От ночных судорог женщины страдают гораздо чаще мужчин. Это можно объяснить тем, что женская обувь увеличивает нагрузку на голень из-за высокого каблука. В Сети можно найти множество советов, которые якобы должны помочь вам избавиться от этой проблемы. Но даже если они и сработают, то обеспечат только временный эффект, так как снимают судорогу здесь и сейчас, но не избавляют от истинных причин этого состояния.
Контролировать судороги невозможно
Важно понимать, что судороги возникают непроизвольно — мы не в силах контролировать их появление и не можем в один момент заставить мышцы расслабиться. Очевидно, что причин появления судорог может быть множество, а для того, чтобы справиться с этим состоянием, необходимо выяснить, что именно спровоцировало их появление.
Судороги могут быть разными: иногда они проявляются как сильное напряжение мышц ног, а иногда выглядят как короткие сокращения, сохраняющиеся в течение нескольких минут. Часто напряжение вызывает дискомфорт и даже боль — если судороги появляются ночью, то они нарушают сон и мешают высыпаться.
Ольга Малиновская
Диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
Причины ночных судорог
«Если исключить неврологические нарушения, которые способны вызывать судороги не только по ночам, но и в любое другое время суток, то самыми распространенными причинами их появления становится нехватка витаминов и микроэлементов, нарушения обмена веществ, проблемы с сосудами ног, беременность, неудобное положение ног во время сна», — рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
Какие анализы нужно сдать
Если вы постоянно страдаете от судорог в ногах, то стоит обратиться к врачу. Для того, чтобы выявить возможный дефицит микроэлементов в организме, необходимо оценить их концентрацию в крови — нужно сдать кровь на кальций, калий, магний, железо. Их дефицит может сказаться на работе мышц, а также на эффективности переноса кислорода клетками крови.
Помимо этого судороги в ногах могут сигналить о некоторых заболеваниях, говорит врач. Среди них:
анемия (нужно сдать общий анализ крови);
преддиабетное состояние (нужно определить глюкозу в крови и концентрацию гликированного гемоглобина);
сахарный диабет второго типа.
Как избавиться от судорог
Для профилактики судорог врач может дать рекомендации по питанию и образу жизни.
«Очень важно пить достаточно жидкости, исключить алкоголь, а в свой рацион ввести продукты, богатые калием, кальцием, железом и магнием — это бананы, гречка, молочные продукты, сыр, — советует Ольга Малиновская. — Физическая активность также важна и нужна, особенно для тех, кто ведет сидячий образ жизни или, проводит много времени стоя. У таких людей может быть повышен риск развития варикоза, для профилактики которого необходимо выполнять специальные упражнения — их также может посоветовать специалист».
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