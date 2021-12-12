Даже если вы не переедаете, не увлекаетесь плюшками и шоколадом, ваш вес может отличаться, если сравнить и встать на весы утром, днем или вечером. И это зависит не только от того, какой и сколько еды попало в ваш желудок. Ведь в нашем теле есть еще и кости, сердце, мышцы, кожа, кровь и даже живые бактерии. И их вес — не постоянная величина.
Жидкость
Это 40-70% веса нашего тела. Причем, в мужчинах жидкости «содержится» больше, чем в женщинах. Если вы весите 68 кг и вы мужчина — то жидкости в вас может быть от 34 до 48 кг. Если вы женщина с тем же весом — то чуть меньше — от 27 до 41 кг воды.
Разница зависит от соотношения мышечной массы и жира. Мышцы содержат больше жидкости.
Именно жидкость — основная причина, по которой вес может меняться в течение дня. Мы теряем воду с мочой, дыханием и потом, и получаем ее за счет еды и питья.
Исключите углеводы — вода будет уходить, поскольку начнет расходоваться гликоген, запасенный в мышцах.
Будете есть много соленого, вода будет задерживаться.
Жидкость теряется ночью (до 1,4 кг за ночь), поэтому рекомендуется взвешиваться именно по утрам. В это время вы весите меньше всего.
Кости
Наш скелет — это около 15% от общей массы тела. Если вы весите 68 кг, то вес костей составит примерно 10 кг.
Важно, что и в костях есть вода — от 25% до 31%, она помогает «доставлять» питательные вещества. Остальное — это кальций и белок коллаген.
Кожа
Кожа — это 14% веса тела. У человека весом 68 кг это порядка 9 кг, но многое зависит еще и от роста и веса человека.
Кожа — обновляемый орган. Клетки кожи способны быстро регенерироваться, можно сказать, что клетки наружного слоя эпидермиса обновляются беспрерывно.
Мышцы
Мышцы — это 40-50% веса, включая сердце и легкие, которые состоят из мышц. Но подавляющее их большинство — скелетные мышцы, то есть все наши трицепсы, бицепсы, брюшной пресс, ягодицы и так далее.
Вес мышц зависит от возраста, пола и физической нагрузки.
Чем больше у вас мышц, тем больше вы можете весить, но тем более стройным будете выглядеть.
Дело в том, что мышцы более плотные, и их площадь гораздо меньше, чем площадь того же количества жира.
Мышечную массу легких и сердца увеличивают аэробные упражнения — бег, плавание, ходьба, велосипед. А поднятие тяжестей «работает» на скелетные мышцы.
Кровь
Объем крови у человека — от 4 до 5 литров. Это 7% от общей массы тела. Так что у человека весом в 68 кг кровь будет весить около 5 кг.
Сдавая кровь как донор, можно потерять около 470 мл крови. Но ее объем восстановится примерно за 48 часов. В секунду производится около двух миллионов красных кровяных телец.
Во время менструации женщина теряет от 30 до 40 мл крови, если в граммах — 30-40.
Жир
Жир распределяется по всему телу и в норме должен составлять 15-25% от веса тела у мужчин средних лет и от 20 до 33% — у женщин.
Различают подкожный жир (тот, что мы можем «ущипнуть» и «оттянуть») и висцеральный. Он накапливается вокруг органов и считается более опасным, поскольку связан с сердечными заболеваниями, диабетом 2 типа и, возможно, некоторыми видами рака.
Голова
Размер головы во многом обусловлен генетическими факторами, так что эта особенность передается нам по наследству. В среднем, голова взрослого человека весит около 5,4 кг (включая череп, мозг, зубы и язык). Это примерно 7% от общего веса.
Женская грудь
Исследования, проведенные еще в 1980-х годах, показывают, что средний вес одной груди у женщин составляет около 480 г. Но многое решает размер. Большая женская грудь четвертого-пятого размера вполне может весить под два килограмма каждая.
Вес груди зависит не только от ее размера, но и от того, сколько в ней железистой ткани и жира. Это количество может быть определено генетикой и меняется с возрастом, а также во время беременности и во второй половине менструального цикла — из-за задержки жидкости. По некоторым данным, в это время объем груди может увеличиться до 40%.
Примерно у 10% женщин грудь почти полностью состоит из жира, еще у 10% бОльшую часть составляет железистая ткань.
Кишечные бактерии
3% веса нашего организма — это бактерии и микробы (микрофлора), которые обитают в нашем кишечнике.
В кишечнике содержится 100 триллионов микробов — в десять раз больше, чем клеток в человеческом теле. Их вес составляет, возможно, около 2 кг, сообщили исследователи в журнале Nutrition Reviews.
Вес микробиоты меняется ежедневно, но насколько, измерить невозможно, считают диетологи. Причем, важнее не то, сколько весит наша микрофлора, а насколько она полезна для организма.
Печень
Печень — самая большая железа в организме. Вес печени составляет около 1,8 кг у мужчин и 1,4 кг у женщин (это примерно 2% от общего веса). Печень — уникальный орган, в котором происходит множество сложных биохимических процессов. Основные ее функции — это выведение токсинов, образующихся в организме и синтез полезных веществ. В основном, печень состоит из мускулов и крови (здоровая печень должна содержать мало жира или вообще не содержать его).
Причиной накопления жира в печени может быть чрезмерное употребление алкоголя, а также — неалкогольная жировая болезнь печени, от которой страдает каждый третий человек. Ее развитие связывают с ожирением или другим заболеванием, например диабетом 2 типа или гипертонией. Вес печени в этом случае может увеличиваться до 2 кг.
Легкие
Легкие мужчины весят примерно 840 г, у женщины — 640 граммов. Причем, правое легкое весит немного больше (примерно на 40-45 г) и разделено на три части (доли), а левое — на две.
Легкие курильщиков могут весить больше, чем у некурящих. Это побочный эффект разрушения иммунных клеток, когда организм пытается вывести из легких смолу и другие химические вещества, содержащиеся в сигаретах.
Сердце
На здоровое сердце приходится около 0,45% веса вашего тела. В среднем женское сердце весит от 142 до 283 г, а мужское — от 232 до 383 г.
Точный вес сердца зависит от возраста, роста, веса и образа жизни. Физические упражнения делают сердце больше и тяжелее. Этот орган — мышечный, и чем больше и сильнее он «качается», тем больше растет, причем у некоторых спортсменов этот показатель составляет до 20%. Чтобы размер сердца увеличился, достаточно 3 часов упражнений в неделю.
Сердце может «набирать вес» тогда, когда вы поправляетесь. Вокруг него может накапливаться жир — и это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Суммарно общий процент веса различных органов и других составляющих нашего тела может превышать 100 процентов, поскольку жидкость, мышцы, жир и кровь могут относиться к более чем одной категории.
Волосы
Если вы отрежете длинные волосы, то, безусловно, «похудеете», но вряд ли это можно будет заметно на весах. А вот, если обладательница шикарной густой и длинной шевелюры помоет голову и встанет на весы, может увидеть «прирост» граммов на 50-60 — мокрые волосы весят на 12-18% больше, чем сухие.
В целом, волосы составляют всего 0,3% от общего веса. Густые волосы 15 см длиной добавляют к весу от 170 до 360 граммов (зависит от толщины прядей). А если отрезать 2,5 см волос, то вы потеряете меньше грамма веса.
Экскременты
Многие уверены, что взвешиваться надо сразу после того, как сходишь в туалет. Но на самом ли деле опорожнение кишечника и мочевого пузыря так влияет на наш вес?
Ученые Кембриджского университета еще 1992 году взвесили кал 220 взрослых британцев. В среднем, у мужчин он весил 104 грамма, у женщин — 99 граммов. Точный вес будет зависеть от того, что вы ели и в каком количестве. Пища, богатая клетчаткой, добавит веса вашему стулу.
Глазные яблоки
Глазные яблоки весят около 7 граммов каждое и становятся немного тяжелее с возрастом.
Так, исследователи выяснили, что хрусталик глаза становится толще на 1,38 мг в год — причем, у мужчин чуть больше. Это одна из причин, по которой зрение ухудшается с возрастом.
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