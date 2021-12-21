«Все хоть раз в жизни сталкивались с носовым кровотечением. От этой проблемы могут страдать взрослые и дети. Оно может быть как следствием чего-то, например, оперативных вмешательств, так и симптомом различных заболеваний. Чаще всего оно встречается у больных с гипертонической болезнью при повышении давления », — поясняет врач.

Как остановить носовое кровотечение

Самый первый пункт — это не паниковать, говорит эксперт. Выдохните и действуйте по инструкции:

Нужно сесть, слегка наклонившись вперед (нельзя ложиться или откидывать голову назад — это может привести к проглатыванию крови и вызвать рвоту); Затем необходимо зажать крылья носа с двух сторон на 5-7 минут; Потом положить холод на область носа (лед или платок, смоченный в холодной воде); Если не удалось остановить кровь, то в носовой ход нужно вставить ватный или марлевый тампон, смоченный 3%-ным раствором перекиси водорода или любыми сосудосуживающими каплями.

Если кровотечение не остановилось в течение 10 минут, необходимо вызвать скорую помощь, заключила врач.