Врачи одной из нью-йоркской больниц успешно извлекли у 38-летнего пациента зуб, который вырос в носу. Мужчина жаловался, что много лет не может нормально дышать через правую ноздрю. Результаты первого обследования показали искривленную носовую перегородку у пациента. Однако при риноскопии (инструментальное обследование для диагностики заболеваний полости носа, носоглотки и околоносовых синусов — Прим. ред.) медики обнаружили другой объект — выступающий в полости носа зуб,
В итоге мужчине провели операцию и извлекли зуб длиной 14 миллиметров. Как он рассказал позже врачам, через три месяца проблемы с дыханием прошли.
По словам медиков, появление зубов в нетипичном месте бывает редко — менее, чем у 1% населения. Однако для многих врачей в этом нет ничего необычного.
«Иногда один или несколько зубов развиваются в неправильном положении, в конечном итоге застревают и остаются внутри челюстной кости под десной», — сообщили в Госпитале Королевы Виктории Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), уточнив, что чаще всего такое происходит с клыками верхней челюсти. По словам специалистов, главный риск «скрытого» зуба в том, что он может повредить корни других постоянных зубов и вызвать их разрушение, а также спровоцировать развитие кисты.
Для Петербурга не редкость
На самом деле об операциях по поводу удаления зуба из носа сообщается не так уж и редко. Так, этим летом в Самаре у женщины врачи обнаружили на МРТ зубы в гайморовых пазухах, которые объяснили ее долгие мучения с заложенностью носа. Выяснилось, что у россиянки в детстве не выросли так называемые «четверки» (эти зубы располагаются сразу после клыков), но тогда она не придала этому значения. Еще ранее в Тюменской области произошел похожий случай. Девушка до этого безуспешно пыталась лечить гайморит, но причина проблем с дыханием через нос оказалась вовсе в другом.
Как рассказывал «Доктору Питеру» Андрей Яременко, главный стоматолог Петербурга и завкафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ им. Павлова, дистопия зуба (его неправильное расположение в зубной дуге и за ее пределами) — стоматологов Петербурга уже давно не удивляет. Удаление зубов в верхнечелюстной пазухе (придаточной пазухе носа) проводится в городе примерно раз в месяц.
Комментарии3