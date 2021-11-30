Фото №1 - 7 ранних симптомов, которые могут указать на заражение «Омикроном»
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Еще совсем недавно самым опасным штаммом считалась «Дельта» — африканский мутант, который легко заражает переболевших и вакцинированных. Болезнь могла протекать тяжело как у молодых, так и у пожилых. Но теперь «Дельту» может затмить новая мутация, говорят врачи и ученые. Штамм «Омикрон» распространяется гораздо быстрее своего африканского собрата.

С мнением коллег согласна и экспертная группа врачей из Китая. В беседе с изданием Huanqui медики назвали три главные угрозы, которые несет с собой «Омикрон»:

  1. Новый штамм может быть более живучим, считают специалисты. «Омикрон» претерпел больше всего мутаций, он сильно отличается от «исходника» — уханьского штамма, поэтому совершенно непонятно, чего от него можно ожидать;

  2. Врачи также считают, что заболевшие могут не придать значения первым симптомам «Омикрона», ведь они не так коварны, как у его собрата «Дельты». Люди будут болеть и благополучно распространять вокруг и без того «быстрый» штамм;

  3. Вероятно, что «Омикрон» может обходить иммунитет, заражать как переболевших, так и вакцинированных. И пока неизвестно, какой уровень антител способен защитить организм от мутанта;

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«Омикрон» с каждым днем продолжает захватывать все больше стран. Он, как и «Дельта», появился в Африке. Местный врач Анжелик Кутзе одна из первых, кто заподозрила, что в стране свирепствует новый штамм. Так, к ней обратился пациент, который жаловался на чудовищную усталость. При этом никаких других симптомов у него не было.

Сейчас врачи уже смогли выделить еще несколько тревожных звоночков, пишет британское издание Express. На «Омикрон» могут указать следующие симптомы:

  • вы чувствуете себя чудовищно уставшим;

  • у вас высокая температура;

  • появилась ломота в теле;

  • вы стали страдать от головной боли;

  • вы стали потеть по ночам;

  • появился насморк;

  • вы стали замечать необычную боль в горле — ощущение, что его «царапают».

«Мы наблюдаем пациентов с лихорадкой, ночной потливостью и сильными болями в теле», — прокомментировал терапевт Унбен Пиллэй.

У пациентов с «Омикроном» также нет кашля, у них не пропадали обоняние и вкус. Чего нельзя сказать о «Дельте». Медики также предполагают, что эти два штамма по-разному взаимодействуют с иммунными клетками, поэтому симптоматика может сильно различаться.

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По данным, которые есть на сегодняшний день, в России пока нет случаев заражения «Омикроном». Но, учитывая скорость распространения этого штамма, он не оставит без внимания никого. Когда новый мутант появится в России? Своими прогнозами с «Доктором Питером» поделился аналитик Александр Драган.

Софья Хромова