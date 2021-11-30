«Омикрон» с каждым днем продолжает захватывать все больше стран. Он, как и «Дельта», появился в Африке. Местный врач Анжелик Кутзе одна из первых, кто заподозрила, что в стране свирепствует новый штамм. Так, к ней обратился пациент, который жаловался на чудовищную усталость. При этом никаких других симптомов у него не было.

Сейчас врачи уже смогли выделить еще несколько тревожных звоночков, пишет британское издание Express . На «Омикрон» могут указать следующие симптомы:

вы чувствуете себя чудовищно уставшим;

у вас высокая температура;

появилась ломота в теле;

вы стали страдать от головной боли;

вы стали потеть по ночам;

появился насморк;

вы стали замечать необычную боль в горле — ощущение, что его «царапают».

«Мы наблюдаем пациентов с лихорадкой, ночной потливостью и сильными болями в теле», — прокомментировал терапевт Унбен Пиллэй.