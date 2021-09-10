Те, кто увлеченно рвет волосы из носа или даже заливает их воском, чтобы удалить, очень сильно рискуют. Про неожиданную опасность рассказал известный врач Каран Раджан. Он поделился видео в
А мы узнали у нашего эксперта, что думают российские врачи о практике удаления волос из носа.
Анна Коврова
медицина
врач-оториноларинголог ДМЦ МАМАРАДА
- Волосы в носу имеют защитную функцию, это своеобразный фильтр, — пояснила «Доктору Питеру» врач-отоларинголог Анна Коврова. — В носу есть два типа волос — микроскопические реснички, которые фильтруют слизь и помогают отправить ее в желудок, и более крупные — вибриссы. Они препятствуют попаданию частиц в заднюю часть горла при дыхании. Их выдергивание может позволить микробам попасть в «опустевшие» фолликулы и вызвать инфекции, последствия которых могут, хоть и в редких случаях, но вызвать внутричерепные осложнения. Кроме того, повышается риск возникновения других проблем — например, инфекций носовых пазух.
Доктор Каран Раджан и петербургский врач-отоларинголог Анна Коврова в один голос уверяют, что лучший способ избавиться от волос в носу — ни в коем случае не вырывать их, а просто подрезать маникюрными ножницами или специальной машинкой.
Ранее врач рассказала, в каких случаях может идти кровь из носа, и когда это требует срочного обращения к медикам. Например, если кровь идет из носа без видимой причины, это должно насторожить человека. Вызвать его могут гипертония, атеросклероз сосудов и даже пороки развития сердца.
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