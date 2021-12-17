В предпраздничный период важно себя поддерживать. Для этого каких-то серьезных усилий не требуется.

- Потребуются самые простые вещи: соблюдать режим дня, правильное регулярное питание, прогулки на свежем воздухе, таким образом тело получит прилив сил, эмоциональное состояние изменится в положительную сторону, — рекомендует Инна Кузнецова.

Попробуйте выделить время на вещи и дела, которые вас вдохновляют, чтобы восполнить потраченный ресурс организма. Почитайте книгу, посмотрите фильм, погуляйте с любимыми, просто походите по парку и понаблюдайте за природой вокруг.