Размытые образы
3 процента из 100 — именно столько видела 32-летняя Надежда Григорьева. Девушка страдает ДЦП, перенесла ни одну операцию, пережила довольно много, начало подводить еще и зрение.
- Я стала хуже видеть в 6-м классе, постепенно острота зрения только ухудшалась, — призналась «Доктору Питеру» Надежда. — А так хотелось, чтобы хотя бы один мой орган был идеальным.
К 32 годам зрение у девушки упало довольно серьезно, если левый глаз был -2,5, то правый аж -9. При этом откорректировать очками такую разницу невозможно. Да и очки сами по себе были неудобными.
- Без них я практически ничего не видела, а в них — чувствовала себя некомфортно, — рассказала Надежда.
В поликлинике девушке с ДЦП искренне пытались помочь, подбирали различные варианты очков, меняли линзы, но все равно проблема оставалась. Решений было несколько: контактные линзы, но их отмели сразу — надеть их с ДЦП самостоятельно крайне трудно; можно было бы заменить хрусталик, но подобную операцию стараются не выполнять молодым пациентам, так как на смену близорукости с большой долей вероятности придет дальнозоркость; и лазерная коррекция.
Сложная операция
- Я обратилась в клинику микрохирургии глаза, уточнила, подходит ли лазерная коррекция в моем случае, — вспоминает Надежда. — И они не отказали, провели обследование. Врач Наталья Коваль сказала, что операция будет.
Но все пошло не по позитивному сценарию. Надежда не могла контролировать моргание, когда к ней приближалась лазерная установка. Была еще одна сложность — невозможность сфокусировать взгляд надолго из-за диагноза ДЦП.
- Когда мы уже собрались уходить, доктор решила проконсультироваться с коллегой, и на консилиуме решили делать операцию под наркозом, — говорит девушка.
Коррекцию назначили через несколько дней.
- Конечно, я волновалась, но мне так хотелось избавиться от очков, — признается Надежда. — У меня уже не первая операция в жизни, страх всегда присутствует, но я была уверена, что все пройдет хорошо.
Примерно 2-3 дня после операции Надежда не могла смотреть на свет, постоянно находилась в солнечных очках.
- Было некомфортно, но постепенно неприятные ощущения ушли, сейчас мне кажется, что вдаль лучше видит правый глаз, который был -9, а вблизи — левый, — рассказывает об ощущениях девушка. — Иногда есть ощущение, будто саднит в левом глазу, но врач предупредил, что изменения в зрении и ощущениях могут длиться 2-3 месяца. После нового года у меня очередной осмотр, сейчас я хожу без очков. Иногда только солнечные надеваю. Я довольна результатом, стала лучше видеть.
Надежда признается, что мама ее в решении поддержала:
- Она, конечно, переживала, но, если мы что-то решили вдвоем, нас никто не отговорит.
Увидеть маму и листья на деревьях
Наталья Коваль
Медицина
Врач-офтальмохирург
- «ReleX Smile» — довольно быстрая операция по коррекции зрения, — рассказала врач-офтальмохирург Центра микрохирургии глаза «Я Вижу» Наталья Коваль, именно она прооперировала Надежду. — И наиболее щадящая.
При ней меньше всего осложнений, не требуется отделять лоскут, а потом возвращать его на место — ведь пациентка могла случайно почесать глаз и сдвинуть лоскут.
- У Надежды проблемы с мануальными навыками, было много операций на кистях, — объяснила решение Наталья Коваль.
А еще девушка не могла зафиксировать взгляд больше, чем на 5 секунд. Пришлось Наталье Коваль консультироваться с коллегой, который занимается хирургией катаракты. Он и подсказал решение про операцию под наркозом.
- Я объяснила Надежде, что это будет у меня первый подобный опыт, но ее это не напугало, — вспоминает офтальмолог. — Я переживала за результат, потому что под наркозом пациент не фиксирует метку. И мне приходилось центроваться относительно зрачка.
С момента операции прошло чуть больше месяца.
- Результат уже более-менее стабильный и хороший, изначально девушка видела на 3 процента из 100, сейчас 50-60 процентов каждым глазом, вместе — больше, — говорит Наталья Коваль. — Теперь она может четко видеть цвета, листочки на деревьях, рассмотреть лицо своей мамы, работать за компьютером, пользоваться телефоном.
Сейчас зрение Надежды составляет 50-60 процентов — это тот максимум, который она видела в очках, и это предельный показатель, которого можно было добиться с помощью операции.
- Но, сравнивая с первоначальным зрением, и пациент, и я довольны результатом, — говорит Наталья Коваль.
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