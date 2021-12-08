Мы может чувствовать усталость, постоянные головокружения, апатию, боли и другие неприятные симптомы из-за дефицита некоторых витаминов и минералов. Нельзя выделить элементы, без которых мы можем обойтись даже некоторое время — в нашем организме все взаимосвязано, у каждого витамина и минерала есть своя «зона ответственности».

Так называемый «солнечный» витамин необходим всем. Научно доказано, что с недостатком витамина D в любом возрасте связана патология опорно-двигательного аппарата, сообщают эксперты Роспотребнадзора . У человека также могут развиться другие заболевания: