы свертываемости крови. У таких пациентов случаются частые обильные кровотечения из носа, а также из десен. Нарушения системы гемостаза крови могут быть связаны с недостатком витамина К, патологиями эритроцитов (они также могут быть и в дефиците). Это может быть признаком серьезных заболеваний (лейкемия, гемофилия, геморрагический диатез). Первый шаг, который необходимо сделать при подозрении на нарушения свертываемости крови — сдать коагулограмму;
Гормональный дисбаланс. Ткань слизистой носа представляет собой тесное переплетение кровеносных сосудов — кавернозную ткань. Поэтому под действием гормонов в период полового созревания и беременности кровь может приливать к слизистым. Иногда переполненные сосуды не выдерживают и лопаются, что приводит к кровотечению.
Дефицит витамина С. Недостаток этого витамина повышает хрупкость сосудов. Результат — эпизодические кровотечения.
Перегрев. При повышении температуры тела из-за долгого пребывания на солнце, теплового удара тоже возможно носовое кровотечение.
Анна Никитина
Медицина
Врач-оториноларинголог, хирург, ринолог.
Существует еще несколько нетипичных причин носовых кровотечений, говорит оториноларинголог Анна Никитина. К ним относятся:
Опухоли носа и околоносовых пазух. До такого состояния себя часто доводят как молодые юноши и девушки (постоянная работа и учеба, некогда сходить к врачу), так и пожилые люди (некоторые бабушки и дедушки очень не любят ходить по больницам. Особенно, если больница далеко). Это может быть кровоточащий полип перегородки носа или уже достаточно серьезная опухоль;
Заболевания печени инфекционного и токсического характера, также паразитарные заболевания, цирроз, механическая желтуха;
Сахарный диабет. Под токсическим воздействием избытка глюкозы активируются механизмы, вызывающие повреждение стенки сосудов, увеличивая ее проницаемость. Поэтому у диабетиков очень высокий риск кровоизлияний;
Инфекционные заболевания (корь, скарлатина, аденовирусная инфекция и др.). Тут все просто: вирус вызывает воспаление слизистой оболочки, тем самым повышая проницаемость сосудов, и эритроциты попадают в полость носа, вызывая носовое кровотечение.
Патимат Минатулева
Медицина
Врач оториноларинголог, ЛОР-хирург.
«Все хоть раз в жизни сталкивались с носовым кровотечением. От этой проблемы могут страдать взрослые и дети. Оно может быть как следствием чего-то, например, оперативных вмешательств, так и симптомом различных заболеваний. Чаще всего оно встречается у больных с гипертонической болезнью при повышении давления», — поясняет врач.
Как остановить носовое кровотечение
Самый первый пункт — это не паниковать, говорит эксперт. Выдохните и действуйте по инструкции:
Нужно сесть, слегка наклонившись вперед (нельзя ложиться или откидывать голову назад — это может привести к проглатыванию крови и вызвать рвоту);
Затем необходимо зажать крылья носа с двух сторон на 5-7 минут;
Потом положить холод на область носа (лед или платок, смоченный в холодной воде);
Если не удалось остановить кровь, то в носовой ход нужно вставить ватный или марлевый тампон, смоченный 3%-ным раствором перекиси водорода или любыми сосудосуживающими каплями.
Если кровотечение не остановилось в течение 10 минут, необходимо вызвать скорую помощь, заключила врач.
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