Легкая головная боль после приема самых распространенных обезболивающих препаратов только усиливается, хотя мы-то ожидаем другого эффекта. Облегчение так и не наступает, кажется, что ситуация только усугубляется. Некоторые начинают подозревать, что им попались некачественные таблетки. Кто-то предполагает, что головная боль вызвана не привычными нарушениями, а чем-то новым и серьезным, и бегут за очередным диагнозом и назначениями к неврологу. Почему таблетки перестают действовать и только усугубляют ситуацию? На вопросы «Доктора Питера» ответил врач-невролог Павел Ковзелев.
Это очень важная, но недооцененная проблема. Мои пациенты часто жалуются, что голова болит почти каждый день. Таблетки от головной боли не помогают. Это состояние называется «абузусной головной болью» или лекарственно индуцированной, то есть вызванной приемом препаратов. Звучит странно, но лекарства действительно могут сами провоцировать головную боль.
Обычно абузус появляется на фоне уже имеющейся первичной головной боли — мигрени, головной боли напряжения. Встречается он у 1-4 процента населения, при этом является третьим по чистоте видом головной боли. У женщин абузус развивается чаще, чем у мужчин примерно в 3-5 раз. В основном его провоцируют комбинированные препараты.
Прием 50-150-300 таблеток в месяц — не норма!
Из-за чего возникает такое состояние, до сих пор не ясно. Вероятно, ведущую роль играют нейрофизиологическая и психологическая перестройки. Из-за изменившейся активности противоболевой системы нашего мозга формируется привычка упреждающего приема таблетки.
Абузусная боль формируется только из-за приема препаратов от головной боли, по поводу других заболеваний — боли в спине или ревматологической патологии — она не возникает. Обычно пациенты с абузусной болью редко обращаются к врачам. Вероятно, в том числе, и из-за механизмов ее формирования, потому что они очень похожи на зависимости при алкоголизме, наркотиках. Бдительность надо проявлять родственникам — если видите, что человек глотает таблетки буквально горстями и жалуется, что они не помогают, надо бить тревогу.
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