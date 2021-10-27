В период пандемии коронавируса заболеть особенно опасно: согласно распоряжениям Минздрава, любой симптом ОРВИ может сигнализировать о заражении новой инфекцией, поэтому необходимо сделать ПЦР-тест и при необходимости вызвать врача.
Однако вы также рискуете заболеть гриппом. Что ковид, что грипп имеют схожую картину заболевания. Симптомы могут изначально не насторожить: усталость, боль в горле, головную боль легко принять за обычное ОРВИ.
Важно знать, что вирус гриппа передается довольно быстро: в среднем, время от заражения до появления симптомов лавирует от нескольких часов до 1-2 дней. Если вы заболели гриппом, то для окружающих наибольшую опасность будете предоставлять в первые 3-5 дней.
Инкубационный период при COVID-19 в среднем составляет 4-6 дней. Но если учитывать, что вирус быстро мутирует, он может сократиться. Как объяснял «Доктору Питеру» реаниматолог Сергей Царенко, клиническая картина поражения дельта-штаммом отличается от исходных (уханьского или итальянского первой волны, английского штамма второй волны и не дошедшего до нас южноафриканского) тем, что дельта-штамм вызывает более быстрое поражение легких. Поэтому если у вас высокая температура третьи сутки, одышка, учащенное дыхание, то это веские причины экстренно госпитализироваться.
Распространять вирус больной COVID-19 может уже за 1-4 дня до появления первых симптомов. Также стоит помнить, что риск заразиться ковидом повторно гораздо выше, чем заразиться гриппом.
В четвертую волну стало гораздо больше тяжелых, коронавирус начал атаковать и детей. Однако грипп маленькие пациенты тоже могут переносить тяжело. Входят в группу риска пожилые и беременные.
Чтобы не запутаться в симптоматике, эксперты
Четвертая волна коронавируса продолжает уносить жизни. Москва и Петербург уже объявили локдаун в начале ноябре, пускать в музеи и ТЦ будут по QR-кодам (которые, по мнению экспертов, не принесут особой пользы). Помимо этого, четвертая волна снова вызвала дефицит кислорода в ковид-госпиталях. Для задыхающихся от нехватки воздуха пациентов это почти приговор.
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