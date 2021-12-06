Причем проблемы с дыханием у пациентов с дыханием могут продолжаться уже после выздоровления, в период реабилитации. Проблема в том, что этот период, в зависимости от того, как сильно пострадали легкие, может продолжаться от шести месяцев и более.

Кроме того, с вентялиционной недостаточностью связаны и другие неприятные посткоронавирусные симптомы: например, депрессия, тревожность, расстройства сна, астения. Все это затрудняет процесс возвращения человека к нормальной жизни после выздоровления.