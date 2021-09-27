Ученые изучили данные о питании более 13 тысяч человек в возрасте от 30 до 47 лет, а затем проанализировали, как кофеин влияет на уровень витамина D в организме.

Исследователи пришли к выводу, что чем больше люди употребляли напитков с кофеином, тем у них было больше шансов испытать дефицит витамина D.

- Более высокое потребление кофеина с пищей было связано с дефицитом витамина D, — говорится в аннотации к исследованию. Ученые при этом не называют «здоровую» норму кофеина, который не понижал бы уровень витамина D, и призывают продолжить исследования на эту тему. Также нет данных, насколько сильно кофеин влияет на уровень витамина D у пожилых людей.