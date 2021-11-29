Размытые образы

3 процента из 100 — именно столько видела 32-летняя Надежда Григорьева. Девушка страдает ДЦП, перенесла ни одну операцию, пережила довольно много, начало подводить еще и зрение.

- Я стала хуже видеть в 6-м классе, постепенно острота зрения только ухудшалась, — призналась «Доктору Питеру» Надежда. — А так хотелось, чтобы хотя бы один мой орган был идеальным.

К 32 годам зрение у девушки упало довольно серьезно, если левый глаз был -2,5, то правый аж -9 . При этом откорректировать очками такую разницу невозможно. Да и очки сами по себе были неудобными.

- Без них я практически ничего не видела, а в них — чувствовала себя некомфортно, — рассказала Надежда.