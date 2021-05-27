Крем «от гаджетов»

Утверждение «голубой свет повреждает кожу» стало в последние годы неоспоримой истиной. Мировые косметические бренды постоянно выбрасывают на рынок новые «защитные кремы», продвигая идею о том, что беречь кожу «от гаджетов» надо 24 часа в сутки. В качестве доказательства приводится аргумент о том, что синий или голубой свет обладает таким же разрушительным воздействием на кожу, как ультрафиолетовое излучение.

Убедительных научных исследований, подтверждающих это мнение, в мире не существует. Зато есть масса интервью дерматологов, онкологов и косметологов, утверждающих, что голубой свет вреден.