Крем «от гаджетов»
Утверждение «голубой свет повреждает кожу» стало в последние годы неоспоримой истиной. Мировые косметические бренды постоянно выбрасывают на рынок новые «защитные кремы», продвигая идею о том, что беречь кожу «от гаджетов» надо 24 часа в сутки. В качестве доказательства приводится аргумент о том, что синий или голубой свет обладает таким же разрушительным воздействием на кожу, как ультрафиолетовое излучение.
Убедительных научных исследований, подтверждающих это мнение, в мире не существует. Зато есть масса интервью дерматологов, онкологов и косметологов, утверждающих, что голубой свет вреден.
- И вот, наконец, в этом мае профессиональная пресса с изумлением публикует коммюнике компании Beiersdorf (считается одной из ведущих компаний мира по созданию уходовых средств, - прим. ред.), где они говорят о том, что голубой свет неопасен, исследования не имели под собой почвы. И что специфические средства защиты кожи от голубого света не нужны, —
Синий бывает разным
«Публичный дискурс по поводу опасности синего света девайсов для кожи характеризовался отсутствием научных знаний и исследований. Но благодаря нашим исследованиям удалось доказать, что количество искусственного синего света, излучаемого при обычном использовании электронных устройств, далеко не достаточно, чтобы вызвать вредные кожные эффекты», — заявил Людгер Кольбе.
Оказалось, что даже если бы человек целую неделю непрерывно находился в 30 сантиметрах от работающего монитора или десять часов подряд говорил по телефону, доза синего света для его кожи была бы эквивалентна той, которую он получил бы всего за одну минуту на улице в солнечный летний день в Гамбурге.
«По сравнению с излучением естественного синего света солнца излучение искусственного синего света практически не обнаруживается», — говорит Кольбе.
Ученые подчеркивают: важно разделять синий свет девайсов и синий солнечный свет, который действительно провоцирует образование свободных радикалов и стимулирует пигментацию. Кроме того, синий свет, попадающий на сетчатку, индуцирует процессы разрушения мелатонина и негативно влияет на качество сна и циркадные ритмы в целом. Уже эти нарушения могут ухудшать состояние кожи, но, чтобы их избежать, достаточно просто не пользоваться смартфонами и планшетами перед сном.
- Для меня история с голубым светом — исключительной наглядности пример того, как можно создать любой миф, несмотря на то, что окружающий мир опровергает его на каждом шагу, — говорит Тийна Орасмяэ-Медер. — Люди не стали выглядеть старше или хуже, используя девайсы часами. Нет никакой обещанной волны специфических поражений кожи — ни обвального старения, ни пигментации без связи с солнцем, ничего нет. Совершенно очевидно, что если провести какое-то время под солнцем, не защищая кожу — сгоришь, но если провести несколько часов перед компьютером или телефоном — ничего с кожей лица и рук не происходит.
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