Причины ангины
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Термин «ангина» врач использовали десятилетиями, но сейчас от него стараются отказываться. Классификация ангины, которую строили на основании того, что специалист видит, осматривая горло, не отражает причин и не помогает в выборе тактики лечения.

Сегодня ЛОР-врачи пользуются термином острый тонзиллофарингит (сокращенно ОТФ — прим. ред.). Он объединяет воспалительные процессы в области небных миндалин (тонзиллит) и поражение в области задней стенки глотки (острый фарингит). Обычно при ОРВИ или других патологиях возникает воспалительный процесс как в области миндалин, так и на стенках глотки. Исключением могут быть только те люди, у которых уже удалили гланды (миндалины).

О причинах ангины и особенностях ее течения «Доктор Питер» поговорил с врачом-оториноларингологом Викторией Туриевой.

Виктория Туриева

Оториноларингология

Врач-оториноларинголог

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- Какие ангины бывают?

Классификаций много, но основная — по причинному фактору. Можно выделить три вида ангин:

  • вирусные (воспаление возникает на фоне респираторных инфекций);

  • бактериальные;

  • грибковые.

Реже ангину провоцируют неинфекционные факторы (аллергены, внешние раздражители, системные болезни).

Ангину сложно спутать с какими-либо другими заболеваниями. Для нее типичны достаточно яркие симптомы. Но всегда важно знать причину воспаления миндалин и глотки. Все дело в том, что лечение принципиально разное — в одних случаях антибиотики помогут, а в других — только навредят и могут вести к осложнением.

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- Какие бактерии кроме стрептококка могут провоцировать ангину?

- Не всегда воспаление в горле возникает из-за бактерий. Могут быть грибки или вирусы. Конкретно среди бактериальных причин на первом месте стоят именно стрептококки (Streptococcus pyogenes) — бета-гемолитический из группы А. Сокращенно его именуют БГСА.

Но возможны и другие бактерии:

  • стрептококк из групп С либо G;

  • Streptococcus pneumoniae (пневмококк);

  • Arcanabacterium haemolyticum (коринобактерии);

  • анаэробы (целая группа бактерий);

  • Mycoplasma pneumonia и Chlamydia pneumonia (возбудители атипичных инфекций).

Гораздо реже врачи сталкиваются с особыми бактериями — спирохетами. Они вызывают ангину Симановского-Венсана, тяжелое заболевание, требующее активного лечения.

Важно напомнить: острые тонзиллиты могут быть одним из проявлений таких серьезных заболеваний как дифтерия или гонорея. 

- Похожа ли дифтерия на ангину? Сегодня она бывает?

- Да, к сожалению, дифтерия полностью не исчезла. Хотя массовая иммунизация детей дифтерийным анатоксином, которую вели с 1950-х годов, резко снизила заболеваемость дифтерией и бактерионосительство. Болезнь вернулась в конце 20 века. В Санкт-Петербурге в 1994 году заболеваемость достигла максимального показателя — 52,1 на 100 тысяч населения.

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На 2004 год заболеваемость среди взрослых и детей по России составила 0,36 и 0,78 на 100 тысяч населения, по Петербургу — 0,59 и 0,68 соответственно. Сейчас регистрируются единичные случаи дифтерии в России, с 2012-го — не более 5-7 случаев в год.

- Что вызывает ангину: вирусы или бактерии?

- Воспаление могут спровоцировать любые патогенные микробы. Сегодня ОТФ чаще всего вызывают:

  • риновирус;

  • аденовирус;

  • РС-вирус;

  • парагрипп;

  • группа энтеровирусов (штаммы Коксаки группы В);

  • вирус Эпштейн-Барр (который провоцирует мононуклеоз, при нем ангина бывает почти всегда).

Если говорить про грибковые заболевания, то чаще всего ротоглотку и миндалины поражают дрожжеподобные грибы (всем известная молочница — прим. ред.). Среди грибковых ангин на их долю приходится до 93%. Известно, что Candida albicans, возбудитель молочницы, обитает в ротоглотке и в норме, но провоцирует патологии и воспаление только при ослаблении иммунитета — местного и общей сопротивляемости.

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- Можно ли не использовать в лечение ангины антибиотиками, или они нужны всегда?

- По современным стандартам единственное показание к тому, чтобы назначать антибактериальную терапию (таблетки, уколы) у людей с нормальным иммунитетом при остром тонзиллофарингите — это определение стрептококка по результатам мазка на флору, экспресс-теста или других анализов.

Также нужно будет назначать серьезное лечение, в том числе — антибиотики, при выявлении дифтерии, поскольку без лечения она опасна для жизни, выявления гонококкового воспаления или язвенно-некротической формы ангины (Симановского-Плаут-Венсана).

Поэтому всегда перед началом лечения нужно взять анализы, мазки, чтоб определить причину воспаления.

Антибиотики при стрептококковом тонзиллофарингите необходимы по нескольким причинам:

  • они полностью устраняют стрептококков;

  • проводят профилактику серьезных осложнений — аутоиммунных процессов, приводящих к ревматизму;

  • ограничивают очаг инфекции (предотвращают распространение бактерий, поскольку ангина заразна);

  • помогают как можно скорее выздороветь.

Если это вирусная ангина, антибиотики при ней неэффективны и назначать их нельзя. При грибковых поражениях, если есть серьезные жалобы, поражена большая площадь тканей, есть общее недомогание, местные средства не эффективны, можно назначать противогрибковые препараты внутрь.  

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- Какие осложнения возможны при не стрептококковых ангинах?

- Не стрептококковые ангины вызывают такие осложнения как:

  • острый средний отит (нагноение в полости среднего уха);

  • острый шейный лимфаденит (воспаление лимфоузлов на шее);

  • острый синусит (поражение придаточных пазух — лобной или гайморовых, реже — других);

  • острый ларингит (поражение гортани с потерей голоса);

  • абсцесс миндалины;

  • окологлоточные, паратонзиллярные абсцессы (гнойники около миндалин);

  • менингоэнцефалит.

Возможны все те же осложнения, что и при стрептококковой ангине, за исключением метатонзиллярных (ревматизм, ревматоидный артрит, гломерулонефрит, кардиопатия и т.д.). 

- Что делать для профилактики ангин, которые вызваны бактериями и вирусами?

- Необходимо исключать предрасполагающие факторы, такие как:

  • хронические воспалительные процессы в полости рта, носа и околоносовых пазух,

  • травмы миндалин пищей, горячими или едкими жидкостями,

  • снижение резистентности организма к сезонным колебаниям внешней среды (температура, влажность, питание).

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Что делать, если ангина уже началась

  1. Необходимо ограничить контакты больного острым тонзиллофарингитом для профилактики воздушно-капельного пути распространения инфекции.

  2. Изолировать от организованных коллективов больных острым стрептококковым тонзиллофарингитом, чтобы избежать вспышек стрептококковой инфекции и скарлатины (при заболевании, обусловленном токсигенными штаммами БГСА).

Алена Парецкая