10 групп препаратов, которые чаще всего вызывают аллергию

Развитие лекарственной аллергии или гиперчувствительности к препаратам возможно в любом возрасте, начиная с младенцев и заканчивая пожилыми людьми. Эта проблема возникает из-за чрезмерной чувствительности, гиперреактивности иммунной системы в отношении определенного вещества.
Препарат может иметь как органическое — природное, так и неорганическое — синтетическое — происхождение. Предсказать заранее, как отреагирует организм на введение того или иного средства невозможно, хотя за долгие годы применения медикаментов врачи и фармацевты уже определили наиболее реактогенные препараты. Какие именно, «Доктору Питеру» рассказал врач-педиатр, аллерголог-иммунолог клиники Euromed Kids Артем Батин.
Артем Батин
Аллергология-иммунология, педиатрия
Педиатр, аллерголог-иммунологwww.instagram.com/euromedkids/
Даже гомеопатия
- Аллергическая реакция возможна на любое лекарственное средство (активный ингредиент) или на один из вспомогательных компонентов, входящих в его состав. Именно по этой причине даже гомеопатические препараты могут быть причиной аллергической реакции, — говорит Артем Батин.
Причем неважно, каким способом препарат попадает в организм. Это могут быть:
внутривенное введение, тогда реакция будет наиболее быстрая, буквально на кончике иглы;
внутримышечное (аллергия будет ожидаема в течение 20-40 минут);
внутрикожные и подкожные инъекции;
накожное нанесение;
прием внутрь;
аэрозольное применение.
Еще одна особенность аллергии на лекарства — реакции обычно возникают при повторном введении препарата. Первая доза может не давать реакции, поскольку нужно время для формирования иммунного ответа, выработки антител требуется некоторое время, в идеале — до 7-14 суток. Но возможны реакции и на первый контакт с препаратом, заранее предсказать, как пойдет реакция, невозможно.
Какие препараты самые аллергенные: ТОП-10 групп лекарств
Теоретически, аллергическая реакция может развиться на любой лекарственный препарат. Чаще всего у пациентов отмечают аллергию на следующие группы препаратов:
Антибиотики различных групп: пенициллины, цефалоспорины, сульфаниламиды.
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).
Препараты, используемые для лечения неврологических и психиатрических заболеваний: противоэпилептические средства, нейролептики.
Инсулин.
Препараты для контроля артериального давления из группы ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ).
Препараты для местной анестезии (например, в стоматологии).
Фитопрепараты.
Рентгено-контрастные препараты, особенно — на основе йода.
Гомеопатические препараты.
Поэтому любые лекарственные средства должен назначать врач. Он предварительно взвешивает пользу и риск от приема каждого медикамента. Кроме того, врач оценивает так называемый аллергологический анамнез — были ли раньше реакции на какие-либо препараты, есть ли аллергики в семье и т.д.
Может ли быть аллергия на уже знакомое лекарство
Аллергическая реакция на лекарственный препарат развивается только при повторном, и всех последующих введениях в организм человека. При первичном введении лекарства иммунная система «знакомится» с лекарственным веществом и «запоминает» его как аллерген. Поэтому, если вы ранее неоднократно применяли какой-либо лекарственный препарат без проблем, то и в дальнейшем его можно использовать без опасений — естественно, соблюдая дозу и рекомендованный режим приема.
Как выявить лекарственную аллергию
Согласно современным рекомендациям ведущих профильных сообществ аллергологов-иммунологов, сейчас не существует стопроцентно достоверного лабораторного теста, позволяющего полностью исключить или подтвердить аллергическую реакцию на конкретный лекарственный препарат.
Вся диагностика строится на внимательном изучении истории жизни и болезни пациента: особое внимание обращают на наследственность, наличие атопии, аллергических заболеваний.
Кожные пробы не получили широкого применения в диагностике лекарственной аллергии из-за их низкой специфичности и информативности, а также наличия дополнительного риска. Достоверность кожных проб составляет 50%.
Провокационные пробы могут быть проведены только в условиях многопрофильного стационара врачом-аллергологом и обязательно в условиях, приближенных к реанимационным. Достоверность этих тестов также относительно низкая — 50-60%.
Для лабораторной диагностики в остром периоде аллергической реакции на лекарственное вещество могут сделать исследования на определение уровня триптазы и гистамина в крови.
Однако нужно учитывать, что уровень гистамина необходимо определять через 15-60 минут от начала развития реакции, а уровень триптазы — через 15 минут и до 3 часов от момента развития реакции, но не позже 6 часов после начала реакции, иначе достоверность такого исследования также снижается.
Можно ли перерасти аллергию на лекарства
Проявления лекарственной аллергии могут измениться со временем: некоторые из них (например, на пенициллин) можно перерасти. Многие, но не все дети с подтвержденной лекарственной аллергией на пенициллин перерастают эту аллергию через 10 лет; другие же аллергические реакцию остаются пожизненно. Именно поэтому очень важно для всех пациентов с лекарственной аллергией наблюдаться у врача аллерголога-иммунолога.
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