Кстати

Порой наш мозг творит с нашими воспоминаниями странные фокусы: мы то забываем начисто какие-либо события из нашей жизни, то начинаем вообще «помнить» то, чего на самом деле не было. О причинах подобных явлений рассказала врач неврологического отделения 1 ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Родионова.

Проблемы с памятью нередко возникают и у тех, кто переболел коронавирусом, причем с этим осложнением сталкиваются даже те, кто перенес заболевание в бессимптомной форме. Впрочем, со временем это проходит.

При проблемах с памятью могут помочь: