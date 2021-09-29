Это очень важная, но недооцененная проблема. Мои пациенты часто жалуются, что голова болит почти каждый день. Таблетки от головной боли не помогают. Это состояние называется «абузусной головной болью» или лекарственно индуцированной, то есть вызванной приемом препаратов. Звучит странно, но лекарства действительно могут сами провоцировать головную боль.

Обычно абузус появляется на фоне уже имеющейся первичной головной боли — мигрени, головной боли напряжения. Встречается он у 1-4 процента населения, при этом является третьим по чистоте видом головной боли. У женщин абузус развивается чаще, чем у мужчин примерно в 3-5 раз. В основном его провоцируют комбинированные препараты.