Японские ученые создали устройство, способное стирать воспоминания подобно нейтрализатору из кинофраншизы «Люди в черном». Правда, пока получилось удалить участки памяти только у мышей.
Результаты изысканий исследователей были опубликованы в журнале
Как устроена память
Память человека бывает кратковременной и долговременной:
Первый тип памяти существует за счет временных схем нейронных связей, информация в ней и конкретные образы хранятся около 20 секунд. Объем краткосрочной памяти довольно мал, хоть его и можно увеличить с помощью тренировок.
Долговременная же память может хранить огромное количество воспоминаний неограниченный срок — даже всю жизнь.
Информация может переходить из кратковременной памяти в долговременную, с помощью синапсов. Если же этот процесс будет нарушен, то воспоминания довольно быстро пропадут из памяти. За слаженную работу синапсов отвечает белок кофилин.
Что сделали ученые
Исследователи смогли нарушить работу кофилина: они ввели в мозг мышей аденовирус, завязанный с флуоресцентным белком. При воздействии светового излучения аденовирус выделяет кислород, блокирующий кофилин. На мышей воздействовали с помощью света дважды: в первый раз подопытные получали облучение после того, как их научили выполнять определенные задачи, во второй — уже после последовавшего за обучением сна. В результате у грызунов стерлись все воспоминания о полученной во время обучения информации.
Кстати
Порой наш мозг творит с нашими воспоминаниями странные фокусы: мы то забываем начисто какие-либо события из нашей жизни, то начинаем вообще «помнить» то, чего на самом деле не было. О причинах подобных явлений рассказала врач неврологического отделения 1 ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Родионова.
Проблемы с памятью нередко возникают и у тех, кто переболел коронавирусом, причем с этим осложнением сталкиваются даже те, кто перенес заболевание в бессимптомной форме. Впрочем, со временем это проходит.
При проблемах с памятью могут помочь:
Отдых,
Здоровый сон,
Физическая активность,
Умственные тренировки.
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