Австрийские ученые решили детально изучить то, как именно меняется структура мозга у ребенка в утробе матери, если она во время беременности позволяет себе алкоголь. Результаты исследования опубликовала пресс-служба Радиологического общества Северной Америки.
Как отмечает доктор медицинских наук, один из авторов исследования Грегор Касприан, алкогольный синдром плода — проблема, которая актуальна для всех стран, где спиртное продают открыто.
- По оценкам, 9,8% всех беременных женщин употребляют алкоголь во время беременности, и это число, вероятно, занижено, — говорит ученый.
У детей с алкогольным синдромом фиксируют расстройства поведения, проблемы с речью, задержки в развитии и неспособность к обучению. По некоторым данным, этот синдром диагностируют у 1-5% новорожденных в большинстве стран первого мир и у еще более огромного количества малышей из развивающихся стран.
Врачи решили выяснить, насколько рано можно увидеть изменения в мозге плода в результате воздействия спиртного и на что именно алкоголь влияет.
Для эксперимента ученые набрали 500 беременных женщин, которых врач отправил на МРТ плода по клиническим показаниям. Во время анонимного опроса 51 будущая мама призналась, что пила спиртное во время беременности.
Затем исследователи оценили каждое из МРТ, убрали результаты с низким качеством изображения и оставили 26 обследований МРТ плода от 24 алкогольных плодов и контрольной группы из 52 здоровых по полу и возрасту детей. На момент эксперимента срок беременности женщин составлял от 20 до 37 недель
Результаты исследования показали, что алкоголь, который пьет мать, больше всего влияет на структуру областей мозга, так называемой околожелудочковой зоны гипоталамуса и мозолистого тела, соединяющего большие полушария мозга. Первый регион занимается выработкой гормонов и формированием нейронов во время внутриутробного развития, а второй играет важную роль в синхронизации работы левой и правой половины мозга. Это приводит к различным аномалиям.
Левое полушарие мозга считается логико-рациональным, а правое — творческо-интуитивным. Проще говоря, левое отвечает за слова, числа, линии, логику, структуру и анализ. Правое — за цвета, ассоциации, образы, воображение. Если эти полушария не синхронизируются, человек страдает от проблем с памятью, вниманием и координацией, ему тяжело принимать решения.
- Похоже, что употребление алкоголя во время беременности ставит мозг на путь развития, который отклоняется от нормальной траектории, — отметил доктор Касприан.
Авторы исследования надеются, что дальнейшие изучения этого вопроса помогут найти способ защитить плод от воздействия спиртного хотя бы частично.
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