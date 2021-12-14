Американские ученые из Университета Аризоны установили: для женщин достаточно лишь одного фактора для того, чтобы начать перебирать со спиртным. Результаты исследования на эту тему были опубликованы в издании
Как отмечают авторы работы, есть люди, которые способны запланировать выпить всего пару бокалов — и действительно этим и ограничиться. А есть люди, которые быстро теряют контроль над количеством выпитого.
Невозможность уследить за тем, сколько ты пьешь, считается одним из первых признаков алкоголизма, однако роль стресса в этом вопросе изучена недостаточно.
Во время эксперимента добровольцы пили крепкие напитки в симуляторе бара. Всего в эксперименте приняли участие 105 мужчин и столько же женщин. Часть из них находилась в состоянии стресса, часть была спокойна. Всех участников в случайном порядке разделили на две группы: первую сразу угостили спиртным, членам второй же сначала дали безалкогольные напитки. После этого все добровольцы получали неограниченный доступ к бару на 1,5 часа.
В итоге оказалось, что сам по себе фактор стресса заставлял участниц эксперимента пить больше. А вот с мужчинами все было немного не так.
Выяснилось, что женщины, вне зависимости от того, какой напиток они получили в начале, под воздействием стресса были склонны переборщить с алкоголем.
А вот мужчины в тех же условиях могли перепить только в случае, если с самого начала эксперимента выпили. А вот если первоначально они получили безалкогольные напитки, то даже стресс не заставил их пить больше.
Авторы исследования рассчитывают, что эта информация поможет более эффективно проводить профилактику алкоголизма.
Судя по всему, имеет смысл адаптировать различные методики под разные модели поведения при употреблении горячительных напитков — мужскую и женскую.
Кстати
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