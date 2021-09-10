Те, кто увлеченно рвет волосы из носа или даже заливает их воском, чтобы удалить, очень сильно рискуют. Про неожиданную опасность рассказал известный врач Каран Раджан. Он поделился видео в Instagram , призывая людей не вырывать волосы в носу и не наносить воск из-за риска заражения. Он предупредил, что это может привести к инфекциям носовых пазух или к еще более тяжелым последствиям.

А мы узнали у нашего эксперта, что думают российские врачи о практике удаления волос из носа.