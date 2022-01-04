Вялость — это очень расплывчатое и не совсем медицинское понятие, которое каждый человек понимает по-своему. Если вести воедино все описываемые ощущения и дать определение этому понятию, можно говорить о состоянии, при котором резко снижен уровень энергии. Человек пассивен, медлителен, его движения замедлены, он не сразу реагирует на различные раздражители, ощущает упадок сил, нежелание двигаться, говорить, проявлять эмоции.
Зачастую вялость возникает одновременно с слабостью — физической и психической, сопровождается сонливостью, неопределенным недомоганием общего характера, расстройствами в работе вегетативной нервной системы.
Если эти симптомы возникают время от времени, например, на фоне простуды или после обострения хронического недуга — это вполне нормальная реакция тела. Но если это постоянная вялость, как быть, какие проблемы со здоровьем исключать? Этот вопрос «Доктор Питер» задал доценту, кандидату медицинских наук, врачу-диетологу, нутрициологу Владимиру Скальному.
Владимир Скальный
Нутрициология, диетология
Доцент, кандидат медицинских наук, врач диетолог, нутрициолог
Когда вялость — признак патологии
Очень важно различать усталость и вялость. К усталости могут приводить естественные причины, и после отдыха она пропадает. А длительная, даже после отдыха, вялость — это уже симптом, который сопровождает различные заболевания и состояния. Таких патологий очень много: от железодефицита до онкологии.
Вялость, повышение утомляемости, постоянную слабость на фоне сонливости, заторможенности, могут вызывать различные проблемы:
дефицит витаминов и(ли) микроэлементов;
малоподвижность, гиподинамия;
физическое переутомление;
психоэмоциональные нагрузки (острый стресс);
похмельный синдром;
курение;
прием некоторых лекарственных препаратов (в том числе — химиотерапии).
Но зачастую вялость возникает как один из симптомов некоторых заболеваний. В этом случае она обычно сочетается с целым рядом других жалоб. И появиться из-за:
железодефицитной анемии (а также нехватки В12, фолатов);
патологий сердца и сосудов, особенно — при недостаточности кровообращения;
синдрома хронической усталости;
гипотонической болезни;
системных хронических инфекций (туберкулез, болезнь Лайма, сифилис);
ОРВИ, гриппа и постинфекционного восстановления;
патологий щитовидной железы со снижением продукции гормонов;
патологий пищеварения;
хронических воспалительных процессов (аденоидиты, тонзиллиты, пиелонефриты);
черепно-мозговых травм;
злокачественных новообразований.
В некоторых случаях вялость может возникать на фоне смены часовых или климатических поясов, при гипоксии, недостатке УФ-облучения.
В первую очередь посетите врача-терапевта, который по клинической картине и результатам лабораторной диагностики сможет порекомендовать нужного узкого специалиста, например, гинеколога, эндокринолога, психиатра или другого специалиста.
Чек-лист обследований
Вялость может быть проявлением различных состояний, поэтому данный чек-лист составляется персонально только при посещении врача. Примерный план обследований может выглядеть следующим образом:
Консультация с врачом (терапевт, невролог, эндокринолог, гастроэнтеролог и т.д.).
Осмотр, оценка кожных покровов, роста, веса, прослушивание грудной клетки, подсчет частоты сокращений сердца, дыханий, измерение давления и т.д.
Общеклинические анализы крови и мочи для исключение инфекционных, воспалительных процессов, анемии.
Биохимические исследования (уровень белка, липидограмма, концентрации электролитов и т.д.) для исключения нарушений обмена веществ.
Анализ кала (копрограмма, на дисбактериоз, на УПФ).
ПЦР-тесты на выявление скрытых инфекций, ИФА-диагностика и т.д.
ЭКГ, УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной железы, почек и других органов (в зависимости от жалоб).
КТ или МРТ головного мозга (по показаниям).
Рентгенография грудной клетки.
ЭЭГ головного мозга.
При наличии определенных симптомов врач может назначить дополнительные исследования и анализы.
Полезные советы для профилактики вялости и сонливости
– В первую очередь, важно вести здоровый образ жизни: следить за качеством сна, соблюдать режим работы и отдыха, регулярно тренироваться, и, конечно же, полноценно питаться. Для того, чтобы всесторонне поддержать свой организм и компенсировать недостаток ключевых полезных веществ, добавьте в свой ежедневный рацион прием мультивитаминного комплекса, который восполняет поступление ключевых витаминов и минералов для поддержания повседневной активности.
Также для повышения собственных энергетических ресурсов и борьбы с хронической усталостью рекомендуется дополнительный прием коэнзима Q10 и альфа-липоевой кислоты, которые обеспечивают более эффективную выработку энергии клетками из поступающей пищи, — подытожил врач.
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