Вялость — это очень расплывчатое и не совсем медицинское понятие, которое каждый человек понимает по-своему. Если вести воедино все описываемые ощущения и дать определение этому понятию, можно говорить о состоянии, при котором резко снижен уровень энергии. Человек пассивен, медлителен, его движения замедлены, он не сразу реагирует на различные раздражители, ощущает упадок сил, нежелание двигаться, говорить, проявлять эмоции.

Зачастую вялость возникает одновременно с слабостью — физической и психической, сопровождается сонливостью, неопределенным недомоганием общего характера, расстройствами в работе вегетативной нервной системы.

Если эти симптомы возникают время от времени, например, на фоне простуды или после обострения хронического недуга — это вполне нормальная реакция тела. Но если это постоянная вялость, как быть, какие проблемы со здоровьем исключать? Этот вопрос «Доктор Питер» задал доценту, кандидату медицинских наук, врачу-диетологу, нутрициологу Владимиру Скальному.