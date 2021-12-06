Специалисты из Сибирского государственного медицинского университета вместе с учеными из Томского НИМЦ доказали, что при дыхательной недостаточности у пациентов, переболевших коронавирусом, можно использовать ингаляции газовой смеси на основе ксенона. Материал об этом был опубликован в издании
Люди, которые болеют коронавирусом в тяжелой форме, нередко сталкиваются с нарушением вентиляционной функцией легких из-за капилярной границы. Это в итоге провоцирует появление дыхательной недостаточности. В итоге врачам приходится использовать кислородную и даже вентиляционную поддержку.
Причем проблемы с дыханием у пациентов с дыханием могут продолжаться уже после выздоровления, в период реабилитации. Проблема в том, что этот период, в зависимости от того, как сильно пострадали легкие, может продолжаться от шести месяцев и более.
Кроме того, с вентялиционной недостаточностью связаны и другие неприятные посткоронавирусные симптомы: например, депрессия, тревожность, расстройства сна, астения. Все это затрудняет процесс возвращения человека к нормальной жизни после выздоровления.
Российские ученые решили бороться с побочками после коронавируса с помощью кратковременных ингаляций газовой смеси Хе/О2.
Исследователи опробовали этот метод на пациентах. Оказалось, что газовая смесь помогает снизить проявления дыхательной недостаточности, увеличивает дыхательный объем, снижает частоту дыхания и сердечных сокращений, повышает процент насыщения кислородом артериальной крови. Также компьютерная томография доказала: зоны «матового стекла» в области легких у пациентов после ингаляций стали значительно меньше.
По мнению ученых, такое действие ингаляций может быть связано с восстановлением числа и объема альвеол, в которых происходит газообмен и кровь насыщается кислородом.
Причем, как было установлено экспериментальным путем, ксенон способен влиять на легочный сурфактант, а это вещество, в свою очередь, не допускает спадения альвеол и на 70% обеспечивает их эластичную тягу.
Сейчас в методических рекомендациях врачам советуют использовать метод ингаляции смесью гелия и кислорода, а также введение экзогенного сурфактанта. Однако первый способ не может увеличить дыхательный объем легких, а при втором вещество из-за воспалительного процесса в тканях не может попасть в пораженные участки легких.
Для того, чтобы новая методика попала в рекомендации по лечению коронавируса, нужно экспериментальные и клинические исследования — их уже проводят на базе СибГМУ в рамках программы «Приоритет 2030» и Томского НМИЦ.
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