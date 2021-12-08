дефицит витамина Д
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Мы может чувствовать усталость, постоянные головокружения, апатию, боли и другие неприятные симптомы из-за дефицита некоторых витаминов и минералов. Нельзя выделить элементы, без которых мы можем обойтись даже некоторое время — в нашем организме все взаимосвязано, у каждого витамина и минерала есть своя «зона ответственности».

Так называемый «солнечный» витамин необходим всем. Научно доказано, что с недостатком витамина D в любом возрасте связана патология опорно-двигательного аппарата, сообщают эксперты Роспотребнадзора. У человека также могут развиться другие заболевания:

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В организм «солнечный» витамин поступает вместе с пищей, также его синтез происходит, когда вы в ясную солнечную погоду проводите много времени на свежем воздухе. На «усвоение» кожей витамина D влияют следующие факторы: время года, географическая широта, время суток.

Важно знать, что для синтеза витамина D важно не просто количество солнечных дней, а интенсивность инсоляции УФ-В (солнечный свет спектра В УФ-излучения) открытой поверхности кожи человека.

Смуглый цвет кожи, интенсивный загар, высокая облачность, смог, использование солнцезащитных кремов, гиподинамия, закрытая одежда, возраст (интенсивность снижается на 75% в возрасте старше 65лет) и пол — существенно снижают синтез витамина D.

Заподозрить дефицит витамина D в организме помогут следующие симптомы:

Поэтому, если вы обнаружили вышеперечисленные изменения в своем состоянии, запишитесь на прием к специалисту. Врач назначит необходимые анализы, чтобы выяснить, с чем связаны жалобы.

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Чтобы не возникало дефицита витамина D, не забывайте про ежедневные прогулки и правильное питание. Больше всего «солнечного» витамина содержится в рыбе (сельди, сардинах, тунце), сыре, твороге, сливочном масле, говяжьей печени, лисичках, вешенках, креветках, яичном желтке.

Софья Хромова