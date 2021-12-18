Гайморит

Грамотный стоматолог перед установкой имплантов изучит еще и состояние ваших пазух. И откажет в лечении, если заподозрит, что у вас есть гайморит. Связано это с тем, что верхняя челюсть расположена близко к гайморовым пазухам. Импланты могут не прижиться в воспаленной ткани, усилить воспалительный процесс, провалиться в полость.

Не станут в случае гайморита и удалять зуб, так как между пазухой и челюстью может образоваться свищ.

- Но иногда сам зуб становится причиной появления гайморита, — рассказала «Доктору Питеру» врач-пародонтолог Стоматологической поликлиники №11 Надежда Кихай. — В основном, это касается «шестерок», если есть кариес с пульпитом. Но, как правило, это односторонний гайморит.