- Второй год мы живем в ситуации неопределенности, — рассказал «Доктору Питеру» директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов. — В прошлом году на фоне COVID-19 мы практически не видели случаев гриппа. В 2021-м значительно увеличилось число россиян, которые «встретились» с новой коронавирусной инфекцией или привились. Таким образом, защита от ковида есть в той или иной мере.

Вероятно, с этим связано то, что в этот эпидемический сезон число случаев гриппа еженедельно увеличивается, в отличие от прошлого года.

Однако Дмитрий Лиознов не берется прогнозировать, достигнет ли этот рост уровня эпидемии.