Как отмечают авторы работы, есть люди, которые способны запланировать выпить всего пару бокалов — и действительно этим и ограничиться. А есть люди, которые быстро теряют контроль над количеством выпитого.

Невозможность уследить за тем, сколько ты пьешь, считается одним из первых признаков алкоголизма, однако роль стресса в этом вопросе изучена недостаточно.