В период пандемии коронавируса заболеть особенно опасно: согласно распоряжениям Минздрава, любой симптом ОРВИ может сигнализировать о заражении новой инфекцией, поэтому необходимо сделать ПЦР-тест и при необходимости вызвать врача.

Однако вы также рискуете заболеть гриппом. Что ковид, что грипп имеют схожую картину заболевания. Симптомы могут изначально не насторожить: усталость, боль в горле, головную боль легко принять за обычное ОРВИ.

Важно знать, что вирус гриппа передается довольно быстро: в среднем, время от заражения до появления симптомов лавирует от нескольких часов до 1-2 дней. Если вы заболели гриппом, то для окружающих наибольшую опасность будете предоставлять в первые 3-5 дней.