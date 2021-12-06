Доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
По словам Барановой, вещество, которое способно уничтожить и коронавирус, и грипп, уже давно «продается килограммами для пищевой промышленности».
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
Биолог рассказала об опыте, который провел австро-немецкий коллектив ученых под руководством Ульрика Шуберта. Специалисты хотели проверить, насколько вещество йота-каррагинан хорошо убивает вирусы.
Для этого участникам эксперимента дали леденцы с йота-каррагинаном, затем у добровольцев взяли пробы слюны. Авторы эксперимента хотели убедиться, что концентрация йота-каррагинана в слюне превышает 5 микрограмм в миллилитре — именно такая концентрация в пробирке уничтожала 90% риновирусов, вызывающих насморк.
- Оказалось что леденцы просто жгут! Концентрация волшебного вирусомора в слюне оказалась не просто на грани, а аж в 134 раза выше, чем минимально требовалось, — рассказывает Баранова.
Тогда ученые решили продолжить эксперимент и «напустили» на пробы слюны еще множество вирусов — в том числе и вирус гриппа A H1N1pdm09 и SARS-CoV-2.
В итоге выяснилось, что йота-каррагинан эти вирусы просто уничтожает. Причем SARS-CoV-2 такой леденец смог убить с «запасом» в 120 раз.
Йота-каррагинан, как объяснила Баранова, это средство переработки красных водорослей. Обычно его активно используют для пищевой промышленности — под видом добавки Е407.
- Гели, глазури, соусы и подливки имеют приятную для языка консистенцию именно благодаря йота-каррагинану. А еще мороженое и сливки — с ее добавлением эти продукты приобретают нежнейшую кремовую консистенцию, —поясняет Анча Баранова.
Это значит, в шутку отмечает Баранова, что пора приналечь на мороженое, хоть в нос его, конечно, не зальешь.
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