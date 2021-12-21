Как любовь и забота приемной мамы превратили мальчика-инвалида в обычного ребенка

- На первую встречу с ним я принесла книжку «Теремок», мы начали рассматривать картинки, — вспоминает Вера. — На теремок он сказал «домик», лисичку — «ав-ав», а всех остальных животных Боря просто не называл, потому что не знал, кто это.

У мальчика был целый букет диагнозов: ДЦП, умственная отсталость. Речь в 4,5 года оставалась на уровне «буль-буль, ля-ля, мама».

Вера говорит, что даже тогда уже было видно, что с мозгами у мальчика все в порядке, он хитренький, прекрасно соображал, но его попросту ничему не учили.

- Когда я принимала решение взять ребенка, то поставила себе планку, степень инвалидности, выше которой я не потяну — лежачего ребенка, ребенка, который не сможет жить без меня, — перечислила ограничения женщина. — Боря мне подошел.

У него было три отказа: то ли потенциальные родители встречались с ним, то ли просто смотрели документы…

- Боря мне понравился живостью, любознательностью, было видно, что в него только закидывай знания, а через несколько свиданий я поняла, что он еще и удивительно на меня похож, — говорит Вера.