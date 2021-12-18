Выпили успокоительное и отправились к стоматологу — что-то из этих двух действий придется исключить, так как одно другому, в данном случае, мешает. И речь не только о лекарстве. Принято считать, что зубы надо лечить тогда, когда достаточно мужества. «И здоровья» — добавляют стоматологи. Ведь если с ним что-то не так, то с большой вероятностью вам придется отложить лечение зубов и заняться более насущными проблемами.
Надежда Кихай
Медицина
Стоматолог-пародонтолог, стоматолог-терапевт Стоматологической поликлиники №11 Санкт-Петербурга.
Гайморит
Грамотный стоматолог перед установкой имплантов изучит еще и состояние ваших пазух. И откажет в лечении, если заподозрит, что у вас есть гайморит. Связано это с тем, что верхняя челюсть расположена близко к гайморовым пазухам. Импланты могут не прижиться в воспаленной ткани, усилить воспалительный процесс, провалиться в полость.
Не станут в случае гайморита и удалять зуб, так как между пазухой и челюстью может образоваться свищ.
- Но иногда сам зуб становится причиной появления гайморита, — рассказала «Доктору Питеру» врач-пародонтолог Стоматологической поликлиники №11 Надежда Кихай. — В основном, это касается «шестерок», если есть кариес с пульпитом. Но, как правило, это односторонний гайморит.
Успокоительные, возбужденное эмоциональное состояние
Если вы принимаете какие-то седативные препараты, или накрутили себя перед визитом к стоматологу, то лечение тоже может пойти не в плюс.
- Желательно, чтобы вы были спокойны, — говорит Надежда Кихай. — Если анестезию еще удастся подобрать, так как появились работающие даже в таких ситуациях препараты. Но сам процесс лечения пойдет иначе. Пациент не полностью откроет рот, будет нервничать, чувствовать боль, которой на самом деле нет. Также из-за общего нервозного состояния может повыситься давление и сахар.
Повышенное давление
Во время введения анестезии может произойти гипертонический криз. А он, в свою очередь, спровоцировать инфаркт, инсульт, нарушение кровообращения. Поэтому перед визитом к стоматологу измерьте давление, и не забудьте принять препараты, которые вам прописал лечащий врач.
Менструация
Из-за изменившегося гормонального фона снижается свертываемости крови.
- В такие дни мы не рекомендуем проводить любые хирургические манипуляции, так как может усиливаться кровоточивость, — предупреждает пародонтолог.
ОРВИ, грипп
- Если заложен нос, то вы не сможете долго дышать ртом, — объяснила взаимосвязь Надежда Кихай. — Также существует риск того, что вы подавитесь.
При этом привести вас в чувства будет сложнее.
Герпес
Из-за врачебного вмешательства герпес может сместиться с губ на другие слизистые.
Перенесенный инфаркта или инсульта
В этом случае врачи рекомендуют выждать полгода и только после этого обращаться за плановой помощью к стоматологам. Причина в анестезии, которая, в зависимости, от препарата, может оказать влияние на сердце и сосуды.
- В случае экстренной помощи рекомендованы средства без содержания адреналина, — говорит врач-пародонтолог Надежда Кихай. — Также есть риск асептического воспаления, который действует на эндокард и провоцирует воспаление.
Беременность в 1-м и 3-м триместре
- Конечно, зубы лучше лечить до беременности, но, если есть необходимость, запланируйте визит на 2 триместр, — говорит стоматолог. — Для кормящих матерей ограничений нет.
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