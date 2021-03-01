Контролировать только уровень витамина D и цинка при ковиде недостаточно, заявляют врачи. На дефицит каких веществ нужно еще обратить внимание

Контролировать только уровень витамина D и цинка при ковиде недостаточно, заявляют врачи. На дефицит каких веществ нужно еще обратить внимание15:29, 18.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Связь витамина D с развитием и тяжестью течения COVID-19 еще только изучают, но ряд выводов исследователи уже сделали - нельзя преуменьшать роль витамина D в развитии как врождённого, так и адаптивного иммунного ответа, а цинк играет важную роль в формировании Т-клеточного иммунитета. Почему при ковиде и после него важно не допустить их дефицит, и на недостаток каких витаминов и микроэлементов надо еще обратить внимание, разъяснили эксперты Роспотребнадзора.
Главная функция витамина D в организме – регуляция кальциево-фосфорного обмена. Доказана и его связь с самыми различными заболеваниями (сердечно-сосудистыми, метаболическими, инфекционными, онкологическими и даже психическими).
"Ряд исследований показали и важную роль витамина D в развитии как врождённого, так и адаптивного иммунного ответа. Исследования о влиянии его на тяжесть течения ковида пока являются предварительными. Но адекватная концентрация витамина D в крови может являться одним из важных факторов защиты от развития тяжёлых форм коронавируса", - говорит Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Для профилактики тяжелого течения коронавирусной инфекции также важна способность витамина D снижать выраженность воспалительной реакции и цитокиновых эффектов, добавляет Марина Вершинина, ведущий эксперт Центра эпидемиологии Роспотребнадзора.
Что касается цинка, то этот микроэлемент играет важную роль в формировании Т-клеточного иммунитета, который необходим для эффективной защиты от новых атак вируса на переболевших ковидом или вакцинированных.
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Определить дефицит этих витаминов и микроэлементов в организме можно, сдав анализ на концентрацию витамина D (25(OH)D) и цинка. Сделать это можно самостоятельно и по рекомендации врача. Но лучше провести полную проверку организма.
"Если вы недавно перенесли заболевание, то контролировать только лишь уровень витаминов и микроэлементов явно недостаточно. Нужны и другие важные показатели, которые помогут следить за процессом восстановления и, при необходимости, корректировать лечение, - говорит Марина Вершинина. - Профилактическое обследование тоже требует комплексного подхода: гиповитаминоз часто является лишь симптомом, следствием других неполадок со здоровьем и простым приемом витаминно-минеральных комплексов его не устранить. Важно отметить, что и другие вещества играют важную роль в обеспечении защитных процессов: железо, магний, марганец, витамины А, С, РР и многие другие. Эффективность сопротивления организма снижается при любом дисбалансе".
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