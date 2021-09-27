С началом осени в России вновь актуальным стал вопрос эффективной защиты от коронавируса. Эксперты предупреждают — начинается новая, четвертая, волна пандемии.
Учеными доказано, что меньше шансов тяжело заболеть COVID-19 у тех, кто не страдает от дефицита витамина D в организме. Впрочем, то, что нехватка витамина увеличивает риск заразиться коронавирусом — это зловредный миф.
Появились и новые данные — витамин D «не задерживается» в организме у тех, кто любит кофе и напитки с кофеином. Об этом
Ученые изучили данные о питании более 13 тысяч человек в возрасте от 30 до 47 лет, а затем проанализировали, как кофеин влияет на уровень витамина D в организме.
Исследователи пришли к выводу, что чем больше люди употребляли напитков с кофеином, тем у них было больше шансов испытать дефицит витамина D.
- Более высокое потребление кофеина с пищей было связано с дефицитом витамина D, — говорится в аннотации к исследованию. Ученые при этом не называют «здоровую» норму кофеина, который не понижал бы уровень витамина D, и призывают продолжить исследования на эту тему. Также нет данных, насколько сильно кофеин влияет на уровень витамина D у пожилых людей.
Врачи рекомендуют в период роста заболеваемости коронавирусом следить за уровнем витамина D в организме и в случае необходимости принимать его для повышения иммунитета.
В России профилактическая доза витамина D как для ребенка, так и для взрослого — 500-1500 МЕ. Однако, для людей, страдающих ожирением, остеопорозом или заболеваниями эндокринной системы, эти дозы могут быть увеличены.
Пищевые источники витамина D: жир из печени морских животных (лосось, скумбрия, икра, тунец), яйца, сыр, сливочное масло, сметана.
Витамин D ускоряет всасывание кальция в кишечнике и отложение его в костной ткани, способствует улучшению иммунитета.
Начальные симптомы дефицита витамина D — нарушение сна, раздражительность. Это состояние может возникнуть из-за недостаточного пребывания на солнце, недостатка кальция и фосфора.
К слову, даже если вы недавно отдыхали на море, не факт, что у вас высокий уровень витамина D, рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Елена Черненко.
- Даже у людей, живущих на море, загоревших до смуглости, бывает низкий уровень витамина D. Кожа создает барьер и не пропускает ультрафиолет, — сказала доктор.
Ранее «Доктор Питер» сообщал, что недостаток витамина D может вызывать приступы головокружения — когда вы резко меняете позу.
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