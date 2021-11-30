От ночных судорог женщины страдают гораздо чаще мужчин. Это можно объяснить тем, что женская обувь увеличивает нагрузку на голень из-за высокого каблука. В Сети можно найти множество советов, которые якобы должны помочь вам избавиться от этой проблемы. Но даже если они и сработают, то обеспечат только временный эффект, так как снимают судорогу здесь и сейчас, но не избавляют от истинных причин этого состояния.

Контролировать судороги невозможно

Важно понимать, что судороги возникают непроизвольно — мы не в силах контролировать их появление и не можем в один момент заставить мышцы расслабиться. Очевидно, что причин появления судорог может быть множество, а для того, чтобы справиться с этим состоянием, необходимо выяснить, что именно спровоцировало их появление.

Судороги могут быть разными: иногда они проявляются как сильное напряжение мышц ног, а иногда выглядят как короткие сокращения, сохраняющиеся в течение нескольких минут. Часто напряжение вызывает дискомфорт и даже боль — если судороги появляются ночью, то они нарушают сон и мешают высыпаться.