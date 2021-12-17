Завершить отчеты, подготовить планы на следующий год, украсить дом и продумать праздничный стол, купить наряд на новогоднюю вечеринку и записаться на прическу и маникюр. Перед 31 декабря кажется, что сутки могут вмешать не 24 часа, а минимум 48. И при этом их все равно не хватает.
- У многих возникает ощущение загнанности, когда стоит цель завершить все дела до боя курантов, — с сожалением констатирует психолог Инна Кузнецова. — В результате 31 декабря к полуночи люди находятся в состоянии выжатого лимона. Ничего не хочется, ничего не надо. Праздник отмечают больше по инерции, потому что так надо, но ни удовольствия, ни радости при этом не получают.
Психолог советует перед праздниками, чтобы избежать срывов, начать перестраиваться прямо сейчас, с этой минуты.
- Тайм-менеджмент нам в помощь, чтобы подобрать свои «хвосты» необходимо все спланировать, — советует Инна Кузнецова.
Возьмите лист бумаги и выпишите на него все незавершенные и неразрешенные дела. Включайте туда все, и отчеты, и оплаты, и приготовление праздничного ужина, и даже процесс нанесения макияжа.
Отсортируйте выписанное на «самое важное», «приоритетное», «то, то можно отложить на следующий год», «то, что необязательно делать вообще», и «то, что можно перепоручить».
Назначьте каждому «самое важное» и «приоритетное» время выполнения.
- Это очень непростой выбор, но важно помнить, что всех дел не переделаешь, — говорит психолог Кузнецова. — Как только вы признаете эту истину, вы разрешите себе быть неидеальными, но при этом, что парадоксально, перед вам откроются новые возможности. Составляйте план действий: «это я сделаю сегодня, это — завтра, это отвезу родителям, когда поеду их поздравлять».
В предпраздничный период важно себя поддерживать. Для этого каких-то серьезных усилий не требуется.
- Потребуются самые простые вещи: соблюдать режим дня, правильное регулярное питание, прогулки на свежем воздухе, таким образом тело получит прилив сил, эмоциональное состояние изменится в положительную сторону, — рекомендует Инна Кузнецова.
Попробуйте выделить время на вещи и дела, которые вас вдохновляют, чтобы восполнить потраченный ресурс организма. Почитайте книгу, посмотрите фильм, погуляйте с любимыми, просто походите по парку и понаблюдайте за природой вокруг.
- Если правила здорового образа жизни не помогают, вас ничего не радует, надо обратить внимание не на внешние моменты жизни, а заглянуть во внутренний мир. В этом помогут специалисты-психологи, — говорит Инна Кузнецова. — Систематические переработки и стрессы могут ухудшить состояние вашего психического и физического здоровья, повлиять на социальные и профессиональные сферы.
Просто отдых в новогодние каникулы не вернет вам ясный ум и бодрость духа, если вы заранее не спланируете то, чем станете заниматься в длинные выходные.
- Чтобы получить приятные результаты, нужно неким образом организовать процесс отдыха, — уверена психолог. — Парадокс, но если мы не будем понимать, чем мы были заняты весь день, трудно получить радость. Кроме того, как только появляется много свободного времени, большинство старается переделать все дела, которые были давно запланированы, но по каким-то причинам откладывались: перемыть посуду, мебель, разобрать вещи, переклеить обои, что-то отремонтировать.
Но каникулы должны быть каникулами. Откажитесь от давно запланированных дел в пользу развлечений. Наполните свое время приятными вещами.
Психолог советует сходить в гости, в кино и театр, встретиться с друзьями и родственниками, съездить туда, куда уже давно хотелось попасть. Пойте, танцуйте, гуляйте, рисуйте — делайте то, что вам доставляет удовольствие.
- В повседневной жизни мы живем на достаточно высоких скоростях, необходимо замедлиться, снизить темп, понаблюдать за тем, что происходит вокруг нас, — отмечает Инна Кузнецова.
Еще одна частая ошибка во время отдыха — это желание отоспаться на год вперед. Ведь в обычной будничной жизни мы не можем себе подольше поваляться в постели.
- Слишком увлекаться этим не стоит, потому что сбивается режим дня, после организму очень сложно восстанавливаться, он вам «спасибо» не скажет, — предупредила психолог. — Вам предстоит скоро выходить на работу и вписываться в режим.
Если хотите поспать, альтернативой долгому сну утром может быть короткий дневной сон, он поможет восстановить силы и не навредить вашему режиму.
Во время каникул постарайтесь отказаться от гаджетов. Сделайте выбор в пользу живого общения.
- Назначьте себе каждый день время, которое вы проведете строго без компьютеров и других гаджетов, — говорит Кузнецова. — Это поможет вашему мозгу получить новый опыт, и, поверьте, он будет рад такому подарку.
Постарайтесь найти время на себя и свой внутренний мир, в повседневной гонке мы перестаем прислушиваться к своим желаниям и чувствам, не понимаем, чего хотим, что надо менять в жизни.
- Это отличное время, чтобы попробовать что-то новое, то, чего вы еще никогда не делали, — предлагает эксперт. — Новые игры, посещение новых мест, вязание. Новый опыт наполняет нашу жизнь впечатлениями и приятными эмоциями. Отдых, который наполнен удовольствием, помогает нам восстановиться, создать совершенно новое качественное ощущение жизни.
Чего нельзя делать во время каникул
Нарушать режим сна и отдыха, когда мы ложимся поздно и встаем поздно. Такой распорядок нарушает все физиологические процессы в организме.
Переедать, употреблять много алкоголя.
«Перегуливать», так как слишком много эмоций может перевозбудить нервную систему, и вместо отдыха мы получим еще большее утомление и усталость.
Комментарии1