Заложенный нос, особенно осенью и зимой, состояние для большинства из нас привычное. Сказывается и неблагоприятная погода, и высушенный донельзя воздух в помещениях. Кто-то спасается промыванием, кто-то использует специальные капли, а кто-то просто живет в этом состоянии в ожидании лета. Но ЛОР-врачи предупреждают, заложенный нос может быть не так уж и безобиден. От синдрома назальной обструкции — нарушения носового дыхания и длительной заложенности носа страдает каждый шестой житель России. Это состояние может влиять на весь организм в целом.
Синдром назальной обструкции — это целый комплекс симптомов: затрудненное носовое дыхание, нарушение обоняния, выделения из носа, головная боль и дискомфорт в области околоносовых пазух, нарушение тембра речи или «гнусавость».
При ОРВИ симптомы заложенности носа проходят через несколько дней. При хроническом синдроме назальной обструкции — сохраняются в течение нескольких месяцев и даже лет. И не поддается консервативному лечению, часто требуется операция. В полости носа изменяется аэродинамика — нарушается проходимость воздушной струи.
Причины синдрома хронической назальной обструкции:
искривленная перегородка;
увеличенные носовые раковины;
полиползные разрастания слизистой оболочки.
Все эти нарушения могут быть врожденными, или приобретенными: после травмы, неудачно выполненной операции (ринопластики, стоматологических вмешательств). Дети страдают из-за синдром назальной обструкции из-за увеличенных аденоидов, хотя могут встречаться и другие причины.
Ольга Плоткина
Медицина
Заведующая отделением оториноларингологии медцентра «СОГАЗ», кандидат медицинских наук.
Если человек много лет живет с таким состоянием, ничего не предпринимает или занимается самолечением, ситуация постепенно ухудшается. Наличие хронического воспаления может приводить к ухудшению самочувствия, снижению работоспособности, синдрому хронической усталости. Отсутствие носового дыхания провоцирует головные боли, значительно снижает качество жизни. При обострении хронических синуситов воспалительные явления могут провоцировать внутричерепные и орбитальные осложнения. Нередко следствием длительно существующей назальной обструкции является храп и синдром обструктивного апноэ сна, из-за которого человек подвергается серьезной опасности, связанной с остановками дыхания и недополучением кислорода во время сна.
Владимир Авербух
Медицина
Руководитель и заведующий отделением заболеваний носа и глотки ГМИ оториноларингологии ФМБА, кандидат медицинских наук
Люди, страдающие хроническими воспалительными заболеваниями пазух, в том числе с затруднением носового дыхания, более подвержены осложнениям, которые могут развиться при присоединении другой инфекции. В случае с коронавирусом это могут быть сосудистые патологии, в частности, тромбообразование, что заметно осложняет оперативное лечение. Поэтому сейчас очень важно особенно тщательно заботиться о своем здоровье и при возникновении любых проблем с носовым дыханием, сразу же обращаться к ЛОР-врачу.
Комментарии0