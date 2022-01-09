Термин «ангина» врач использовали десятилетиями, но сейчас от него стараются отказываться. Классификация ангины, которую строили на основании того, что специалист видит, осматривая горло, не отражает причин и не помогает в выборе тактики лечения.

Сегодня ЛОР-врачи пользуются термином острый тонзиллофарингит (сокращенно ОТФ — прим. ред.). Он объединяет воспалительные процессы в области небных миндалин (тонзиллит) и поражение в области задней стенки глотки (острый фарингит). Обычно при ОРВИ или других патологиях возникает воспалительный процесс как в области миндалин, так и на стенках глотки. Исключением могут быть только те люди, у которых уже удалили гланды (миндалины).

О причинах ангины и особенностях ее течения «Доктор Питер» поговорил с врачом-оториноларингологом Викторией Туриевой.