10 групп препаратов, которые чаще всего вызывают аллергию

Развитие лекарственной аллергии или гиперчувствительности к препаратам возможно в любом возрасте, начиная с младенцев и заканчивая пожилыми людьми. Эта проблема возникает из-за чрезмерной чувствительности, гиперреактивности иммунной системы в отношении определенного вещества.

Препарат может иметь как органическое — природное, так и неорганическое — синтетическое — происхождение. Предсказать заранее, как отреагирует организм на введение того или иного средства невозможно , хотя за долгие годы применения медикаментов врачи и фармацевты уже определили наиболее реактогенные препараты. Какие именно, «Доктору Питеру» рассказал врач-педиатр, аллерголог-иммунолог клиники Euromed Kids Артем Батин.