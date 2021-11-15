О вреде спиртного уже наслышаны все. Оно не только медленно, но верно убивает наш организм, но еще и вызывает зависимость, от которой очень сложно избавиться.
От злоупотребления спиртным страдают пищеварительная, нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая и прочие системы. Оно может провоцировать рак.
«Употребление алкоголя связано с широким спектром травм и заболеваний и является ведущим фактором риска болезней, — констатируют ученые Международного агентства по изучению рака (Франция) и Центра наркологии и психического здоровья (Канада) в журнале
Алкоголь вредит всем органам, в том числе и коже. Это, кстати, самый большой орган в нашем организме. У человека около 300 миллионов клеток кожи, функция каждой — это создавать защитный барьер между организмом и окружающим миром.
Ваша кожа не может не реагировать, если вы пьете слишком много спиртного,
Черные и белые точки
Если вы раньше не страдали от черных и белых точек (они обычно появляются у людей с проблемной кожей), а они вдруг стали вас беспокоить, то это может говорить о том, что вы злоупотребляете алкоголем.
«Из-за спиртного происходит обезвоживание кожи, в результате чего она становится сухой и жаждущей влаги изнутри. Обезвоживание из-за алкоголя может расширять поры кожи, что приводит к увеличению количества черных и белых точек», — комментирует доктор Лиакас.
Если игнорировать эту проблему, то это может привести к появлению прыщей и розацеа.
Тусклый цвет лица
Вы вдруг стали замечать, что кожа перестала сиять, появился землистый оттенок, хотя вы не меняли климат, уход и чувствуете себя прекрасно? Все дело в спиртном, говорит эксперт.
«Алкоголь может снизить клеточный обмен и привести к нездоровому, тусклому цвету лица. Здесь уже не поможет любимый крем. Нужно убирать спиртное и пить больше воды», — советует врач.
Покраснение
Алкоголь может провоцировать воспалительные процессы в организме, поэтому красные пятна на коже тоже могут быть его заслугой.
«Спиртное заставляет кровеносные сосуды под поверхностью кожи расширяться, это как раз и провоцирует покраснения», — говорит доктор Лиакас.
Выраженные морщины
Если не ограничивать себя в употреблении алкоголя, то кожа будет быстро стареть, напоминает Иоаннис Лиакас. Из-за обезвоживания и спирта появляются морщины, которые будут особо видны на зоне декольте и в носогубных складках.
Кстати
Не так давно ученые научились «отключать» у грызунов тягу к алкоголю — после эксперимента крыса, которая бежала к спиртному, отказалась от него навсегда. Появилась надежда, что это поможет многим людям избавиться от зависимости. Но тут все на так просто: иногда то, что помогло крысе или кролику, может привести к необратимым последствиям в человеческом организме, говорит нейрохирург.
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