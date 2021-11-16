11 причин, почему нас подводит память
Фото
iStock/Getty Images

Японские ученые создали устройство, способное стирать воспоминания подобно нейтрализатору из кинофраншизы «Люди в черном». Правда, пока получилось удалить участки памяти только у мышей.

Результаты изысканий исследователей были опубликованы в журнале Science. Авторы работы провели несколько экспериментов, которые были основаны на принципах оптогенетики — оптического воздействия на мозг. Такая методика помогла ученым лучше понять, как устроены и как работают нейроны внутри органа.

Читайте также

Как устроена память

Память человека бывает кратковременной и долговременной:

  • Первый тип памяти существует за счет временных схем нейронных связей, информация в ней и конкретные образы хранятся около 20 секунд. Объем краткосрочной памяти довольно мал, хоть его и можно увеличить с помощью тренировок.

  • Долговременная же память может хранить огромное количество воспоминаний неограниченный срок — даже всю жизнь.

Информация может переходить из кратковременной памяти в долговременную, с помощью синапсов. Если же этот процесс будет нарушен, то воспоминания довольно быстро пропадут из памяти. За слаженную работу синапсов отвечает белок кофилин.

Читайте также

Что сделали ученые

Исследователи смогли нарушить работу кофилина: они ввели в мозг мышей аденовирус, завязанный с флуоресцентным белком. При воздействии светового излучения аденовирус выделяет кислород, блокирующий кофилин. На мышей воздействовали с помощью света дважды: в первый раз подопытные получали облучение после того, как их научили выполнять определенные задачи, во второй — уже после последовавшего за обучением сна. В результате у грызунов стерлись все воспоминания о полученной во время обучения информации.

Читайте также

Кстати

Порой наш мозг творит с нашими воспоминаниями странные фокусы: мы то забываем начисто какие-либо события из нашей жизни, то начинаем вообще «помнить» то, чего на самом деле не было. О причинах подобных явлений рассказала врач неврологического отделения 1 ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Родионова.

Проблемы с памятью нередко возникают и у тех, кто переболел коронавирусом, причем с этим осложнением сталкиваются даже те, кто перенес заболевание в бессимптомной форме. Впрочем, со временем это проходит.

При проблемах с памятью могут помочь:

  • Отдых,

  • Здоровый сон,

  • Физическая активность,

  • Умственные тренировки.

Дарья Балясникова