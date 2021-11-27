Еще несколько лет назад специалисты университета опросили пациентов с нарушениями ритма сердца и узнали, что для них особенно важно было проверить свои персональные триггеры, которые приводят к сбоям сердечного ритма. Тогда исследователи предложили из контролировать состояние с помощью специального мобильного устройства для записи электрокардиограммы и приложения в телефоне, которое регистрировало потенциальные триггеры. В эксперименте участвовали около 450 человек, большинство из которых (58%) составляли мужчины.

«Хотя участники чаще всего выбирали кофеин в качестве триггера для тестирования, мы не нашли доказательств краткосрочной связи между потреблением кофеина и фибрилляцией предсердий. Напротив, употребление алкоголя наиболее последовательно демонстрировало повышенный риск фибрилляции предсердий», — рассказал Грегори Маркус, ведущий автор исследования, профессор медицины отделения кардиологии Калифорнийского университета.