Жидкость

Это 40-70% веса нашего тела. Причем, в мужчинах жидкости «содержится» больше, чем в женщинах. Если вы весите 68 кг и вы мужчина — то жидкости в вас может быть от 34 до 48 кг. Если вы женщина с тем же весом — то чуть меньше — от 27 до 41 кг воды.

Разница зависит от соотношения мышечной массы и жира. Мышцы содержат больше жидкости.

Именно жидкость — основная причина, по которой вес может меняться в течение дня. Мы теряем воду с мочой, дыханием и потом, и получаем ее за счет еды и питья.