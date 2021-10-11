Заложенный нос, особенно осенью и зимой, состояние для большинства из нас привычное. Сказывается и неблагоприятная погода, и высушенный донельзя воздух в помещениях. Кто-то спасается промыванием, кто-то использует специальные капли, а кто-то просто живет в этом состоянии в ожидании лета. Но ЛОР-врачи предупреждают, заложенный нос может быть не так уж и безобиден. От синдрома назальной обструкции — нарушения носового дыхания и длительной заложенности носа страдает каждый шестой житель России. Это состояние может влиять на весь организм в целом.