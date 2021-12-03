Больше половины класса на больничном, опустевшие группы в детских садах — многие задаются вопросом: «Это уже эпидемия или еще нет?» Первыми приход сезонных вирусов всегда замечают родители, потому что дети, привитые и непривитые, все же слабее закаленных в боях с простудами взрослых. Однако статистика 46 недели 2021 года (с 15 по 21 ноября) говорит о том, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, наоборот, понижается. Болеет 74 из 10 тысяч человек. За эти дни зарегистрировали 134 случая гриппа A(H3N2), больше всего их было в Кемерово — 27, на втором месте Петербург — 25 и Якутск — 15.
Дмитрий Лиознов
доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, директор ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России
- Второй год мы живем в ситуации неопределенности, — рассказал «Доктору Питеру» директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов. — В прошлом году на фоне COVID-19 мы практически не видели случаев гриппа. В 2021-м значительно увеличилось число россиян, которые «встретились» с новой коронавирусной инфекцией или привились. Таким образом, защита от ковида есть в той или иной мере.
Вероятно, с этим связано то, что в этот эпидемический сезон число случаев гриппа еженедельно увеличивается, в отличие от прошлого года.
Однако Дмитрий Лиознов не берется прогнозировать, достигнет ли этот рост уровня эпидемии.
- Как в этом году будет развиваться ситуация, предсказать сложно, — признает директор НИИ гриппа. — Мы видим, что грипп вернулся с конца лета 2021 года.
Уже установлен штамм гриппа, который преимущественно циркулирует в России. Это А(H3N2) — он относится к традиционным возбудителям сезонной инфекций, ничего сенсационного.
- Необходимо отметить риск возникновения сочетанной инфекции: грипп+COVID-19, которая протекает тяжелее, — предупреждает Дмитрий Лиознов. — Исследования показали, что такой вариант особенно опасен для лиц из групп риска.
Ученый призвал делать прививки от гриппа, чтобы избежать последствий.
- Вакцинопрофилактика становится приоритетной, тем более кампания по иммунизации продолжается, — говорит Лиознов. — В первую очередь, прививку стоит сделать детям, беременным, людям с сопутствующими заболеваниями и старше 50-55 лет, как показывает опыт ковида, именно им необходима дополнительная защита. Надо отметить, что противопоказаний для иммунизации от гриппа очень мало. Поэтому практически все без опасений могут сделать прививку.
Особенно это важно для детей. Ведь они могут болеть по 4-5-6 раз в год любыми ОРВИ. И они относятся к группе риска развития неблагоприятных исходов гриппа.
- Сложно прогнозировать, как будет протекать грипп после иммунизации, это индивидуальные реакции организма. Кого-то вакцина защитит полностью, и грипп не разовьется, кто-то перенесет заболевание легко, кто-то может попасть в больницу по показаниям. Но если мы проанализируем летальность от гриппозной инфекции за последние годы, то увидим, что среди умерших нет вакцинированных, или это единичные случае, которые, вполне возможно, и не связаны с гриппом, — пояснил Дмитрий Лиознов.
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