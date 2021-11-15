Ваша кожа не может не реагировать, если вы пьете слишком много спиртного, говорит врач Иоаннис Лиакас. Эксперт объяснил, какие изменения на лице и теле может вызвать алкоголь.

Черные и белые точки

Если вы раньше не страдали от черных и белых точек (они обычно появляются у людей с проблемной кожей), а они вдруг стали вас беспокоить, то это может говорить о том, что вы злоупотребляете алкоголем.

«Из-за спиртного происходит обезвоживание кожи, в результате чего она становится сухой и жаждущей влаги изнутри. Обезвоживание из-за алкоголя может расширять поры кожи, что приводит к увеличению количества черных и белых точек», — комментирует доктор Лиакас.

Если игнорировать эту проблему, то это может привести к появлению прыщей и розацеа.

Тусклый цвет лица

Вы вдруг стали замечать, что кожа перестала сиять, появился землистый оттенок, хотя вы не меняли климат, уход и чувствуете себя прекрасно? Все дело в спиртном, говорит эксперт.

«Алкоголь может снизить клеточный обмен и привести к нездоровому, тусклому цвету лица. Здесь уже не поможет любимый крем. Нужно убирать спиртное и пить больше воды», — советует врач.

Покраснение

Алкоголь может провоцировать воспалительные процессы в организме, поэтому красные пятна на коже тоже могут быть его заслугой.

«Спиртное заставляет кровеносные сосуды под поверхностью кожи расширяться, это как раз и провоцирует покраснения», — говорит доктор Лиакас.