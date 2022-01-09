Термин «ангина» врач использовали десятилетиями, но сейчас от него стараются отказываться. Классификация ангины, которую строили на основании того, что специалист видит, осматривая горло, не отражает причин и не помогает в выборе тактики лечения.
Сегодня ЛОР-врачи пользуются термином острый тонзиллофарингит (сокращенно ОТФ — прим. ред.). Он объединяет воспалительные процессы в области небных миндалин (тонзиллит) и поражение в области задней стенки глотки (острый фарингит). Обычно при ОРВИ или других патологиях возникает воспалительный процесс как в области миндалин, так и на стенках глотки. Исключением могут быть только те люди, у которых уже удалили гланды (миндалины).
О причинах ангины и особенностях ее течения «Доктор Питер» поговорил с врачом-оториноларингологом Викторией Туриевой.
- Какие ангины бывают?
Классификаций много, но основная — по причинному фактору. Можно выделить три вида ангин:
вирусные (воспаление возникает на фоне респираторных инфекций);
бактериальные;
грибковые.
Реже ангину провоцируют неинфекционные факторы (аллергены, внешние раздражители, системные болезни).
Ангину сложно спутать с какими-либо другими заболеваниями. Для нее типичны достаточно яркие симптомы. Но всегда важно знать причину воспаления миндалин и глотки. Все дело в том, что лечение принципиально разное — в одних случаях антибиотики помогут, а в других — только навредят и могут вести к осложнением.
- Какие бактерии кроме стрептококка могут провоцировать ангину?
- Не всегда воспаление в горле возникает из-за бактерий. Могут быть грибки или вирусы. Конкретно среди бактериальных причин на первом месте стоят именно стрептококки (Streptococcus pyogenes) — бета-гемолитический из группы А. Сокращенно его именуют БГСА.
Но возможны и другие бактерии:
стрептококк из групп С либо G;
Streptococcus pneumoniae (пневмококк);
Arcanabacterium haemolyticum (коринобактерии);
анаэробы (целая группа бактерий);
Mycoplasma pneumonia и Chlamydia pneumonia (возбудители атипичных инфекций).
Гораздо реже врачи сталкиваются с особыми бактериями — спирохетами. Они вызывают ангину Симановского-Венсана, тяжелое заболевание, требующее активного лечения.
Важно напомнить: острые тонзиллиты могут быть одним из проявлений таких серьезных заболеваний как дифтерия или гонорея.
- Похожа ли дифтерия на ангину? Сегодня она бывает?
- Да, к сожалению, дифтерия полностью не исчезла. Хотя массовая иммунизация детей дифтерийным анатоксином, которую вели с 1950-х годов, резко снизила заболеваемость дифтерией и бактерионосительство. Болезнь вернулась в конце 20 века. В Санкт-Петербурге в 1994 году заболеваемость достигла максимального показателя — 52,1 на 100 тысяч населения.
На 2004 год заболеваемость среди взрослых и детей по России составила 0,36 и 0,78 на 100 тысяч населения, по Петербургу — 0,59 и 0,68 соответственно. Сейчас регистрируются единичные случаи дифтерии в России, с 2012-го — не более 5-7 случаев в год.
- Что вызывает ангину: вирусы или бактерии?
- Воспаление могут спровоцировать любые патогенные микробы. Сегодня ОТФ чаще всего вызывают:
риновирус;
аденовирус;
РС-вирус;
парагрипп;
группа энтеровирусов (штаммы Коксаки группы В);
вирус Эпштейн-Барр (который провоцирует мононуклеоз, при нем ангина бывает почти всегда).
Если говорить про грибковые заболевания, то чаще всего ротоглотку и миндалины поражают дрожжеподобные грибы (всем известная молочница — прим. ред.). Среди грибковых ангин на их долю приходится до 93%. Известно, что Candida albicans, возбудитель молочницы, обитает в ротоглотке и в норме, но провоцирует патологии и воспаление только при ослаблении иммунитета — местного и общей сопротивляемости.
- Можно ли не использовать в лечение ангины антибиотиками, или они нужны всегда?
- По современным стандартам единственное показание к тому, чтобы назначать антибактериальную терапию (таблетки, уколы) у людей с нормальным иммунитетом при остром тонзиллофарингите — это определение стрептококка по результатам мазка на флору, экспресс-теста или других анализов.
Также нужно будет назначать серьезное лечение, в том числе — антибиотики, при выявлении дифтерии, поскольку без лечения она опасна для жизни, выявления гонококкового воспаления или язвенно-некротической формы ангины (Симановского-Плаут-Венсана).
Поэтому всегда перед началом лечения нужно взять анализы, мазки, чтоб определить причину воспаления.
Антибиотики при стрептококковом тонзиллофарингите необходимы по нескольким причинам:
они полностью устраняют стрептококков;
проводят профилактику серьезных осложнений — аутоиммунных процессов, приводящих к ревматизму;
ограничивают очаг инфекции (предотвращают распространение бактерий, поскольку ангина заразна);
помогают как можно скорее выздороветь.
Если это вирусная ангина, антибиотики при ней неэффективны и назначать их нельзя. При грибковых поражениях, если есть серьезные жалобы, поражена большая площадь тканей, есть общее недомогание, местные средства не эффективны, можно назначать противогрибковые препараты внутрь.
- Какие осложнения возможны при не стрептококковых ангинах?
- Не стрептококковые ангины вызывают такие осложнения как:
острый средний отит (нагноение в полости среднего уха);
острый шейный лимфаденит (воспаление лимфоузлов на шее);
острый синусит (поражение придаточных пазух — лобной или гайморовых, реже — других);
острый ларингит (поражение гортани с потерей голоса);
абсцесс миндалины;
окологлоточные, паратонзиллярные абсцессы (гнойники около миндалин);
менингоэнцефалит.
Возможны все те же осложнения, что и при стрептококковой ангине, за исключением метатонзиллярных (ревматизм, ревматоидный артрит, гломерулонефрит, кардиопатия и т.д.).
- Что делать для профилактики ангин, которые вызваны бактериями и вирусами?
- Необходимо исключать предрасполагающие факторы, такие как:
хронические воспалительные процессы в полости рта, носа и околоносовых пазух,
травмы миндалин пищей, горячими или едкими жидкостями,
снижение резистентности организма к сезонным колебаниям внешней среды (температура, влажность, питание).
Что делать, если ангина уже началась
Необходимо ограничить контакты больного острым тонзиллофарингитом для профилактики воздушно-капельного пути распространения инфекции.
Изолировать от организованных коллективов больных острым стрептококковым тонзиллофарингитом, чтобы избежать вспышек стрептококковой инфекции и скарлатины (при заболевании, обусловленном токсигенными штаммами БГСА).
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