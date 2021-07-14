Ребенок погиб на глазах у матери

Случившуюся трагедию обсуждают в профильных группах, посвященных детям-аутистам. Известно, что мальчик страдает тяжелой формой аутизма и проживает с родителями и бабушкой. Семья благополучная. В одной квартире проживают 38-летняя москвичка («суперадекватная мама», — отзываются о ней знакомые), ее 45-летний супруг, а также 13-летний сын от первого брака, и 60-летняя бабушка. Подробности стали известны «Московскому комсомольцу». Трагедия произошла, когда отец семейства ушел в продуктовый магазин, бабушка раскладывала детские вещи. Малышка спокойно лежала в люльке, а ее брат смотрел мультфильмы на компьютере. Мама новорожденной отлучилась в туалет, оставив дверь открытой, чтобы следить за детьми. Она увидела, что мальчик пробежал мимо нее на кухню, где и был выход на балкон. Убийство девочки случилось фактически на ее глазах.

На украинских форумах после того, как на новостных ресурсах появилась новость о «брате-аутисте», выкинувшем свою новорожденную сестру в окно, развернулась настоящая полемика о том, стоило или нет упоминать в новостях конкретный диагноз.

«Не пишут же, что „диабетик убил сестру“, — возмущаются родители детей-аутистов. — Общество и так боится принимать наших детей, пытается развернуть инклюзию вспять и загнать обратно в резервации. Вместо того, чтобы обсуждать как реально помочь семьям устраивают хайп на теме агрессии несчастного ребенка, который не получил необходимой ему помощи вовремя».

В результате гневные комментарии сыграли свою роль — из новости на украинском новостном ресурсе слово «аутист» убрали. В России трагедия шокировала многих, но на аутистов в социальных сетях никто «гонения» устраивать не стал.

- Понятно, что мальчик, совершивший такое жуткое преступление, психически болен, — говорит врач-психиатр Арина Никулина. — Но в последние годы общество стало терпимее относиться к аутистам, просто потому, я думаю, что почти каждый сталкивался с такими детьми. Другое дело, что сейчас переживают родители погибшей девочки и что будет дальше с подростком.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ), родители погибшей девочки стали фигурантами. Им грозит лишение свободы до двух лет.