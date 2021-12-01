Врачи решили выяснить, насколько рано можно увидеть изменения в мозге плода в результате воздействия спиртного и на что именно алкоголь влияет.

Для эксперимента ученые набрали 500 беременных женщин, которых врач отправил на МРТ плода по клиническим показаниям. Во время анонимного опроса 51 будущая мама призналась, что пила спиртное во время беременности.

Затем исследователи оценили каждое из МРТ, убрали результаты с низким качеством изображения и оставили 26 обследований МРТ плода от 24 алкогольных плодов и контрольной группы из 52 здоровых по полу и возрасту детей. На момент эксперимента срок беременности женщин составлял от 20 до 37 недель

Результаты исследования показали, что алкоголь, который пьет мать, больше всего влияет на структуру областей мозга, так называемой околожелудочковой зоны гипоталамуса и мозолистого тела, соединяющего большие полушария мозга. Первый регион занимается выработкой гормонов и формированием нейронов во время внутриутробного развития, а второй играет важную роль в синхронизации работы левой и правой половины мозга. Это приводит к различным аномалиям.