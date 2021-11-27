Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) сравнили влияние возможных триггеров, вызывающих аритмию — нарушения ритма сердца. В списке были недосып, сон на левом боку, употребление кофеина и алкоголя, обильный прием пищи, физические нагрузки, холодные напитки, соблюдение определенной диеты. Именно эти причины пациенты сами часто подозревают в развитии своих приступов аритмии. Оказалось, что из них только употребление алкоголя постоянно было связано с большим количеством эпизодов фибрилляции предсердий — самого распространенного вида аритмии. Результаты работы американских медиков опубликовал журнал JAMA Cardiology,
Еще несколько лет назад специалисты университета опросили пациентов с нарушениями ритма сердца и узнали, что для них особенно важно было проверить свои персональные триггеры, которые приводят к сбоям сердечного ритма. Тогда исследователи предложили из контролировать состояние с помощью специального мобильного устройства для записи электрокардиограммы и приложения в телефоне, которое регистрировало потенциальные триггеры. В эксперименте участвовали около 450 человек, большинство из которых (58%) составляли мужчины.
«Хотя участники чаще всего выбирали кофеин в качестве триггера для тестирования, мы не нашли доказательств краткосрочной связи между потреблением кофеина и фибрилляцией предсердий. Напротив, употребление алкоголя наиболее последовательно демонстрировало повышенный риск фибрилляции предсердий», — рассказал Грегори Маркус, ведущий автор исследования, профессор медицины отделения кардиологии Калифорнийского университета.
Фибрилляция предсердий — разновидность нарушения ритма сердца с частой и хаотичной электрической активностью предсердий. Она считается самым частым видом сердечной аритмии. При этом у мужчин она развивается чаще, чем у женщин.
Еще одно недавнее исследование экспертов из Сан-Франциско также не смогло продемонстрировать взаимосвязь между кофеином и аритмией — наоборот, исследователи обнаружили, что он может даже давать защитный эффект.
Как проявляется аритмия
Ранее профессор Дмитрий Лебедев, руководитель НИО аритмологии петербургского НМИЦ им. Алмазова называл основные симптомы фибрилляции предсердий:
Частый неровный ритм сердца, обычно с чередованием коротких и длинных интервалов между сокращениями;
Как правило, высокий пульс — частота сердечных сокращений (ЧСС) может достигать даже более 200 ударов в минуту;
Одышка;
Боли в области сердца;
Приступы слабости;
Потливость.
По словам профессора Центра Алмазова, к развитию нуршений сердечного ритма приводят не только проблемы с сердцем. В топ-5 самых частых причин, не связанных с заболеваниями сердца, доктор включил злоупотребление алкоголем.
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