Виды головных болей

Боли разделяют на первичные и вторичные. Первичной считается та, которая является основным проявлением заболевания, например: мигрень, головная боль напряжения. Вторичная — симптом других нарушений: травмы головы, хронической ишемии мозга, вирусных заболеваний, болезни шейного отдела позвоночника и так далее.

Боль напряжения

Наиболее распространенная форма первичной головной боли. Ее могут вызвать: психоэмоциональный стресс, депрессия, тревога, различные фобии, перенапряжение мышц плечевого пояса.

Мигренозная боль

Мигрень встречается у женщин примерно в три раза чаще, чем у мужчин. Около 60-70 процентов случаев мигрени у женщин — менструальная игрень. Однако причины и механизмы развития приступов головной боли этого типа до конца не ясны.

Приступы мигрени могут провоцировать эмоциональные и физические перегрузки, нарушение питания, прием спиртного, изменение метеоусловий, резкий шум, сильный запах и другое. Характерно это и для мужчин, и для женщин. В любом возрасте.

Боль при простудах

Ее вызывает высокая температура и повреждение клеток головного мозга токсинами микроорганизмов.

Головная боль при хронической ишемии мозга

Это самая частая вторичная боль у пожилых пациентов с патологией сосудов головного мозга, при которой нарушается кровообращение и ухудшается кровоснабжение тканей мозга. Итогом может стать прогрессирующая дисфункция головного мозга.