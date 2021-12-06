Биолог рассказала об опыте, который провел австро-немецкий коллектив ученых под руководством Ульрика Шуберта. Специалисты хотели проверить, насколько вещество йота-каррагинан хорошо убивает вирусы.

Для этого участникам эксперимента дали леденцы с йота-каррагинаном, затем у добровольцев взяли пробы слюны. Авторы эксперимента хотели убедиться, что концентрация йота-каррагинана в слюне превышает 5 микрограмм в миллилитре — именно такая концентрация в пробирке уничтожала 90% риновирусов, вызывающих насморк.

- Оказалось что леденцы просто жгут! Концентрация волшебного вирусомора в слюне оказалась не просто на грани, а аж в 134 раза выше, чем минимально требовалось, — рассказывает Баранова.