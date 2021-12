Врачи одной из нью-йоркской больниц успешно извлекли у 38-летнего пациента зуб, который вырос в носу. Мужчина жаловался, что много лет не может нормально дышать через правую ноздрю. Результаты первого обследования показали искривленную носовую перегородку у пациента. Однако при риноскопии (инструментальное обследование для диагностики заболеваний полости носа, носоглотки и околоносовых синусов — Прим. ред.) медики обнаружили другой объект — выступающий в полости носа зуб, пишет Daily Mail со ссылкой на отчет медиков в журнале The New England Journal of Medicine.

В итоге мужчине провели операцию и извлекли зуб длиной 14 миллиметров. Как он рассказал позже врачам, через три месяца проблемы с дыханием прошли.