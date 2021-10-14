Если вы ни разу не чувствовали головной боли — вы уникальны. Врачи изучили сотни ее проявлений, но это только верхушка айсберга, на самом деле их может быть значительно больше. Вы знали, что головная боль может возникать даже от того, что вы вчера съели что-то не то? Какие виды головной боли существуют, почему они возникают и к какому специалисту идти за помощью — на вопросы «Доктора Питера» ответила заведующая 16 неврологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Оксана Овдиенко.
Оксана Овдиенко
Медицина
Заведующая 16 неврологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Виды головных болей
Боли разделяют на первичные и вторичные. Первичной считается та, которая является основным проявлением заболевания, например: мигрень, головная боль напряжения. Вторичная — симптом других нарушений: травмы головы, хронической ишемии мозга, вирусных заболеваний, болезни шейного отдела позвоночника и так далее.
Боль напряжения
Наиболее распространенная форма первичной головной боли. Ее могут вызвать: психоэмоциональный стресс, депрессия, тревога, различные фобии, перенапряжение мышц плечевого пояса.
Мигренозная боль
Мигрень встречается у женщин примерно в три раза чаще, чем у мужчин. Около 60-70 процентов случаев мигрени у женщин — менструальная игрень. Однако причины и механизмы развития приступов головной боли этого типа до конца не ясны.
Приступы мигрени могут провоцировать эмоциональные и физические перегрузки, нарушение питания, прием спиртного, изменение метеоусловий, резкий шум, сильный запах и другое. Характерно это и для мужчин, и для женщин. В любом возрасте.
Боль при простудах
Ее вызывает высокая температура и повреждение клеток головного мозга токсинами микроорганизмов.
Головная боль при хронической ишемии мозга
Это самая частая вторичная боль у пожилых пациентов с патологией сосудов головного мозга, при которой нарушается кровообращение и ухудшается кровоснабжение тканей мозга. Итогом может стать прогрессирующая дисфункция головного мозга.
Как выявляют причину
Головная боль напряжения, мигренозная, при простудах определяется неврологом на основе сбора анамнеза и оценки жалоб пациента. При хронической ишемии мозга показана лучевое обследование: ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга. УЗГД распознает стеноз крупных мозговых сосудов атеросклеротическими бляшками и оценить кровоток в позвоночных и сонных артериях.
Боль — это всегда признак сбоя в организме. Нельзя терпеть боль или заниматься самолечением. При регулярных головных болях, которые возникают чаще пяти раз в месяц, необходимо как можно раньше обратиться к врачу.
Что делать, если болит голова
Не пытайтесь поставить диагноз самостоятельно.
Не принимайте больше двойной дозы обезболивающих и помните, что лекарству нужно время, чтобы подействовать.
Если есть тонометр — измерьте артериальное давление, желательно, на обеих руках. Дело в том, что добрая половина всех впервые возникших случаев гипертонических кризов сопровождается очень сильной цефалгией (головной болью). А гипертонический криз — это уже серьезно, может запросто привести к инфаркту или инсульту.
Подробно вспомните, что случилось накануне. Существует особая разновидность головной боли — токсическая. Она возникает при отравлениях различными химикатами или как побочный эффект от приема лекарств.
Помните: в своем разнообразии у головной боли нет равных.
Если головная боль прошла так же внезапно, как и появилась — не отменяйте «поход» к врачу.
Как лечить
Головная боль напряжения – необходимо назначение терапии, предписанной психотерапевтом и неврологом. Уделяйте время релаксации и адекватной физической нагрузке.
Мигренозная боль — лечение направлено на купирование приступов и их профилактику. Прописывает невролог.
Боль при простудах — необходимо лечить основное заболевание.
Головная боль при хронической ишемии мозга — большинство пациентов страдают сразу несколькими заболеваниями, каждое из которых негативно отражается на состоянии сосудов головного мозга. Самый надежный способ остановить прогрессирование хронической ишемии головного мозга — предотвратить опасные в плане ухудшения мозгового кровотока осложнения заболеваний, входящих в группу метаболического синдрома (артериальной гипертензии, сахарного диабета и других).
Чего делать категорически нельзя
Пить обезболивающие при головной боли чаще 3 раз в неделю. Это может вызвать лекарственно-индуцированную головную боль, то есть такую, которую вызывают, как ни странно, таблетки. С этой болью справиться будет гораздо сложнее.
Нерациональный прием обезболивающих может ухудшить течение сердечно-сосудистых заболеваний: артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца. Если вам часто требуются обезболивающие — это повод обратиться к врачу.
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